留是不留脱是不脱，日本男性的胡须与和平

日本进阶

人是社会的产物。在群体里，人的个性被削弱，异质性被同质性所吞没。尤其是日本社会，更善于用集体主义相互约束、自我约束，努力让别人和自己都成为最大公约数。为此，一些在其他国家都不被重视的问题，在日本社会里就容易成为吸引眼球的问题，乃至官司。

2018年，大阪市营地铁的地铁司机因为没刮胡子，在当天的员工考核中得了一个差评。司机不服，遂联合几名工友把大阪市营地铁搞上了法庭，一场“胡子官司”由此拉开序幕。

2019年上半年，大阪市地方法院公布审判结果：“蓄须属于个人自由，禁止员工蓄须是违法行为，需赔偿每名员工40余万日元。”这已经是近年来，日本的第二场“胡子官司”了。

2010年3月，在日本邮政事业会社神户支社工作的芝英机，被上司明确要求刮胡子，然而他不肯，结果员工考核得了一个差评，损失了7万5000多日元的奖金。芝先生提出起诉，要求公司赔偿160万日元。神户地方法院的审判结果是，蓄须不违反员工守则，责令公司赔偿芝先生37万5600日元。

这两场“胡子官司”可以说是给日本企业的反蓄须制度彻底扣上了一顶大帽子，反蓄须就是反人权。

胡须，这个看似没啥作用的可分割“毛发”，在日本历史上几经转折变迁，不同的时代制造出不同的麻烦。

自平安时代起，日本男性除僧人外，一般都会蓄须，到了战国时代，武士们更是喜欢用胡须的毛量来彰显武威和权势。然而进入江户时代，日本历史上第一次出现了有关胡须的明文规定。

德川家在大坂之役中灭了丰臣家后宣布“元和偃武”，这就意味着日本结束连年混战，步入和平时代，而曾经发挥军人作用的武士们只能被迫“下岗”，虽然名头上叫旗本和御家人，但大多数在本质上成为了无业游民。

飞鸟尽，良弓藏，狡兔死，走狗烹。通身的武艺无处效力，万丈雄心被压抑摧毁，难免不满不忿自暴自弃。很多落魄武士开始聚众赌博，甚至在深夜砍杀行人，为的是有机会拔刀练武。这种行径严重影响了江户治安。

作为压制手段， 1623年4月，德川幕府针对武士发布第一道禁令：不许留盖住下巴的胡须，不许梳奇怪的发型，不许身佩大刀等，如有违反，就关进大牢。

在这道禁令发布的22年后，1645年7月，德川幕府又发布了第二道禁令，对胡须的限制从下巴扩大到了整个脸部。不论是盖住整个嘴部的大髯，还是鼻子下面的口髭、又或者是两腮的颊髯，统统不许留。

到了1670年，第四代将军德川家纲再次出台“大胡子禁令”，要求除医生、神官、山中修行的僧侣、看相先生和60岁以上的隐居老人外，其余男性一律把胡须刮干净。

据说，自大胡子禁令颁布后，江户大名的肖像里，唯一能看出有点胡须的，是第十五代将军德川庆喜的生父德川齐昭。可见该禁令的影响之深远，有效期限之长久。

伴随着幕末开国，英法美荷四国纷纷来日。眼见着外国人从青年到老年，个个都是绅士帽、文明杖和精心修剪过的大胡子，日本人的观念也逐渐发生转变，胡须成为文明开化的一大象征。1873年，明仁天皇在外交活动里公开亮相，身着洋装，八字胡梳的是浓密黑亮，引起上流社会男士争相模仿。



笔者同事，就留着帅帅的标志性胡须

1895年，刮胡刀问世，并迅速在美国普及。受美国电影的影响，大正末期和昭和初期的日本女性，都心仪梳油头且不留胡须的洋范儿男性，日本社会还流行起了一个新词叫mobo，意思是不留胡须的摩登男性。

好景不长，军国主义登场，一群以军人为首的胡须爱好家相继出现，以胡须来彰显武将权力与威严的战国时代思潮复兴。“陆上的乃木，海上的东乡”。 东乡平八郎 炯目高鼻下是经过严格修剪的坚硬胡须，其毛发至今被保存在江田岛的海上自卫队干部候补生学校里。“军神”乃木希典更有美髯公之誉。黑龙会创办人头山满拥有当世人皆羡慕的飘然白须，曾是日本百元纸币头像的板垣退助的巨大下八字胡，都给人留下了太深的印象。蓄须潮流的“复辟”，成为日本穷兵黩武的一大征兆。

曾在山县有朋内阁担任内务次官的松平正直，辞官后立即刮去了胡须，理由是“既然不做官吏，就没必要再留胡子。”可见胡须是与政治地位相等的一种“特权”。

上世纪60年代，日本国内的学生运动进入白热化，胡须又成为了反体制的象征，据说是因为年轻学生都喜欢模仿古巴革命武装力量的领导者切·格瓦拉。日本服饰评论家原圭一郎也在1966年指出，这是日本继战国、明治之后的第三次蓄须潮流。

这样的蓄须潮流，又一次加深了日本社会上对胡须的“偏见”。不蓄须的社会，是安定、和平、有秩序的，而蓄须的社会，则意味着强权、战争和无秩序。受这种“偏见”的影响，如今的日本政治家里也罕有人蓄须，因为这会对选举得票不利。现职的国会议员里，只有一名自卫队出身的佐藤正久，还一直留有标志性胡须，绰号就叫“胡子队长”。

近年来的日本，受韩流影响，小鲜肉当道，越是光洁嫩白的皮肤越受女性青睐，各大百货都设有男性护肤品、化妆品柜台，需求持续扩大。有经济条件的日本男性，也大多不排斥“斩草除根”，做个脸部的永久脱毛。据统计，日本男性美容院TBC在2017年为22万人次提供了胡须永久脱毛服务。

真是没想到，伴随着时代的推移、社会的发展，日本男性的胡须除了蓄和剃之外，居然还发展出了一个新选项——脱、全脱、永久性地脱！

希望日本能够维系永世和平，毕竟脱掉了的胡须，是再也长不出来了。

文/图 庄舟

转载自JST 《客观日本》

标题图片：PIXTA