日本进阶

松下公司宣布退出半导体行业，号称“日本液晶行业明日之星”的日本显示器公司也一直亏损……，日本半导体行业和液晶行业的未来何在？

前两天，一位中国朋友来东京出差，我请他吃了一顿便饭。他是中国某大型IT企业的高管，所以，我们刚一见面，他就问了我一长串关于IT行业的问题：“上个星期，松下公司宣布结束液晶面板业务。对于这件事，我们这些在中国搞IT的人做了各种分析。今天，松下公司又宣布退出半导体行业。号称‘日本液晶行业明日之星’的日本显示器公司（JDI）也一直亏损……我们真有点看不懂了。关于日本半导体行业和液晶行业的未来，日本政府有什么计划吗？”

这还要从最近的行业新闻开始说起。2019年11月28日，松下公司董事长津贺一宏主持召开董事会。鉴于赤字持续增长的现状，董事会成员一致决定“退出半导体行业”，并将Pana－sonicSemiconductorSolutions(PSCS)等几家以半导体为主营业务的子公司，以2.5亿美元（约合人民币17.6亿元）的价格出售给中国台湾的半导体制造商“新唐科技”。

30年前，也就是1989年，日本正处于泡沫经济时代的顶峰时期。当时，日本生产的半导体产品风靡全世界。在“1989年全球半导体畅销品牌TOP10”排行榜中，日本品牌NEC、东芝以及日立包揽了前三名。此外，富士通、三菱电机以及松下也进入了榜单，分别排在第六、第七、和第九位。

然而，在2017年的排行榜里，硕果仅存的日本品牌只有东芝，排名第八位。到了2018年，日本品牌全军覆没。

大约在一年前，我听过一场“日本半导体之父”、前尔必达CEO坂本幸雄的演讲。坂本指出：与其他国家相比，日本在技术、人才、政府支持三个方面都处于劣势。所以，对日本半导体行业的未来，他很绝望。

令人感到更绝望的是，今年11月15日，中国半导体领军品牌之一的“紫光集团”正式宣布，任命现年72岁的坂本幸雄担任紫光集团高级副总裁兼日本分公司CEO。也就是说，这位曾经哀叹日本人才短缺的“日本半导体之父”已经加入了中国企业。

在接受“日经商业周刊”采访时，坂本表示：

“直到今天，我还记得2012年担任尔必达公司CEO时遭遇的重创，由于资金周转方面的问题，我不得已宣布尔必达公司破产。当时，我曾想过一死了之。但转念一想，如果就这么死了，我的人生岂不是太悲惨了？所以，我下定决心，一定要干出一番事业。

尔必达倒闭两年半之后，我成立了半导体研究公司兆基科技（SinoKing），与中国安徽省合肥市政府合作发展DRAM产业。后来，出于种种原因，我再次受挫。这几次的重创在我的心头萦绕了整整7年。现在我已经72岁了，但我仍然不愿意一直当失败者。所以，这一次我接受了紫光集团抛出的橄榄枝。”

通过这段采访，坂本把他的内心世界展露无疑——为了重振日本的半导体产业苦苦挣扎。但事已至此，深感无力回天，只好顺势而为，接受中国企业的邀请。所以，从某种意义层面而言，坂本的这半辈子就是日本半导体产业的真实写照。

接下来，让我们的把视线转向液晶面板行业。

日本的液晶面板行业也处于高速衰退的过程之中。2001年，作为日本液晶面板行业的标志性产品，日本液晶电视可谓“打遍天下无敌手”——夏普以73%的国际市场占有率称霸全球。再加上松下紧随其后，国际市场占有率9.1%，日本品牌牢牢控制着全球液晶电视市场。

但是，夏普错误地建立了“液晶面板一枝独秀”的产品架构，最终导致2016年夏普被中国台湾企业鸿海精密工业，也就是富士康收购。从那时起，夏普的CEO就变成了台湾人戴正吴。

如今，智能手机的屏幕成为了国际液晶面板市场里最热门的产品。在手机低温多晶硅液晶屏幕市场里，曾经常年占据霸主地位的日本显示器公司也呈现颓势。2018年，该公司产品的国际市场占有率较2017年下降了8%，市场占有率排名随之跌至次席。中国企业天马微电子集团以22%的市场占有率荣登榜首，排名第三位的是中国企业京东方科技集团股份有限公司（BOE）。对于日本显示器公司来说，它已经陷入了中国企业的合围之中。

日本显示器公司曾于2012年主导了日本产业革新，并将索尼、东芝、日立三家公司的显示器研发部门纳入麾下，堪称日本的“旭日企业”。

但是，该公司的近况只能用“悲惨”二字来形容。今年4月，该公司与中国大陆和台湾的3家企业组成的联盟达成协议，接受包括出资等在内共计800亿日元（约合人民币51亿元）的金融支援。5月，该公司宣布连续5年出现决算赤字（1094亿日元，约合人民币70亿元）。6月，宣布更换第四任CEO，并裁撤1200名员工。与此同时，TPK和富邦集团宣布，退出“金融支援联盟”。8月，该公司宣布负债额超过772亿日元（约合人民币50亿元）。9月，嘉实基金管理集团宣布退出“金融支援联盟”。

11月22日，日本显示器公司发布声明称，该公司前高管侵吞公款约5.8亿日元（约合人民币3700万元）。公司已于去年年底将其解雇，并向相关法律部门提起了诉讼，后来，那个前高管于今年11月自杀了……

日本显示器公司最大的海外分公司位于中国深圳。今年5月我去深圳考察时，曾遇到过一位该公司的雇员。一开始，他只是无奈地表示“每天做的都只是一些无关痛痒的日常业务”。最近有人说这家公司也可能会是令和时代（2019年5月开始的新天皇时代）第一家倒闭的5000亿日元（约合人民币320亿元）公司吧。

现状已然如此，这就难怪我的中国朋友会有本文开篇出现的那个问题了。

“最近，日本议员们在国会上讨论的问题，并不是作为日本工业脊梁的半导体行业和液晶行业，而是‘赏樱会’——日本政府每年春天都会在新宿御苑举办赏樱活动，邀请包括首相安倍晋三在内的政府官员、自民党官员及其亲属、朋友等参加。对此，在野党在国会上频频指责安倍政权。”

当我把这件事告诉我的中国朋友之后，他显得非常的茫然：“樱花，不是在春天的时候开吗？”借着酒兴，我回答道：“没错，是在春天开。但是，现在的日本国会开了不应季的樱花。”

也许，“冬天的樱花”真的就要开了。到那时，整个日本就会像漫天的花瓣一样四散凌乱、随风飘摇，但日本人也许会继续装作视而不见吧。

撰文：近藤大介 日本《周刊现代》副主编

文/图：转载自《经济观察网》