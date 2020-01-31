日本人为什么喜欢戴口罩？预防传染小知识！

日本进阶

正值新型冠状病毒肆虐之时，戴口罩、勤洗手都成为自我保护的有效手段。但是，如果不掌握正确方法，也无法达到预期的目的。让我们跟作者一起来了解一下日常生活中预防传染的小知识吧。

冬去春来，感冒、流感和花粉症等纷至的季节，日本街头随处可见戴口罩的人。很多从外国来日本的人都对为什么有这么多人戴口罩感到不可思议。日本天气新闻社实施的调查显示，日本常戴口罩的人约占二分之一。最近，因为PM2.5和新型冠状病毒等，中国国内的口罩需求也不断高涨，但现阶段从口罩佩戴率来看还是日本更高。日本人为何这么喜欢戴口罩呢？



为方便小朋友佩戴，还有儿童用口罩

口罩在日本诞生应该是在1900年代的大正时代。当时被有“工厂口罩”一说，主要是工人们为了防尘而佩戴。直到1919年前后由于西班牙流感大流行，普通人才纷纷戴上了口罩。所以说，戴口罩的最主要原因是为了预防感冒和流感等。未感染者佩戴口罩是为了防止传染或者尽量降低被传染的可能性。不过，专家表示，即使佩戴口罩，也很难完全防止病毒等入侵。而且很多人都没有正确佩戴口罩，因此了解口罩的正确使用方法也同等重要。



口罩的正确戴法

除病毒外，还有很多人戴口罩是为了防止花粉等其他微粒。约40%的日本人都对杉树花粉过敏，他们在杉树花粉纷飞的春季会始终佩戴口罩。

也有人戴口罩是出于预防病毒和花粉以外的目的。包括那些已经罹患感冒或流感等疾病，有咳嗽或打喷嚏等症状的人。他们为了避免传染给周围的人而佩戴口罩。随着流感等的流行，“咳嗽礼仪”一词在日本变得广为人知，即咳嗽的人要戴口罩。另外，如果没有戴口罩时咳嗽，要用纸巾或手帕捂住嘴；来不及找出纸巾或手帕时，建议用衣袖掩住。不采取任何措施就咳嗽和打喷嚏，或者用手捂嘴的话，飞沫中的病毒会飞散向周围。用沾染病毒的手再去触摸门把手等，也会间接传染给别人，因此需要注意。此外，在电车、公司或学校等人员密集的场所，为防止感染扩大尤其要遵守“咳嗽礼仪”。



咳嗽礼仪

实际上，笔者孩子就读的幼儿园每年冬春季节都会要求所有儿童戴口罩以预防传染病。刚开始的时候笔者也很不理解，为何孩子没有生病也必须每天戴口罩。但实际佩戴口罩度过这段时间后，笔者个人感觉，孩子生病的频率确实比以前降低了。

不过，尽管如此，孩子还是很容易感冒或生病。生病后去医院时，笔者前去的儿科也规定，有咳嗽和打喷嚏症状就诊时必须佩戴口罩。家里有人感冒时，为了避免感冒在家人之间进一步扩散，所有人在家中也都会佩戴口罩。

我们知道，戴口罩的一般目的是预防疾病、减轻症状和防止传染。但近些年还经常听到“伊达口罩”一词。“伊达口罩”并不是为了上述目的，而是因为戴口罩“有保湿效果，能滋润肌肤”、“可以隐藏素颜”以及“不用在意别人的目光”等非医学或健康目的。另外，长期出于这样的目的戴口罩的话，会逐渐导致不戴口罩就产生不安感，变成“口罩依赖症”。



日本口罩的年产量

日本卫生材料工业联合会的统计显示，2018年家用口罩（上图红色部分）的年产量约为43亿枚。这里所说的口罩不是指可洗并重复使用的布制口罩，而是一次性无纺布口罩。与外国人相比，日本人很多都积极佩戴口罩，而且已经习惯成自然。至于理由，用一句话来说应该主要是受国民性影响，比如“喜欢干净”、“为周围人着想”。这种国民性是从小在家、幼儿园和学校等环境中渐渐养成的。

在日本，到处都能听到预防感冒的宣传语“洗手、漱口、戴口罩”，街上也经常看到此类宣传海报，这些都是人尽皆知的常识。关于洗手漱口，在孩子小时候就会彻底进行教导。婴儿虽然还不能洗手，但有可以婴儿使用的消毒凝胶，已经成为宝爸宝妈的必备品。从孩子可以自己洗手后，便会教导他们每天多次洗手，比如外出归来时以及饭前便后等。同时，漱口对于预防感冒和调理身体健康也非常重要。上幼儿园和上学后经常听到这些话。日本从小就注重个人卫生教育。说点稍微离题的话，作为喜欢干净的日本人的习惯，一年四季每天都会先冲澡、洗净头发和身体，然后再泡澡。从卫生管理方面来说被认为是理所当然的事。



洗手的正确方式



洗手凝胶和酒精消毒液



漱口的正确方式

另外，为周围人着想的国民性应该是基于“不给周围的人添麻烦”和“考虑别人的感受”等想法。感冒会传染别人也会被别人传染。对工作认真的日本人来说，在日常工作中健康管理也是非常重要的。因为如果自己病休，不仅给客户，还会给同事等添麻烦。谁都有生病的时候，因此在具体组织里，为了避免有人缺席时影响业务，同事能合作接管工作很重要。需要形成一种能自然而然地完成这些事的氛围。

不生病最好。无论是商务人士还是家庭主妇，无论老人还是孩子，尽力做好预防措施，健康生活非常重要。据笔者所知，中国有食物养生的说法，非常注重饮食和食物搭配禁忌等，是一个重视健康的国家。今后，除了通过饮食健康管理外，还希望能让所有人都培养起“重视咳嗽礼仪，防止传染扩大”，以及“洗手、漱口、戴口罩预防传染”的意识。首先，父母和成年人要认识到这一点并行动起来。然后在家中和学校教导孩子，帮助孩子养成习惯。让我们一起过上健康的生活吧。

文/图 ：原田捷子

转载自 JST客观日本编辑部

标题图片：PIXTA