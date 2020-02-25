日本进阶

“有奥运，无战争”，“韩国→日本→中国”的奥运链已经形成……

“东京大会必须成为分享梦想和希望的大会，让世界发现日本力量的大会，开拓日本的未来！”

12月15日，东京奥运会的新国立竞技场竣工仪式举行，日本首相安倍晋三致辞。这个2020年东京奥运会的主会场，形似“擂钵”，和北京奥运的“鸟巢”一样，也十分有特色的样子，总工程费用为1569亿日元（约合人民币100亿元）。

那天，一位在东京奥运会及残奥会实施委员会工作的男性朋友对我吐露了心声：“我越来越深切地感受到，只有经济实力雄厚的城市才有可能举办奥运会。因为，奥运会其实就是‘钱运会’。”

正如他所说的那样，2018年冬季奥运会主办地平昌、2020年夏季奥运会主办地东京、2022年冬季奥运会主办地北京、2024年夏季奥运会主办地巴黎、2026年冬季奥运会主办地米兰以及2028年夏季奥运会主办地洛杉矶……这些耳熟能详的城市都来自于相对比较“阔绰”的国家。而且，这些国家基本上都是第二次举办奥运会。

其中，2018、2020以及2022年的连续三场奥运会先后在三个东亚国家举行。这充分证明，东亚地区正在逐步成为世界经济的重要中心。

迈入2020年，全日本的民众都在翘首期盼东京奥运会（7月24日至8月9日）和残奥会（8月25日至9月6日）的盛大开幕。

安倍首相期待着一场“奥运外交”。2014、2016以及2018年，安倍曾亲自前往索契、里约热内卢以及平昌，连续三次参加奥运会（冬奥会）的开幕仪式。2020年，他又邀请了以美国总统特朗普为代表的全球各国元首共赴东京奥运会，以便进一步开展他的“奥运外交”。

在我看来，安倍也有可能借着举办东京奥运会和残奥会的机会，修改宪法，然后走下日本首相的宝座。众所周知，如果将2006年至2007年的首次执政时间计算在内的话，安倍已经在首相的宝座上呆了整整8年。这也刷新了日本宪政历史上的首相最长在任记录。近段时间，安倍把奥运会之前的事情时刻挂在嘴边；而奥运会结束后的事情，完全闭口不谈。几天前，有日本媒体爆料称，安倍身体状况欠佳。

另一方面，日本的经济界就像久旱之中的灾民一样，迫切的等待“奥运甘霖”。11月14日，日本内阁府宣布，排除物价变动的影响，2019年第三季度的GDP实质性增长率较第二季度增长了0.1%；如果换算成年增长率的话，约合0.2%。但是，由于消费税提升导致消费低迷，第四季度的GDP有可能出现负增长。姑且不考虑未来，此次此刻的日本经济增长率出现“正数值”，这实在是一件可以让日本人欢呼的事情。与此同时，我们也由衷的期待，到了2020年，日本能够凭借“奥运经济”进一步复苏。

所谓的“奥运经济”包含两种情况：

其一，大兴土木。

目前，东京处于兴建运动场馆和酒店的高峰时期。11月30日，上述的新国立竞技场竣工。我在东京的住所距离奥运会场仅仅30分钟的电车车程。最近一年，这个范围内新建了近10家酒店。现在，在我家附近的路上，还会时不时地遇上酒店的“突击作业”。

其实，这些土木建设也引发了一些意料之外的问题。

今年秋天，日本全境遭遇了台风的侵袭，国土交通省制定了总额达1.2634万亿日元（约合人民币809亿元）的补正预算，用于修复决堤的河流、受损的道路和港湾等。

但在前几天，一位政府官员垂头丧气地告诉我“有预算，但是人手短缺。所以灾后重建工作刚刚完成了计划的十分之一”。所谓“人手短缺”，其主要原因就是奥运会开幕在即，各大建筑公司都驻扎在东京，以致地方城市“无人可用”，用他的话说，“奥运会繁荣了东京，却灭亡了日本”。

其二，海量的外国游客蜂拥而至。

据统计，2018年前往日本的外国游客约为3119万人。基于这个数字，当时的安倍信誓旦旦的表示“2020年，我们要邀请4000万外国游客来日本！”

但是，截至2019年10月，赴日外国游客数仅为2691万人，仅比2018年同期多了81万人。其实，“4000万”这个数字纯粹是妄想。这是因为今年夏天，日本和韩国交恶。而在赴日访客排行榜中，韩国人的数量仅次于中国人——去年10月，赴日的韩国游客数约为57万人。今年10月骤减2/3，仅为19万人。因此，安倍如果想兑现“4000万外国游客”的豪言壮语，就必须恢复日韩友好关系。

接着，把视线转向日本民众。对于我们这些普通的日本人来说，奥运会给我们带来的乐趣无非是日本选手能够获得多少奖牌。2016年里约奥运会，日本获得了史上最多的41枚奖牌，名列奖牌榜第六位。这一次在家门口办奥运，我们希望日本选手能够收获更多的奖牌。

日本人的生活方式非常多元化，所以，日本在2013年9月成功获得2020年夏季奥运会和残奥会主办权的时候，很多日本人并没有表现出异常的兴奋。这和日本获得1964年东京奥运会举办权时的情况大相径庭。

不过，今年秋天在日本举办的橄榄球世界杯，改变了现代日本人对体育比赛的看法。原本不被看好的日本队，也许是作为东道主球队的原因，一路过关斩将晋级八强。每个周末进行比赛的时候，曾经熙熙攘攘的商业街变得门可罗雀——很多日本人都回家坐到电视机前观看比赛去了。日本国家橄榄球队的口号“One Team（团结一致）”，甚至获得了2019年的日本年度流行语大奖。

由此可见，2020年的夏天，整个日本也许会陷入兴奋的海洋。而与日本一海之隔的“金牌大户”中国，应该也会是相同的状况吧。

最后，作为一个亚洲研究者，我的脑海里充斥着这样一句话“有奥运，无战争”。正如我在上文中提到的那样，“韩国→日本→中国”的奥运链已经形成。希望三个国家共同利用这条“和平盛典”的链条，铸就安定、繁荣、昌盛的美好东亚。

撰文：近藤大介 日本《周刊现代》副主编

文/图：转载自《经济观察网》