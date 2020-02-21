日本婚恋新亮点，DNA说我们不适合在一起

日本进阶

人与人的结合，可以有很多个理由，甚至不需要理由。但人与人想分开，怎么都能找到理由。哭闹是错，静默是错，就连呼吸都是错。

有一位家住在横滨市的42岁男性，在接受日媒采访时透露，自己已经离婚两年，每周六都会去前妻那里接9岁的孩子，共度周末。而他和前妻之间，就连最基本的对话都没有，只在接孩子的时候互相点个头而已。

这得是有多大仇多大怨呢？并没有！两个人的离婚是由DNA决定的。“所以我一点都不后悔”，这位男性说。

原来，夫妻二人去做过最新的DNA测试，判定结果显示，他俩的相性为“48%，这种结合一般都不会长久”。在得知这个结果后，夫妻二人都长舒了一口气，“我们在生物学上就不适合，所以还是分开得好。”

所谓“相性”，是日本的固有名词，也是山口百惠出的一本书的书名，指的是两个人之间有多合适、合拍。

对于婚姻来说，两个人的DNA是否合适真有那么重要吗？就这对夫妇的事例来看，DNA测试更形同临门一脚，给了两个进入倦怠期的中年男女，一个“正当”的离婚理由。

眼下的日本，DNA测试不仅对离婚起决定性作用，对结婚也有推动效果。在年轻男女之间，从2018年开始就流行起了“DNA婚活”。

活动组织方先收集多位男女的DNA，判定彼此之间在基因上有多少适合于做伴侣的概率。相性的好坏从0%到100%，能达到70%以上的就是好相性。据一对相性达到了82%的男女在相亲大会后反馈，尽管是第一次见面，但彼此很快就找到了共通的话题，越聊越投机。

可提供DNA测试的婚姻介绍所负责人伊达蝶江子表示，“我们提供的测试服务，利用的是瑞士技术，参考遗传基因，能够让犹豫不决的人，更快地做出决定，无论是结婚还是离婚。” 日本信息通讯研究机构的首席研究员山元大辅也主张，“虽然我们感觉不到自己的遗传基因在发挥作用，但其实我们的心理活动，全都在遗传基因的作用下。”

至于DNA测试的依据，据说是免疫基因HLA，该基因越不相似，两个人的相性就越好。事实上，人通过嗅觉就能感知彼此HLA基因的不同，会无意识的喜欢上跟自己体臭不同的异性。HLA基因组合越不相似的男女，孕育出的孩子免疫力也越强。

目前，日本已经有4家大型婚姻介绍所，能够提供DNA相性测试，并在此基础上帮助牵线搭桥。测试费用约为几万日元。介绍费用另算。有做过测试的29岁女性表示，“花这个钱很值得，早点遇到一个合适的人，就能早点过上幸福的生活，这个能帮助我提高效率。”

中央大学教授山田昌弘从心理学角度出发，对这种行为表示了理解，“现在无论男女都变得很忙，无法将大把的时间用在恋爱上。DNA测试可以帮助他们尽快止损，这就是大家为什么情愿掏钱也要做测试的原因。”

如今，似乎已经进入了通过大数据，就可以在一定程度上预测人生方向的时代。然而比未知更可怕的，难道不是预知吗？

我们在抛硬币做决定时，硬币抛出的瞬间，往往心里就有了答案。如果不是自己想看到的那一面，甚至还会再抛第二次、第三次。所谓的DNA测试，大概也是同样的作用吧。想结合的，不会因此错过，想分手的，倒是有了正当的理由——DNA说我们不适合在一起。

至于人与人的相性，少数天注定，多数靠磨合啊。

文： 庄舟 转载自《客观日本》



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