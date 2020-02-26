日本疫情可能进一步扩大

日本进阶

目前,日本各地接连出现感染路径不明的新冠肺炎患者。日本政府召开的专家会议认为，这是日本进入疫情初期的信号，今后,还有可能进一步扩大……

2月16日晚，日本厚生劳动大臣加藤胜信在记者招待会上无奈地表示：“目前，疫情正在逐渐发生变化。病毒的传染路径已经开始让人捉摸不透了……”

就在当天下午的5点，日本政府组织召开了“新型冠状病毒对策专家会”的首次会议。日本的病毒学和传染病学专家们齐聚一堂，共同商讨疫情对策。在会后举行的记者招待会上，日本国立传染病研究所所长脇田隆宇对疫情作了如下说明：

“目前，日本已经出现了与武汉，甚至与整个中国无关的病例。这是日本进入疫情初期的信号。今后，疫情还有可能进一步扩大。那么，如何合理使用医疗资源，将成为一个非常重要的问题。因为很多人只会经历‘由轻症到自愈’的过程，所以请大家先在家里调养。如果出现了肺部不适的症状，再去医院就诊。

外出时，请利用‘错峰上下班’之类的方式，尽量避开人员密集或人流量大的场所。对于一些不重要、不紧急的集会，请慎重考虑必要性。”

发言时，这位62岁的日本传染病学专家一直保持着平淡的口吻，但在场的所有人都听到一个非常恐怖的消息——禁止外出！大家都在心里嘀咕，难道日本会发生和中国同样的疫情？

除了“严禁外出”，脇田隆宇在言辞中还透露了另一个恐怖的消息，那就是“如果出现了新型冠状病毒肺炎的症状，也不要去医院”。之所以不让疑似患者去医院，是因为全日本的专业医疗机构只能同时收治1800名患者。这个数字远远低于武汉紧急建成的火神山医院和雷神山医院的病床总数。

2月18日，最近一段时间频繁出现在电视上的日本白鸥大学教授冈田春江在参加朝日电视台某节目录制时表示：“10天之后，日本的病例数也许会超过10万人。”这句话让整个录制间一片哗然。如果不幸被他预测中的话，日本就不会是“第二个中国”，而会是“第二个武汉”。

在层出不穷的恐怖消息之中，停泊在横滨港内的豪华游轮“钻石公主号”上的人，终于收到了一个好消息。

此前，该游轮上一名中国香港乘客被确诊患有新型冠状病毒肺炎。截至2月17日发稿时止，已经确诊355名乘客被传染。目前，全体乘客及船员（共计3711人）已经被强制隔离在船上将近两周。如果不出现意外情况，他们将在2月19日下船登岸。

在隔离期间，船上的很多老年乘客都出现了严重的身体健康问题。为此，怒不可遏的美国政府于本月16日打着“解救‘横滨泰坦尼克号’上的美国人”的旗号，派遣撤侨专机前往羽田机场，接走了近400名美国乘客。其他国家和地区，也准备效仿美国撤侨。

现如今，世界各大媒体都把日本视为“紧跟在中国身后的危险国家”。对此，安倍政权可谓“苦不堪言”。2011年3月，日本爆发福岛核危机，整个国家瞬间成为了“全球最危险的地方”。经过了长达9年的努力，日本重新塑造了“安全、安心之都”的国际形象。然而，正当所有日本人翘首期盼东京奥运会及残奥会到来的时候，日本又被贴上了“危险”的标签。

2月12日，也许是因为承受了超负荷的压力，日本首相安倍晋三在国会议事堂内丑态百出。在当天举行的众议院预算委员会上，在野党立宪民主党议员辻元清美向安倍提问：“您知道‘加吉鱼是从头部开始腐烂’这句话吗？”暗指日本政府之所以无力应对危机，是因为“为首”的安倍迂腐无能。辻元清美的话音刚落，在场的在野党成员纷纷拍手附和“没错，没错！”

对于这般冷嘲热讽，安倍失去了他往日的平静心态。他愤怒地回答道：“这个问题毫无意义，我拒绝回答！”于是，辻元清美顺势再次发难：“既然如此，那是不是就只能换一个“为首”的人了？好吧，那我就当您马上就要退位了，我就不再问您问题了。”就这样，当天的国会审议戛然而终。

最终，安倍为自己的鲁莽行为付出了代价。2月17日早上，安倍在国会开始之时，就上周的事情向全体与会者鞠躬道歉。

正所谓福无双至祸不单行，这一天安倍受到了双重重击：其一是新型冠状病毒肺炎的疫情；其二是共同通信社发布了今年2月的内阁支持率——由今年1月时的49.3%暴跌至41%。如果按照这个趋势继续发展的话，今年4月，安倍内阁的支持率就会跌破被誉为“政权危险线”的30%。

同一天，日本内阁府发布了去年第四季度（2019年10月至12月）的GDP。去年10月，安倍将日本的消费税由8%提升到了10%。因此，所有人都在关注这项举措究竟会带来什么样的结果。然而，让人大跌眼镜的是，经过年换算后得出的答案是“负6.3%”，大大超出了经济学家和分析家们的负面预期。

所有人都担心，在新型冠状病毒肺炎疫情的影响下，今年第一季度的GDP又会有怎样的结果。同时，很多人更加确信，持续了7年之久的安倍经济学已经彻底失效。

安倍无论如何都要保护1.2亿国民的生命和安全。因为这是他作为日本最高权力者应尽的基本职责。然而，面对这一波由新型冠状病毒所引发的“超级海啸”，安倍政权还靠得住吗？

对于这个问题，我很难自信地回答“YES”。上周，我和一位安倍的心腹大臣共进晚餐。对于他所关心的“中国的抗新冠病毒战争”，我可谓言无不尽。但他只是默默的听着，偶尔会回应一句“哦”。其实，我想表达的是，今天中国正在经历的战争，就是明天日本即将面对的战争。至于这位大臣到底听懂了多少，估计只有他自己知道吧。

回顾历史，我们不难发现，四面环海的岛国比大陆国家更容易获得和平。也许正是因为这个原因，自吴越战争和战国时代以来，日本经常是中国人的“战时避难所”。同样是因为这个原因，日本人的身体里根本不具备中国人有的“危机DNA”。安倍没有，下一任日本首相可能也不会有……

撰文：近藤大介 日本《周刊现代》副主编，明治大学讲师

文/图：转载自经济观察网