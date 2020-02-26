【新型肺炎】日本政府“基本方针”：重症收治，轻症居家！必要时实施较大范围的外出自肃

日本进阶

鉴于日本各地感染患者日益增多，以及不可溯源的感染趋势，日本政府2月25日在总理大臣官邸召开了“新型冠状病毒紧急对策本部”会议， 宣布了应对感染扩大的 “基本方针”。

截止到2020年2月25 日12时，日本确认感染新型冠状病毒（SARA-CoV-2）的人数达到了852人，其中东京、北海道、名古屋等城市中发现了147人，钻石公主号游轮上发现的691人，武汉撤侨中发现了14人。尤其是北海道发现的30人，大都是感染途径不明、不可溯源的感染患者，而且其中的一名20多岁女大学生确诊时已经是意识不明的重症患者，这些现象都表明日本已经出现小规模集团性感染。

鉴于日本各地感染患者日益增多，以及不可溯源的感染趋势，日本政府2月25日在总理大臣官邸召开了“新型冠状病毒紧急对策本部”会议， 宣布了应对感染扩大的 “基本方针”——重症患者收治医疗，轻症患者居家静养。主要内容如下：

出现发烧咳嗽等感冒症状时，居家休息并避免外出。

虽不强制停止各类集体性活动，但希望主办方考虑传染扩大的风险，重新审视举办活动的必要性。

当某个地区感染者持续增加时，为了调查感染途径以及缩小密切接触者的观察范围，政府会要求该地区实施较大范围的外出自肃。

为了防止感染扩大，各地政府可以要求学校临时停课。

为确保为重症患者提供治疗的医疗体制，原则上轻症患者居家静养。

为应对今后可能出现的大量新冠肺炎患者，除指定的医疗机构外，一般的医疗机构在治疗时间和区域实施划分的基础上，也将允许收治新冠肺炎患者。

上述 “基本方针”，是日本厚生劳动省加藤胜信大臣于2月24日召集以日本国立感染症研究所所长胁田隆字等为首的14人专家召开专家会议后，根据14人专家的建言，由日本政府制定公布的。



日本目前处于“感染扩大防止”阶段（绿色），如何延迟感染峰值的出现以及如何增强日本医疗机构的对应能力，是日本政府及社会的当务之急（出处：日本厚生劳动省）

日本专家会议的主要建言如下：

日本处于无法否认感染有可能急速扩大的状况。

未来1至2周将决定新冠病毒是在日本急速扩大还是逐步走向收敛。

从预防传染病的角度来看，对所有有要求的人都进行新型冠状病毒检测，不是一个有效的做法。而且，受设备与人员的制约，也无法实现全员检查。

出现发烧感冒等轻微症状时，不要外出，请居家疗养。但是，如果有新冠病毒导致的明显症状时，请不要一味忍耐，要请教医生。

不要因为担心，就马上跑到医院。

今后对策的最大目标是，如何抑制传染扩散的速度，以及尽可能减少重症和死亡的出现。

没有症状的人，为减少聚集，也希望能改善每日的行动模式，设法居家工作和召开网上会议等。

文：JST客观日本编辑部

转载自JST客观日本

标题图片：时事社