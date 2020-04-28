生活中的“和食”--日本人日常三餐怎么吃？

日本进阶

日本人的日常生活中，都吃些怎样的“日本料理”？让我们一起来看看吧

如果被人问到在东京想吃什么，大家会怎么回答呢？以前我带一位中国朋友在东京玩的时候，我问她想吃些什么，她是这样回答我的：“想吃些平时本地人爱吃的东西。”

有道理。我自己去旅行的时候，也尽量想去那种原汁原味的、本地人爱去的小而美的食堂或路边摊吃东西。去这些地方吃东西，第一很热闹，也能体会一把做当地人的滋味，还有一点最重要，那就是肯定又好吃又便宜。但是突然被人问起我家附近有没有“平时本地人爱去吃的东西”，我却一时语塞了。我们平常都在吃些什么东西呢？

中国朋友的要求 是这样的：想吃普通的“和食”，鱼之类的。对哦，日本四周都是海，鱼自然是极好吃的。要说普通的“和食”，而且还是得鱼的话，除了生鱼片、煮鱼、烤鱼之外，还有炸鯵鱼定食（份饭）、新鲜的鱼肉天妇罗也很美味。可是我得带她去哪里吃才好呢？说到美食，脑子里一下就能蹦出很多答案，可说到去哪里吃，我却茫然了。

说起来我平时也常在外面吃，吃得相当不讲究。套餐的话，也就是饭团或盒饭，要么就是牛肉饭、乌冬面、荞麦面之类的日式快餐之流。我也不是讨厌吃和食。比如“三菜一汤”那种有一个主菜、两个小菜、一碗汤加米饭构成的“定食（份饭）”类餐饮，我也觉得可以吃到很多蔬菜，营养均衡，既健康又美味。只不过对于饥肠辘辘的年轻人来说，菜量有些差强人意，兼且价格在1000日元左右，也不是特别便宜，所以最终我还是选了便宜还能吃饱的店。更别说要吃鱼了，我大概也就是偶尔去居酒屋的时候才会吃上一吃。

我虽然并不觉得每个人都是跟我一样这么搞定伙食的，但看看周围的人，也不能说我就是特例。和食是出了名的健康饮食，但要说日本人平时都吃它，似乎也不尽然。所以朋友问我的时候，我一下子还真想不出该去哪里吃。

那么，想要吃顿这种极其寻常的饭，该去哪里吃呢？我的回答可能听起来有点不负责任，但我还是要推荐连锁餐厅和居酒屋。家庭餐厅和定食连锁店的好处在于菜单都有配图，而且种类齐全。所以哪怕你是第一次踏进这里，也不会点到不好吃的菜，绝对可以大快朵颐一番。这类餐饮店以往和食卖得比较少，不过后来客人有了需求，菜单也就变得越来越丰富。因为上年纪的人也会到家庭餐厅吃饭，所以就需要准备能够满足老年人需求的菜品。除此之外，到了生蚝的季节，还会有炸生蚝、黄油嫩煎生蚝，也有金枪鱼盖饭、轻烤金枪鱼盖饭等比较“硬”的食物。而且，这些真的是我们日本人经常会去吃的地方，价格合理，味道也不赖。虽说深入市井去探寻那种地道的土著餐馆也是个好主意，但也不妨去家庭餐厅或连锁店门口，瞧一瞧那里有些什么好吃的。若是拖家带口出来旅游，这些地方菜色齐全，可以满足不同年龄层的需求，还是推荐去试一试的。再者那里也没有时间的顾虑，可以慢慢享用美食，对游客来说也是非常欢迎的一点。

居酒屋的优点则是菜量偏小。即便是一个人去吃，也可以点很多菜来尝尝，祭一下五脏庙。如果是一群人去的话，那可点的菜就更多了。点个锅子也不错。此外，居酒屋还有一点值得推荐，它有相当于三菜一汤里的小菜的拌凉菜和炖菜那种小碟、出汁鸡蛋卷、咸菜这类菜品。虽然不能当主菜吃，但也算是正宗的“和食”。而如果想小酌一番，还可以试一下“欢乐时段”。在餐馆规定的时间内，花很少的钱就可以吃喝自助，敞开肚子大吃大喝一顿，非常划算。

实际上，我在带她游东京的时候，家庭餐厅和居酒屋帮了我很大的忙。早上，如果想去外面吃所谓的和式套餐的话，除了酒店早餐，差不多就只有家庭餐厅和牛肉饭连锁店了。个人开的餐馆很少有早上营业的。或许有人说喫茶店和咖啡厅也行啊。可惜那里的早餐基本都是面包。所以在浅草玩的时候，最终我们还是在商业街的人的介绍下，去了雷门旁边的一家家庭餐厅，“Dennys餐厅”。家庭餐厅的早餐很划算，有些店还会搞自助早餐。

午饭则是去离下榻处不远的商业设施“Marugotonippon”的美食城。那边有家割烹料理店，我们去那里吃了煮鱼定食。这里是日本文化汇聚的观光景点。一层可以买到来自日本各地的美食和美酒，二层是日本乡土手工艺品、陶器等的专卖楼层，有很多可爱的小物件。三层是促销活动区，日本全国的市町村都在这里展销各地的土产。四层是“家乡食堂街”，汇聚了日本各地美食。在这里大概能够尽情享受日本味觉之美。



商业设施“Marugotonippon”的美食城



商业设施“Marugotonippon”的美食城

夜里，我们去了浅草Hoppy大街上的一家居酒屋“Totoya”。这是一家创业149年的筑地水产店的直营店，海鲜和蔬菜全都是每天早上从筑地、丰洲进的货，强烈推荐这家店的应季海鲜料理。这里店面宽敞明亮，宾客满堂热闹非凡。除了烤鱼，还挑战了香葱金枪鱼和轻烤鳕鱼子等。身为日本人的我也是跟当地人打探了一番之后才找到了这家“宝藏料理店”，朋友吃得很尽兴，而我自己也算是开拓了一家新的美食店，真的是不枉此行。



居酒屋“Totoya”

这次同时收到了“平时吃的”加“和式”“鱼”的要求，让我不得不重新审视下自己的伙食习惯。让我很惊讶的是，我平时吃的居然都不是传统的“和食”。然后我也去深巷里弄探寻了那种经营多年的口碑老店，却没想到那些大型旅游景点、家庭餐厅、连锁店里的菜品也是应有尽有，非常齐全，尤其是为了满足食客日常需求而不断发展的家庭餐厅，着实让我吃了一惊。这就是现代日本真实的餐饮状况。虽说不是什么饕餮盛宴，却也能让人百吃不厌。这就是我们“平时吃的东西”，希望能合您的口味。

撰文：太田奈緒未

标题图片/文内照片：nippon.com日本网