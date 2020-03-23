日本是怎样对待“五毒俱全”的蝙蝠的？

日本进阶

新型冠状病毒在全世界流行，成为人类所面临的一场前所未有的挑战和灾难，有许多专家认为：和非典病毒一样，新型冠状病毒肺炎也可能间接来自于蝙蝠。

可以说蝙蝠是一种携带各种病毒和病菌的“五毒俱全”的动物，除冠状病毒肺炎病毒外，它们还携带非典病毒、狂犬病毒、 汉坦病毒、亨尼巴病毒等多种病毒，据说蝙蝠可带接近140种的致病源，当中超过60种为人畜共通传染病，可直接或间接传人。

蝙蝠的生息地非常广泛，在北京居住时，有一次一只蝙蝠从窗户闯进了我的家中，在日本，蝙蝠从11月到3月冬眠，因此在其他的季节里，可以经常看到成群的蝙蝠在夜空中飞翔。

那么，日本人是怎样对待蝙蝠这种“五毒俱全”的动物的呢？

蝙蝠几乎生息在日本全境，全世界有1000多种蝙蝠，日本大约有35种左右，大部分生息在森林里，只有一种叫做“东亚蝙蝠”的蝙蝠，会在住家的房子里筑巢，在城市里常见。



城市里常见的住家性蝙蝠

一些东南亚国家如老挝、印度尼西亚、柬埔寨等及非洲国家有食用蝙蝠的习惯。有一种吃水果的蝙蝠被当做高级食材，有的地方还将蝙蝠熬成汤，作为一种壮阳的滋补料理。

和其他的蝙蝠不同，其他的蝙蝠吃蚊子等昆虫，而水果蝙蝠专吃水果，日本也有许多地方生息着水果蝙蝠，如小笠原诸岛和琉球列岛。

但是日本没有食用蝙蝠的习惯。在日本人看来，蝙蝠也是益兽，因为他们吃蚊子、蟑螂及对农作物有害的害虫。蝙蝠也是一种受保护的动物，根据日本《鸟兽保护法》，禁止将其猎杀、捕获及作为宠物饲养，不然会被处以一年以内有期徒刑和100万日元以内的罚款。驱逐和捕获只许在它们飞进房间或在房间里筑巢及受伤需要保护的时候。

但是由于蝙蝠带有各种病毒，它们还经常把巢筑进房子的天井、屋檐下，飞舞的声音和翅膀扇动的声音形成噪音，排泄物也非常不卫生，有时也会咬人，因此在驱逐与捕获时一般日本人都请有专业执照、经过批准的专业公司来进行，也有的人家想办法不让蝙蝠在自己的家里筑巢。东亚蝙蝠不耐高频率周波和强光，因此人们常常在蝙蝠喜欢筑巢的地方安装商店里销售的具有强光或能发出超音波的装置，紧急时利用智能手机发出的周波也能驱除蝙蝠，但是有关方面都会劝人们不要自己驱除蝙蝠，还是要请专业公司，也不能直接触摸蝙蝠，因为它们身上有许多病毒。

在日本山梨县南都留郡富士河口湖町西湖西南郁郁葱葱的青木原树海，有一个国家指定的天然纪念物——西湖蝙蝠穴，这是日本平安时代的864年到866年，富士山爆发时形成的溶洞，总长350米以上，是富士山麓最大的溶洞。蝙蝠们喜欢在那里冬眠，那里曾栖息着很多蝙蝠。

1929年12月17日，以“西湖蝙蝠穴和蝙蝠”的名称，被政府指定为“国家天然纪念物”。但是因为周围的各种开发活动，人们纷纷进入溶洞，生态环境变化剧烈变化，蝙蝠的数量激减，甚至几乎看不到蝙蝠了。

从上个世纪90年代，当地政府等实施保护措施，洞中的蝙蝠数量不断增加。这个洞穴中栖息着普通长耳蝠、马铁菊头蝠、角菊头蝠三种蝙蝠，其中普通长耳蝠、角菊头蝠在学术上具有重要的价值。但是你进到洞中是看不到蝙蝠的，因为蝙蝠生息在溶洞深处的蝙蝠保护区域，是游人的禁入区域。



广岛县福山市的市章，也是一只蝙蝠

从文化上看，一般日本人认为蝙蝠是一种神圣的动物，管它们叫“家守”、“井守”“河守”，就是说他们是房子、水井和河川的保护神。冲绳的八重山人还称自己是一种蝙蝠的子孙。

日本江户时代著名俳人芭蕉有一首有关新年的俳句，其中提到蝙蝠：

蝙蝠齐飞舞 群鸟也来吧 祝贺盛世新春福

蝙蝠在中国，是一种吉祥的象征，在中国，常见五只蝙蝠的剪纸图案，五只蝙蝠简称“五蝠”，它代表的中国古代人生的五种最高境界：名、利、寿、健、善终，源自《书经·洪范》：“一曰寿、二曰富、三曰康宁、四曰攸好德、五曰考终命。”由于中国人比较忌讳谈“死”，东汉桓谭于《新论·离事第十一》把“考终命”（善终）改为“多子多孙”。芭蕉这首俳句，也可能是受到了中国蝙蝠文化的影响。



中国传统纹样中的蝙蝠

但是在日本文化，蝙蝠有时也不太神圣。如日本有句谚语：无鸟之岛的蝙蝠。（鳥なき島の蝙蝠），意思就是“山中无老虎 猴子称大王”了。

虽然蝙蝠“五毒俱全”，但是日本并没有发生过由于蝙蝠感染的疾病造成的值得一提的问题。日本对一些受保护的动物的基本方针是：让它们按照它们原本的生态去生存，在它们不影响人类的生活时，不干涉，不捕捉，不猎杀，更不食用，让它们在大自然的生态中和人类共生共荣，自由地生存、繁衍。

撰文：张石

图/文转载自《一览扶桑》