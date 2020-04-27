日本进阶

日本的男性现在越来越重视自己的外貌了，在很多大城市，男性化妆品走俏，人气品牌甚至还会出现断货。那么，为什么会出现这样的变化呢？

早晨上班走在去车站的路上，随着匆匆的脚步声身旁会有各种各样的香味飘过。从前可以通过香水的气味判别从身边走过的是男士还是女士。但近来男女都可以使用的中性香水的流行，结束了我的小小智力游戏。可有一个群体的香气引起了我的好奇：那气味不是香水而是洗衣粉中添加的芳香剂，随着清爽而微甜的水果芳香，从我身边走过的不是轻盈欢快的女学生而是膀大腰圆的壮小伙子。

我家附近有一个大学柔道部的学生宿舍，经常在上下班的路上遇到他们，不呛人却非常鲜明的香气扑鼻。据说正是因为他们每天训练大量出汗，臭气熏天才更加注意清洁，洗衣服时多加一些芳香剂让周围的人感觉舒服。看着他们摇晃着沉重的躯体大步行走的样子我心里觉得好笑，不禁多看了他们几眼。更让我吃惊的是他们一个个眉毛修剪整齐，有描画过的痕迹，皮肤细嫩看得出经过精心的呵护。

还有一次，我坐在茶馆里喝下午茶，旁边来了两个年轻男子。他们装束一般，面容端庄清秀得引人注目，明显眉毛经过修整，唇边滋润光亮。俩人操着关西口音边喝茶喝边聊天，好像在谈论着护肤用品和美妆的话题。



注重眉毛修剪的日本男生越来越多

最近注意护肤并化妆的男子好像越来越多。随着互联网的发达，Instagram（照片墙）为人们提供了展现自己的舞台。不论谁都可以成为这个大舞台上的演员，把最美好的自己表现出来。2003年前后裴勇俊、李秉宪、张东健、元彬韩流四天王掀起了日本的“哈韩热潮”，之后一代又一代“小鲜肉”登陆日本。“韩国型美男子”已经固定成为美妆男人的代名词。如今他们不仅走在东京最时尚的涩谷原宿，几乎所有街巷都可以看到，特别是大学生比较集中的地区。已经习以为常融入到了生活当中，不会有人因为好奇去多看他们几眼。

有文章称如今是“男子看脸”的时代。各种宣传书籍和讲座大受欢迎。《五分钟叫你变身为帅哥》一书十分畅销。教你只需5分钟立即变得目光炯炯，面颊俊俏。读过这本书的人在网上评论说：“门外汉也能立刻学会。与其说是化妆更在乎仪表端庄。工薪族和营业员什么的肯定需要。我觉得健康和外表越来越重要。这本书简直就是经典，受益匪浅。”还有的说：“稍微把黑眼圈儿和暗斑遮掩一下就大不相同了。通过这本书我改变了自己。希望更多的人知道怎样去欣赏自己。”作者高桥通过自己长年积累的经验技巧，在YouTube上频繁视频介绍。浮肿的眼皮消失了，塌鼻子显得挺拔了。高桥的粉丝越来越多。

书摊上，《为什么一流男士护皮肤》、《会赚钱男人的秘密美容法》、《美男子是怎样炮制出来的》、《男子的美容武装》、《男子眉毛款式革命》《眉毛形成理论》、等等。男性美容美妆指南比比皆是，面向男性的杂志还不断推出新潮流大预测之类为人们指明方向。

化妆不只是社交网上频繁出没的大学生，为了给对方留下好印象去面试的毕业生，已经工作的销售员等，在各个年龄段各种不同行业中不声不响地普及开来。

日本公司对公司形象非常重视，对新职工进行严格的仪表礼节培训。记得我刚进入公司的头三个月接受培训时，公司要求营业员必须至少准备三双皮鞋，每天换袜子，袜子不能有破洞。每个月必须去理一次发等。因为一些客户的办公室以及有些餐馆是榻榻米，经常要脱鞋，所以对鞋袜反复叮嘱。

2011年东日本大地震后，各大写字楼，各公司都开始进一步的节电。闷热潮湿的日本夏季，在空调设定温度27、8度的室内，人们不免汗流浃背。于是各种除菌擦汗纸巾、止汗喷雾等流行起来。擦汗的纸巾中有的加入不同的香味，有的还加入化妆水等保护肌肤作用的成分，诱导人们对自己的体臭、防晒、防斑、皮肤状况的注意。

注重形象增加自己的附加价值，也受到了《金装律师》等美国电视连续剧的影响。电视剧塑造的“精英”形象，健康的肤色给人留下精明强干的印象，化妆水和乳液后涂上BB霜，刮胡子后的痕迹和肌肤不适的斑痕瞬间即逝。精神饱满的面容表现出良好的自我管理能力，既可增强自信又可得到对方的好感和信赖。

当然，女性在职场地位的提高也促进了男性在外表方面的注意。一家网上美容相关公司（Hotpepper Beauty Academy）的调查表明，女员工较多的职场里，对美容健身持有关心的男性比率远远大于女性较少的职场。说是有一半以上女员工的单位，超过60%的男员工在进行护肤健身等，而女职工不到20%的单位关注健身美容的男职工不到一半。这一数据证实了女性走入职场，对男性的外观仪表意识的影响，人们越来越在乎5米以内的视线。

加之，在日本这个强调对周围气氛要知趣的国度，跟上步伐非常重要。几乎所有日本人都会认为融入周围的环境是人生必备的技能之一。社会上开始流行化妆，自己也不能落后，至少自己也想试试看。



日本街头的男士化妆品广告

那么对周围男性越来越多化妆的现象，女性有什么样的看法呢？我问了问周围的年轻女性，她们说：“男性化妆也是应该的吧。只要求女性化妆本来就不公平。男性也应该注意仪表，漂亮一点有什么不好呢？没有人愿意和丑陋肮脏的人在一起吧。”

如今化妆不单指浓妆艳抹，更多的是突出自然美。男性化妆并不是要把自己打扮成女性，而是借助化妆品遮掩一下自己的负面因素，让自己更加具有男人的魅力，增强自信心。比如脸上起了痘痘，刮脸不小心划出了伤痕，工作紧张熬夜后眼睛下方发黑或醉酒后无精打采的时候，粉底或BB霜可以帮助恢复正常的精神面貌。而女子化妆也不再强调涂脂抹粉，柳眉唇红，而是流行自然妆、裸妆，让化妆辅助完善自己容颜。

无论是晒脸，还是为找工作四处面试的青年，无论是开拓客户的中年营业员，还是为肤上的暗斑和眉毛脱落烦恼的老年，化妆为不同年龄段的男性鼓起了勇气增强了自信，美容商品对象遍及所有男性。有统计说20岁前后买过粉底或眼线笔的男性超过一成，40岁前后买过化妆水或乳液的超过两成。

当然这样的潮流少不了商家的企划和造势。在女性化妆品市场近于饱和的今天，各大商家都在积极宣传并扩大男性市场。例如，资生堂的品牌“uno”原本是美发产品品牌。它利用人们对品牌的熟悉，又推出了系列美容产品非常畅销。据说去年9月推出的修补肤色用乳霜抢手到缺货。宝丽、香奈儿等品牌的男性化妆品也备受青睐。在老牌化妆品不断推出新产品的形势下，公司富士胶卷2019年8月26日宣布正式进入男性化妆品市场，推出了4款护肤产品。他们特别看好男性用化妆品市场对抗衰老商品的需求，利用长年在胶卷领域积累的技术经验开发了面向30岁至50岁年龄段的抗衰老化妆系列。不少百货商场还专门开设了男士化妆品专柜。



一家商场内的男士化妆品专柜

偶尔看到一篇文章介绍中国的男性化妆品市场正在急速扩大，“彩妆男子”不断增加，2019年男性 化妆品市场的销售额达到154亿元人民币。还说如今女性找对象的条件正在从高收入、有房产等经济条件转为重视外貌。日本的大型化妆品公司也已经在中国出售男用化妆水和美容乳霜等。

想起三十多年前我还在国内的时候，只有杨子荣、李玉和等舞台或银幕上的演员才会化妆，别说男士，女士也很少化妆，如今的这般情景不禁让我感叹，年轻人对美的追求已经发生了巨变，真可谓今非昔比。

撰文：张意意

图片: 库索

转载自一览扶桑

标题图片：PIXTA