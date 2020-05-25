日本，从小学开始的手工达人

日本进阶

一罩难求，手工缝制的口罩成为疫情下的时尚……



手工材料商店

最近口罩脱销，很多民众想方设法，开始自制口罩。电视里还报道了东京一家专门出售针头线脑和各种布料等手工缝纫材料的连锁店，连日顾客络绎不绝的消息。说起日本的手工缝制，我还真有不少的感触。



（日本网提供）

记得我家妞妞要进托儿所的时候，托儿所交给我一份准备物品清单。里面有明确规定长宽尺寸的午睡用小被褥和装衣服的布袋。我拿着这份尺寸表到附近商店街里的商店找没有，到城里百货店找也没有，怎么找都找不到同样尺寸的商品。当我问托儿所的阿姨哪里有卖的时候，她睁圆了眼睛惊讶地看着我说：“当然是要你自己做呀。自己做才能表现你对孩子的爱！”除了缝扣子，从来没做过针线活的我彻底懵了。对孩子的爱，这么大的帽子我可承受不起！只好硬着头皮买来尺寸相近的成品，拆开、剪短，再凑合着缝起来，趴在榻榻米上奋战了好几个晚上才歪歪扭扭地算是完成了。日后，看其他孩子漂亮的小被褥和布袋，有的还绣着图案和名字，我不禁对日本年轻妈妈们的手艺起敬。

妞妞升小学5年级时，开始了一门新课叫“家庭科”，新学期开学拿回家的不仅有新书，还有一个漂亮的缝纫包。说是男同学的天蓝色女同学的粉红色，图案设计不同但内容完全一样。缝纫包里有各种型号的针和五颜六色的线，以及子母扣、卷尺、刀剪、各色粉笔，还有穿针引线的工具和小顶针非常讲究，应有尽有。中间有个隔层，剪子和尺子等用带按扣的网子固定，整齐合理地装得满满的。我从没见过这么齐全的针线包！当我把这一惊讶讲给办公室的同事时，一位小姐告诉我，她至今还保存着小学时的缝纫包，并且一直在用。



“家庭科”上同学Harry的作品

早在1872年日本的小学校就创设了面向女学生的“手艺科”，学习裁缝和各种礼仪。1947年创设了“家庭科”男女生一起学习。目的是培养儿童勤劳和自立，并为了改变学校只是读书写字打算盘的状态。男生注重技术、工业，女生注重家庭生活。培养学生的创造力、促进学生对手工制作的关心，掌握工业常识，与实际生活相结合。经过多次改订后，1989年开始定为男女生共通的必修课。不论男生女生都要做木工、组装小型机械、烹饪和缝纫。

作为家庭科的一部分，裁缝课学习选材，分辨毛皮、棉布、毛纺、麻等各种材料的特征，以及选择正确的裁剪缝纫工具。裁量，要求在丈量裁剪时考虑到折边并学会使用纸样。练习基础手工缝纫技巧和缝纫机的使用方法等等。让学生们掌握制作日常使用的布袋、围裙、手帕的方法，并自己设计图案，挑选布料。孩子们的作品各个实用而且设计新颖。我现在用的小维尼熊靠垫，就是我家妞妞亲手缝制的。看到我爱不释手妞妞也心花怒放，充满了成就感并加强了生活自理意欲和能力。



光是扣子就有这么多选择

在小学的基础上，一些中学和高中也对缝纫情有独钟。东京的一家东大升学率数一数二的女中，从初中一年级到高中三年级的六年时间里，每天早上上课前5分钟设定为“运针”时间，全校同学默默地穿针引线做针线活。在1米长的白布上，用红线笔直地缝上去。每天反复同样的作业，眼看着一天比一天针脚均匀，缝出来的线也一天比一天直。缝的不好的同学还要在暑假里补习。该校校长把缝纫“运针”上升到“禅”的境界。通过每天5分钟的缝纫，培养学生们的集中力、忍耐力，追求精益求精不断向自己挑战，以达到修心养性的目的。同时，老师也可以从运针和针脚查看到每个学生当天的心理、健康状态。有一名考上东大的该校毕业生接受日经采访时回顾说，中学每天的缝纫锻炼了自己的意志，不仅直接影响到高考升学，还形成了做事一丝不苟精益求精不断进取的生活态度。



拼布教室还举办讲习会

由于从小学习裁缝，不少人长大成人后依然作为业余爱好，热爱手工缝纫。即使在成衣伸手可得的今天，日本的家庭用缝纫机销售量依然每年大约有七万台左右。不论是专门店还是永旺、华堂这样的超市里都有各种针线布料出售。缝纫学校、缝纫班也很普遍。有的人为了实用，比如给孩子做些小衣服或装饰品。孩子们穿着家长亲手制作的衣裙十分骄傲。也有人把上一辈留下来的和服改造成现代款式的衣裙，享受独特的情趣。物质丰富的时代，绝无仅有变得异常珍贵。



缝纫机依然受青睐

有的人则在追求手工艺术。十七世纪英国贵族开始的拼布工艺，于二十世纪八十年代从美国传入日本，在主妇及部分上班族女生中流行开来。有的人特地到欧洲收集珍品，也有的利用新素材开创新意。按照日本人的审美观和日本的布料，独创一派。有带衬的有不带衬的，有欧洲古典图案也有亚洲现代款式，别具一格。如今，每年一月份在东京巨蛋举办东京国际拼布展，今年已经迎来第十九届，有60多名作家展出了自己的作品。还有欧美拼布工艺美术家赶来参加。我的一个年长的好朋友也参加了今年的展览。她家的客厅里从沙发套，床罩，布袋到杯垫都是具有季节性的拼布作品。她还非常喜爱中国的拼布工艺，多次访问云南少数民族地区，学习那里的图案和针法。拼布艺术彻底推翻了我对缝缝补补拼拼凑凑的概念。碎布头在能工巧匠手中变得五彩缤纷华丽高雅。今年70多岁的她对我说，缝纫不仅活动手指尖儿促进末梢血液循环，还刺激创新思维脑细胞。通过拼布与全世界的爱好者往来交流，追求艺术美感，让青春永驻。



日本风格拼布

美好的生活就在我们的手中。我深深感到不管长大以后当不当裁缝，手工缝纫真是锻炼意志，磨练性情，启发创造力的极好科目。从小学开始学缝纫受益终生。

撰文：张意意

图/文转载自《一览扶桑》

标题图片:PIXTA