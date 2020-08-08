培养孩子的“思考能力”——利用身边的物品创作玩具

日本进阶

居家抗”疫”期间，父母和孩子们在一起的时间增加了，这其中自然是有乐也有苦。让我们看看这位旅日中国妈妈是怎么和孩子一起度过的。

受新型冠状病毒影响，日本实施外出自肃，因此人们待在家中的时间变多。对于家里有孩子的家长来说，每天与孩子一起度过的时光虽然很快乐，但感到辛苦的时候想必更多。

每个人的家中都有很多吸引孩子的物品，比如电视游戏、YouTube、智能手机和高性能玩具等。随着信息化的发展，孩子们从出生起就一直生活在电子产品的包围下，这种环境已成为常态。另外，受新型冠状病毒影响，学校持续停课，学生开始利用平板电脑学习和上网课等，使用电子产品的机会也越来越多。其结果就是，孩子们每天都长时间接触电子产品。

虽然信息化带来很多便利，但生活在被电子产品包围的环境下，被动接收信息的情况不断增多。自己主动思考比单纯地被动吸收出现在眼前的信息更为重要，大人如此，对于感受性尤其丰富的小孩子来说更是如此。电视游戏和YouTube虽然也都不错，但从孩子的成长过程来考虑，我还想希望他们能充分利用五官接触身边的各种事物，感受材料的差异，自己思考制作游戏道具并动脑玩耍。

比如，可以去广阔的公园或森林接触大自然。就自己思考和想办法玩耍这一点而言，露营等对孩子们来说是最好的学习机会。露营不同于在家里，所需的东西未必全都有。身处大自然中，现场没有所需的道具时也无法轻易去便利店购买。需要思考能否用现场有的东西来代替，有时还需要自己制作。

除露营外，在家中也有很多方法可以培养思考能力。最重要的是不给孩子买太多玩具。笔者家里有两个超级喜欢电车和汽车的男孩。他俩非常喜欢TAKARA TOMY的普乐路路（Plarail，轨道模型玩具）和多美卡（Tomica，儿童仿真金属小车），这两款玩具在男孩中人气很高，两人想要的东西永无止境，一个说“下次想要消防署！”，另一个马上说“我想要车站！”。身为父母总是想买给他们，但这种时候要忍住。不能孩子一想要玩具就立即买给他，先找一下家中已有的玩具中是否有能代替的，如果没有，可以试着引导他们说：“尝试用家里的物品自己制作吧！”。

如果孩子还很小，父母可以一起动手制作，孩子稍大一点的话，父母可以给一些符合孩子年龄的提示，让孩子亲自制作。此时家长需要仔细教给他们道具的正确使用方法，并认真看护，避免出现危险。父母跟孩子一起做手工对双方来说都将成为一生的美好回忆。另外，孩子的想象力往往比大人更丰富，因此可能经常会做出一些让父母感到吃惊的作品。

自己动手制作时，可以使用积木或乐高等，不过笔者强烈建议使用家中常见生活用品的废弃材料。比如包装快递的硬纸板、喝完的牛奶盒和PET瓶、用过的纸巾盒和厕纸芯、购物时给的纸袋等，这些物品一般都被当做垃圾扔掉，但其实用途很大。最重要的是，通过重复利用身边的材料，可以培养孩子们珍惜物品的意识。除了这些废弃材料外，纸盘、纸杯、橡皮筋、吸管、折纸、布和毛线等也是非常好的材料。

下面为大家介绍作品示例和制作方法。

▼作品示例

①用积木制作的消防署和摩艾像

②用牛奶盒制作的育苗盆

③用纸袋制作的恶魔帽

④用牛奶盒制作的雪洞（右后）和隧道（前）以及用PET瓶制作的塔（中间）

⑤用牛奶盒和硬纸板制作的玩具架（左）和用硬纸板制作的冰箱（右）

上述示例中，①～③：笔者的孩子们自己制作

④：公园里展示的小学生和中学生的作品

⑤：由笔者孩子所在的保育园的老师制作，实际在园内使用的物品

（※以上图片已得到发布许可。）

▼雪印惠乳业公司官网

用牛奶盒做手工的介绍页面：https://www.meg-snow.com/fun/make/

※利用牛奶盒时，要用水将内部洗净晾干后再使用。

得益于通信环境和物流的发展，电子产品的普及和信息化社会的到来，我们的生活变得非常便捷。身在家中就可以远程办公、在线上课、网络购物，以及通过电视电话和SNS与朋友交流。多亏了这些，我们才能长久进行自肃生活。

但与此同时也存在很多缺点，比如由于生活太过便捷，过多的信息带来了疲劳，我们失去了切身体验的机会和自己思考的机会。正如“数字排毒”一词所表达的意思一样，我们需要偶尔从这种便捷中稍微走出来一些，自己去思考去动脑。无论大人还是孩子，培养丰富的内心对保持心智平衡都很重要。

新型冠状病毒导致全球口罩短缺时，日本人纷纷开始自己做口罩。自己思考和动脑的能力还会变成生存的能力。正因为要为我们所爱的孩子的未来着想，才不能孩子要什么就轻易给什么，培养他们思考和动脑的能力至关重要。与购买相比，思考和动手制作要花费更多的时间和精力，非常辛苦。较之于直接告诉孩子答案，教他们解决问题的方法和技巧对父母来说要付出更多的耐心。即便如此，坚持这样做也很重要，因为笔者坚信，这能帮助孩子成长为可以凭自己的能力思考和打拼未来的成年人。

撰文/照片 原田捷子

转载自JST《客观日本》