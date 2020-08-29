日本诺贝尔奖得主汤川秀树与中国思想

日本进阶

日本的诺贝尔物理学奖得主汤川秀树在获奖后常有人请其题字，而他写得最多的，是《庄子·秋水》中的“知鱼乐”三字……

1965年9月，在为纪念中间子理论发表30周年举办的国际会议上，汤川秀树用英文为各国物理学家介绍了庄子与惠子的一段问答。

“我非子，固不知子矣，子固非鱼也，子之不知鱼之乐，全矣。”庄子曰：“请循其本，子曰汝安知鱼乐云者，既已知吾知之而问我，我知之濠上也。”

濠梁之辩，虽是哲学问答，同时兼具科学的合理性和实证主义。汤川秀树认为，就论法而言，惠子尚在庄子之上。“鱼之乐，没有明确的定义，并且无法进行验证，所以不能予以承认。这跟科学的传统立场是一样的。”

尽管如此，他更喜欢将自己代入到庄子。“虽然我是一名科学家，但却对庄子的想法产生了强烈的共鸣。直到十九世纪，物理学界都无法直接证明原子的存在。但相信原子的存在，并试图通过原子来理解自然现象的科学家们，显然能获得更为博大的自然认知。基本粒子也是同样。我相信，有一天，我也可以像庄子知鱼乐那样，掌握基本粒子的心。”

庄子与惠子对于“知鱼乐”的理解，其实也代表着物理学界的两种主流的研究态度。一是排除未经验证的一切可能，一是不排除尚未得到验证的一切可能。汤川秀树，显然是后者。在1953年担任京都大学基础物理学研究所首届所长时，他就明确说过，“所谓基础物理学研究，就是研究那些基础还不确定的东西。”

日语里的物理一词，翻译自英文的physics 及德语的physik。不过对于汤川秀树而言，物理一词最初的理解，源自《庄子·知北游》里的“天地有大美而不言，四时有明法而不议，万物有成理而不说。圣人者，原天地之美而达万物之理。”

汤川秀树接触庄子思想，早在青少年时代。“自升入中学后，我开始对中国古典感兴趣，经常去父亲的书房里翻书，《庄子》尤为吸引我，反复读过很多遍。”

“在爱因斯坦博士访问日本后，我一度与老庄的世界诀别，进入到物理学的领域。但自步入中年，开始研究基本粒子，我又想起了庄子，他在我的心中又鲜活了起来。”

“与其他物理学家不同，在漫长的人生岁月里，我最感兴趣也是受影响最深的是庄子思想，不管过去还是现在，我最喜欢的书都是《庄子》。”

即便日后成为闻名全球、贡献于人类的物理学家，汤川秀树也不忘在自己的著作和演讲中，一而再再而三的提及庄子思想，成为庄子在日本的推荐者之一，甚至上过NHK教育频道主讲老庄。

在1974年10月发表的《关于创造性 同定与混沌》（收录于《汤川秀树著作集之四 科学文明与创造性》 ）一文中，汤川秀树将庄子推崇为天才科学家。

“庄子，既是书名，也是人名，我个人非常喜欢，那是我灵感的来源。”“遗憾的是，像庄子这样的天才没有继承者，像他那样的天才后世再也没能出现过。”“事实上，庄子是非常卓越的科学家。”

无独有偶。在日本的物理学家当中，如此醉心庄子思想的，汤川秀树并非第一个，也并非唯一一个。在他之前，还有日本学术振兴会理事长、物理学家长冈半太郎。

1882年，长冈半太郎在考入东京大学理学部后，曾经跟校方申请休学一年，理由是“要查查东洋人在物理学领域能否对抗西洋人”。他调查的方法很耐人寻味，居然是遍览自己喜爱的中国古籍。

从中国古籍中，他找到了东洋科学研究史的痕迹。比如《山海经》中关于极光的记载，《庄子》里关于共鸣现象的实例、雷电的说明、能源的概念，以及颜色的奥秘。

庄子在《逍遥游》中发问，“天之苍苍，其色正邪。其远而无所至极邪”——天看上去是蓝色的，这是它本来的颜色吗？还是说因为隔的远才觉得它是蓝色的？

直到19世纪，瑞利男爵三世才用散射来解释天之所以看上去蓝。而庄子早在公元前，就尝试探索这一奥秘。

找到上述这些“研究成果”后，长冈半太郎终于下定决心，“我确信，东洋人只要能专心致志，在物理学研究上是不会输给欧美的。这是我开始专攻物理学的根源。” 说来，在1939年，还是长冈半太郎向挪威诺贝尔委员会推荐的汤川秀树。

在今天的大阪大学里，依旧留存着该校首任总长长冈版太郎的题字——“勿尝糟粕”，以及汤川秀树的题字——“天地有大美而不言，四时有明法而不议，万物有成理而不说，圣人者，原天地之美而达万物之理。” 分别取自《庄子·天道》和《庄子·知北游》。

供稿 庄舟

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转载自 JST 客观日本编辑部