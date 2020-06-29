不平凡的日本女政治家

日本进阶

东京都知事换届选举在即，现任知事小池百合子谋求连任。然而，她的终极目标并不是东京都知事，而是日本首位女首相……

每日新闻27%，朝日新闻29%……日本的安倍晋三政权的支持率，终于跌破了30%的大关。自2012年12月开始，安倍政权创下了执政长达7年半的纪录。安倍本人的首相任期，就是他作为执政党自民党总裁的任期，是到明年9月。但是，根据日本政坛“（政权支持率）破3亮黄灯，破2亮红灯”的规律，安倍和他一手创建的政权，都已经走到了悬崖的边缘。

于是，日本国民的视线渐渐聚焦在了“谁会是下一任首相”这个问题上。其实近10位左右的政治家一直在厉兵秣马。

其中，最引人关注的一位，莫过于以“日本首位女首相”为目标的东京都知事小池百合子。在日本历史上，很少出现年过古稀的首相。所以，对于下个月68岁的小池来说，明年的大选将会是她政治生涯中的最后一个机会。

根据日本政坛“非国会议员无权竞选首相”的规定，小池最理想的剧本应该这样来写：首先，在今年7月5日举行的东京都知事选举中获胜，以此保住目前的位置。接下来，竭尽全力确保延期至2021年夏天举行的东京奥运会、残奥会取得圆满成功。并且，在同时期举行的东京都议会议员选举中胜出。最终，凭借以上3场胜利，在明年秋天将要举行的国会众议院选举中，她将立即辞去东京都知事的职务，全身心的投入选举。

目前，日本首都东京和全球很多城市一样，都在经受着新冠病毒肺炎疫情的强力冲击。在这种情况下，小池知事几乎每天都会出现在电视画面里。肆虐的疫情似乎为小池百合子参加东京都知事选举做了一个任何竞争对手都无法企及的宣传广告。面对寥寥无几的竞争者，小池基本上可以兵不血刃，直取胜利。

今年5月末，日本著名女性纪实作家石井妙子出版了一本名为《女帝·小池百合子》的新书。该书长达444页，记录了小池百合子自出生以来的每一个足迹。在4年的创作的过程中，石井妙子采访了100多位小池一生中不同阶段的人，并且还整理了小池这40多年发表的全部言论。

这本书一上架就成了全日本最畅销度书籍，销量迅速突破7万册。之所以如此受欢迎，主要是因为小池的野心是把成为日本历史上的第一位女首相作为目标。然而，这本书里描写的她的半生，却充斥着各种各样的谎言。

比方说，根据“官方”公布的学历信息，小池曾考入关西学院大学，但在半年后就办理了退学。然后1971年至1976年，她远赴埃及开罗大学留学。后来，作为开罗大学接收的第一位日本女性学员，小池以第一名的优异成绩毕业。但是，根据石井亲赴开罗调查取证的结果，小池因为考试不及格，未能毕业。当然，所谓“成绩优异”也是一个谎言，因为小池连最初级的阿拉伯语都不会说。

另外，石井还在书中写到：因为不会说阿拉伯语，她（小池）的留学生活可谓非常艰难。于是，她嫁给了一个阿拉伯语说的非常流利的日本留学生。半年后，小池发现，她老公的语言水平，根本没有办法帮她完成学业。于是，她毫不留情的和对方分道扬镳。

回到日本之后，她编造了一个开罗大学“首席毕业生”的身份，进入电视台从事节目助理的工作，以此结交了很多参与节目的名人。这其中就包括前日本首相细川护熙。

1992年，细川护熙组建日本新党。小池抛弃了一直对自己“关爱有加”的电视台，加入新党。

后来，小池以“迷你裙配高跟鞋”的形象，批评执政的自民党的是“二手老爷车”，强调“日本必须由开新车的细川来领导”，并以此成功入选国会议员。次年8月，细川护熙当选为日本第79任首相。而小池就此开启了一段“女政客”之旅。但在半年后，因为支持率急速下降，小池以“细川时代已经终结”为由，叛逃到了当时的“政坛实力一哥”小泽一郎的手下。

在小泽一郎手下，小池继续以“女政客”的形象示人。可惜没过多久，她就再次失宠。这一次，她竟然加入了自己曾狠狠批评过的自民党，在小泉纯一郎首相手下第三次扮演“女政客”。最终，在小泉内阁里混到了环境大臣的位置。

日本政客给小池起了两个外号，一个叫“政界的候鸟”，一个叫“睡在权力身边的女人”。对此，小池不屑一顾地反驳说：“追求权力是政治家的终身事业，是一种光荣！”

那么，小池的这一身出神入化的“女政客”的本事，为什么没有帮她获得安倍的青睐呢？这也许是因为，她的年纪已经超过了安倍。她才会不断地受到冷遇。

2016年7月，小池辞去了国会议员的职务，参加东京都知事选举。由于她所属的自民党确立了另一位“公认候选人”，小池索性退出了自民党，然后再参加选举。在这场选举中，小池原本没有取胜的可能。但是，选举的态势发生了翻天覆地的变化。前东京都知事石原慎太郎支持这位公认候选人，石原在支持演说时，抨击小池是“浓妆艳抹的半老徐娘”。这两个带有明显性别歧视意味的词语，激怒了整个东京的女性。最终，在女同胞的助力之下，小池取得了选举的胜利。

只不过，小池的终极目标并不是东京都知事，而是日本首相。所以，她于2017年联手在野党，成立新党“希望之党”，并打算再次当选国会议员。然而，这一次小池自己也发表了不恰当的言论——对于联合的在野党，小池表示要“排除”左派人士。她的这段言论视频，被各大媒体播放了100多次，从而导致她的人气值一落千丈。最终，小池放弃了进入政坛顶层的打算，重新回到了东京都知事的位置上。

两年半之后，受新冠病毒肺炎疫情的影响，小池再次受到了人们的关注。自上个月月末，描写她“充满谎言的半生”的新书出版后，小池进一步成为了当下的焦点人物。

本周，我和《女帝·小池百合子》一书的作者石井妙子，进行了在某媒体上的一次长达两个小时的对谈。其间，石井肯定的表示：一个又一个的事实都在证明一件事，那就是她（小池）的半生是用谎言堆砌而成。

到目前为止，小池跟中国大陆的缘分不太深，但却多次前往中国台湾。她和所谓的“台湾总统”李登辉似乎非常投缘。在日本和台湾，她曾多次表示自己是李登辉的“亲闺女”。这位不平凡的日本女政治家的命运如何呢？

撰文：近藤大介（日本《周刊现代》副主编）

转载自经济观察网

标题图片：“追求权力是政治家的终身事业，是一种光荣！” （时事社）