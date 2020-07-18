抗疫三国志：“远亲不如近邻”

日本进阶

我们共同的敌人并不是某一个国家，而是新型冠状病毒。面对这个敌人，中、日、韩三国强强联手，才是上之策。

经历了整整48天的煎熬，1300万日本东京市民，终于迎来了“解放”

4月7日，受到新冠病毒肺炎疫情的影响，日本首相安倍晋三宣布东京等7个都府县进入紧急状态。5月25日，东京解除紧急状态。

日语里也有一句俗语叫“远亲不如近邻”。这段时间，我深切地体会到了它的含义。比方说，我会经常遇见隔壁的老人，然后彼此道一声“加油”；终于看清了马路对面超市里负责收银的“欧巴桑”的样子，每次见面都会寒暄几句；我甚至和后巷的药店老板、肉店老板聊天……直到现在我都相信，如果没有这场疫情，这一切不会发生。

与此同时，我也相信，这样事情同样发生在了国与国之间。自1868年明治维新开始，“脱亚入欧”的思想就在日本人的心里生根发芽。后来，它甚至变成了日本人的“新传统”思想。1945年战败以后，日本更是和美国签订了《日美安全保障条约》，什么都依靠美国的习惯就此开始。

但是，当危机到来的时候，日本人可以依靠的并不是美国或者欧洲国家，而是众多的东亚邻国。

说起新冠病毒肺炎疫情之前的“上一次危机”，很多人一定会想起那场始于2008年9月、发源于美国的金融危机。危机发生后，时任美国总统的小布什于同年11月，在首都华盛顿组织召开G20峰会，与各国共同商讨对策。

在大洋彼岸，东亚各国也在积极寻找抵御危机的方法。其中，表现最为抢眼的莫过于时任日本首相的麻生太郎。2008年12月13日，麻生太郎在自己的家乡——日本福冈县，邀请中国总理温家宝以及韩国总统李明博召开首届中日韩峰会。

会上，三国领导人共同签署了《三国伙伴关系联合声明》。该声明称：

“我们的经济生机勃勃，富有活力，密切相连。我们的人文关系紧密 （中略）。我们同时认为，三国合作对应对全球经济与金融市场的严峻挑战至关重要。我们决心面向未来，在政府和非政府框架内，开展政治、经济、社会和文化等领域的全方位合作。我们坚信，三国领导人会议将为三国伙伴关系进入新时代铺平道路。三国伙伴关系将有助于本地区实现和平与可持续发展。”

毫不夸张地说，这份声明将三国领导人，以及三国国民的梦想变成了现实。一年之后的2009年夏，我有幸前往韩国总统府“青瓦台”。在入口处，我看到了麻生首相赠给李明博总统的巨型“博多人偶”。李明博总统说到“那真是一场具有深远意义的三国峰会。希望今后一定要定期举行……”

简而言之，在12年前的金融危机中，中、日、韩三国充分表现出了团结互助的精神。

现如今，三个国家都面临新型冠状病毒肺炎危机，其严重程度较当年的金融危机有过之而无不及。但是，三个国家为什么没有再次紧密团结在一起呢？

1月23日，中国武汉进入封锁状态的时候，日本和韩国并没有出现疫情。

这个时候，如果中、日、韩联手组成“三国共同战线”，说不定就能将2月的“韩国大邱疫情大爆发”扼杀在萌芽状态，日本首都东京也不至于从4月开始进入长达48天的紧急状态。换句话说，对于新冠病毒这个肉眼看不见的“共同的敌人”，三国联盟有百益而无一害。

但是，从1月到2月的日本，“不要让日本变成第二个武汉。赶快拒绝中国人入境”的声音此起彼伏。从防疫的角度而言，这样的措施也有必要。但是，为什么没有人远望考虑一下，怎么样才能最大程度的降低疫情对东亚各国影响，怎么样才能让整个东亚迅速复工复产呢？

后来，中国凭借减少人口流动、智能手机健康绿码等得力措施和工具，有效地控制了疫情。韩国也采用了全球首创的开车PCR检测方法等，杜绝了疫情的扩大。

然而，日本安倍政权并没有从中韩两国学到任何“成功经验”。唯一可以被称作“受别国影响”的举措竟然是，仅仅用了三天，就“特例承认”由美国制药公司生产的一款名为“瑞德西韦”的药品为针对新型冠状病毒的治疗药物。其实，这背后的原因在于美国总统特朗普想要提升美股股价，所以向日方施加了压力。

最近我又读了一遍上文提到的那份签署于2008年的中日韩《三国伙伴关系联合声明》。在这份短短560余字的声明中，“三国合作”一共出现了8次。为什么到了现在，我们会失去12年前的智慧呢？

这几年，在中、日、韩三国关系之中，最让人遗憾的莫过于日韩关系。不过，作为悬案之一的随军慰安妇问题似乎在韩国国内有了新的进展。如果这个问题能够妥善解决，日韩关系也有可能峰回路转。

在之前的文章中我曾反复强调，我们共同的敌人并不是某一个国家，而是新型冠状病毒。面对这个敌人，中、日、韩三国强强联手，才是上之策。

进入夏季，新冠病毒的感染力日趋减弱。但到了秋冬季节，很多疫情专家预测它很有可能卷土重来。在那之前，中、日、韩三国能不能像12年前一样再次结盟，这将成为我们能不能够战胜第二波疫情的关键。

撰文：近藤大介 经济观察报专栏作家、 日本《周刊现代》副主编

文/图：转载自《 经济观察网 》