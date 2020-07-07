远程办公的阴影：居家办公者和出勤者均感到不安和不满

日本进阶

紧急状态宣言期间，日本许多公司都开启了远程办公模式，那么，居家办公者和出勤者对不同的工作方式都有些怎样的感受呢？

日本调查咨询公司的调查显示，因新型冠状病毒感染扩大而迅速增加的远程办公方式，让办公者和出勤者都感到了许多不安和不满。调查发现，职场中的居家办公者比例占20～30％时，居家工作者的不安和孤独感最强。调查公司建议，上司应掌握居家办公者的情况，并让其知道自己正在被关注，这样有助于建立信任关系，并能减轻居家办公者的不安和孤独感。

日本Persol综合研究所6月10日发布的“远程办公的不安和孤独感定量调查”，以企业员工数量10人以上，年龄在20～59岁的男女正式员工为对象实施调查。该调查于3月9～15日实施，以经历过移动办公、居家办公或远程办公的1,000名员工，以及有同事居家办公的1,000名出勤员工，从2019年12月～2020年2月期间拥有每月平均远程办公2天以上下属的700名管理人员为对象。

针对询问居家办公者的不安情况的问题，在给出的12个不安选项中，认为自己至少符合其中一项的居家办公者有64.3％。最主要的不安是“担心非面对面交流难以察觉对方的心情”，占39.5％。其次是“担心被上司和同事认为自己偷懒”（38.4％）、“担心无法得到上司公平公正的评价”（34.9％）、“担心出勤同事的业务负担会增加”（34.2％）。最少的不安是“担心内部调动的申请难以通过”，但占比也高达29.3％。

那么管理居家办公者的上司情况又如何呢？在给出的9个不安选项中，认为自己至少符合其中一项的上司达到75.3％，感到不安的上司比居家办公者还要多。上司中最主要的不安是“难以了解工作的进展情况”，占46.3％。其次是“非面对面交流难以察觉对方的心情”（44.9％），“感觉难以交流”（43.0％）、“感觉不方便分配工作”（41.6％）。关于不满，给出的9个选项的选择率相差不大，最少的是“感觉分配需要新技能和新知识的工作时会遭到抵触”，但依然高达37.4％。

出勤者对居家办公者的疑问和不满也很多，而且相当苛刻。最大的疑虑和不满是，“感觉工作可能会偷懒”，占34.7％。其次分别为，“感觉难以交流”（32.3％）、“怀疑是否进行了公平公正的人事评价”（31.3％）、“感觉不公平”（31.2％）。在给出的10个选项中，至少对其中1项感到疑虑和不满的出勤者达到58.1％，超过一半，也比较引人关注。

针对居家办公者的孤独感的提问结果也体现了居家办公者的痛苦心情。回答“觉得自己被孤立”的人达到28.8％，回答“没有朋友”的人占25.4％，“没有人真正理解我”占24.3％，“没有可以依赖的人”占23.9％，“觉得自己被所有人忽略”占19.1％，这些数字证明了居家办公者的痛苦心情。从另一项调查远程办公的频率与孤独感之间关系的提问结果可以看出，随着频率增加，孤独感越来越强烈，每周远程办公4天以上的人孤独感最强烈。

还有一个有趣的结果是，公司里的居家办公者占20～30％时，居家办公者的不安和孤独感最高。另外还发现，居家办公者的比例越高，出勤者对居家办公者的疑虑和不满越严重。这表明，如果公司里既有居家办公者也有出勤者，无论比例各占多少，都很难减轻居家办公者和出勤者双方的不安、疑虑及不满。

从以上调查结果中可以看出，上司能发挥的作用很大。关于上司需要做的事，Persol综合研究所提出了以下三点建议，针对居家办公者“提高观察力（掌握下属信息的技能）”、“有意识地增加交流”、“不能忽视出勤者的疑虑和不满”。关于“观察力”，上司光掌握下属的情况还不够，让下属知道自己在“关注着他们”也很重要。该研究所认为，通过让下属知道上司在认真关注着他们这个事实，有助于与下属建立信任关系，减轻不安和孤独感。

撰文：小岩井忠道（JST客观日本编辑部）

转载自JST客观日本

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