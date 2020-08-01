为逝者送行的殡葬服务怎样变化？——谈谈日本殡葬业的新冠对应

日本进阶

新冠疫情不但在改变人们往日的生活方式，各行各业也发生了种种变化，其中殡葬业也不例外。让我们跟作者去看看日本的情况。

在新冠肺炎疫情最严重的时候，日本政府对全国发布了《紧急事态宣言》。为了遏制新冠肺炎的扩大，具有“三密” （密闭空间、密集人群和密切接触）状态的场所和行业都停止或改变了以往的运营方式。学校停课、商店关门，普通市民暂时放下“不重要”、“不紧急”的事情而减少外出……然而，具有‘三密’特征的殡葬业因为其社会职能需要24小时随时听命于突然而至的需求，即使在疫情最严重的地区，殡葬公司依然没有中断服务。为此，全力降低新冠感染风险，最大限度地保障客人和职工的安全和健康就成为每一个殡葬公司面临的严峻课题。

操办丧事是人们生活中十分重要的社会活动之一。当一个人因病或事故而不幸去世后，其家人和亲友所参与的一系列殡葬仪式并不只是为了安葬遗体，更重要的是表达对死者的怀念、感谢和惜别之情，让死者有尊严地离去，这个过程也让那些遭受悲痛打击的亲人获得心灵安慰。

殡葬服务的需要往往是突然出现的，处理遗体和火化也有相关的法律规定，因此，对于遗属亲友来说，葬礼是唯一能与逝者最后告别的场景，也是不能耽误和错过的“紧急而重要”的事情。因新冠肺炎去世者的丧事暂且不论，死于非新冠肺炎的葬礼需求一如既往，疫情期间葬礼公司的使命就是尽全力为实现客人的愿望提供安全的服务。

日本的殡葬习俗

为了说明新冠肺炎疫情引起殡葬形式的变化，首先需要简单介绍一下日本的殡葬习俗。日本的葬礼非常仪式化，凡是看过日本电影《入殓师》（おくりびと）的人都会随着男主角真情的表演感知日本的殡葬文化。男主角谨慎而又精炼地将亡者最好的一面留在遗属亲友的记忆中，用一种温柔而庄严的态度送往生者走完人生的最后一程，入殓师的工作过程折射出日本的丧葬文化，一场场生离死别的场面触动观众的心弦。尽管日本的城市已经看不到电影中的入殓师工作的场景，但殡葬公司的服务过程体现的就是职业送行者对逝者生命的敬重和对故人家属心灵安抚的极致服务。

日本相关法律规定，除了特殊情况之外，被确认死亡的遗体禁止在24小时内火化。也因为日本的葬礼习俗，故人从临终到举行葬礼一般需要2天时间。



佛教形式的日本葬礼流程

日本多数葬礼采用的是佛教仪式，细节中既保留很多从中国传来的佛教和儒教文化，也具有日本人性化服务的极致追求。比如“汤灌之仪”是葬礼之前给遗体清洗身体的过程。在某些情况下，可以简单地擦拭身体，并为男性死者剃须，为女性死者化妆，这个习惯因地区而不同。提供汤灌服务的殡葬公司设有专用的汤灌间，整个清洗仪式均在死者家属面前完成，家属也可以参与。故人安详地躺在宽敞的浴缸中，乳白色的温水掩盖着身体，专业人员如同对待生者一样轻柔细致地为故人洗发和让身体沐浴。



汤灌之仪

随后的“纳棺之仪”是纳棺师给清洗干净的亡者穿上白色寿衣或故人生前喜欢的衣装，把故人安放在铺好白色棉褥和干冰的木棺里。家人把故人生前喜爱的物品放入棺中。



纳棺之仪

亡者生前的照片和遗物被布置在在葬礼会场上，有的殡葬公司在与遗属商议的过程中收集故人生前的故事和资料，快速制作出葬礼时放映的生平短片。亲朋好友们通过葬礼重温与故人生前的交往轶事，同时也增加对故人人生历程的了解，亡者的善良、感恩、令人感动和宽慰的人品增加了生者对亡者的敬重和怀念。

葬礼之后的“拾骨”是指在遗体火化完成后，死者家属或关系亲近的人将遗骨放入骨灰坛的过程。亲友们2人一组用筷子由下至上地拾起身体部位的骨头，最上面的部位由血缘关系最近的家属放入骨灰坛。拾骨被看作是帮助故人从现世超度到另一个世界成佛的必要仪式，也是与故人最后的“相见”，因此这个过程由至亲完成。



拾骨

日本人以这样的方式为死者送行，在这个过程中逐渐接受亡者逝去的事实，并祈望亡灵能够顺利抵达极乐世界。大多数日本人都确信葬礼是生死两界别离的仪式，即使是大的灾难之后，与遇难者有过交集的人们都会尽可能地参加葬礼，与故人最后说声谢谢和再见。

新冠疫情改变了葬礼形式

当日本出现新冠肺炎传染之后，日本厚劳省通过官网对殡葬业的安全措施做出具体指导，并指出，只要能够有效采取防止感染传播的措施，葬礼的对应方式就必须尽可能地尊重死者家属的意愿，例如定期举行葬礼。

通常一个人去世后，分布在各地的亡者亲友和同事接到通知都会前往吊唁，大规模的葬礼除了不特定人群聚集的特点之外，其过程也具有相当大导致感染传播的“三密”风险。疫情早期，有些地方的确发生因出席葬礼而被感染新冠肺炎的事例，于是地方政府和殡葬公司都呼吁缩小葬礼规模。

为降低葬礼中感染的风险，疫情期间的葬礼规模被缩小，不通知远方亲友，不请宗教法师念经，三天的吊唁过程减缩在一天内完成。只有至亲参加的“家庭葬礼”成为当下不得已的形式。

日本殡葬公司的经营模式不同，对应方式也各有特点。为了减少葬礼的参加人数和人们的近距离接触，有的殡葬公司推出“在线送葬”服务，让远方的亲友通过连线视频参加葬礼。现场僧人念经超度亡灵，异地亲友为亡者合掌，通过视频看到故人在木棺里的遗容，由此来弥补因为没能为故人送行而感到遗憾。

但是，因为网络信息的运用在日本人生活中渗透得还不够广泛，在线服务在普通市民中的推广也不是那么迅速，多数人还是习惯亲临安置着遗体的葬礼会场，在僧人诵经声中烧香敬拜，瞻仰遗容时有几句感谢和道别的表达，亲手将木棺送上灵车，至亲们还要拾骨……如果这些不可复制的过程都没有的话，儿女子孙们会觉得对亡者的不孝，有亲密交往的人会因没能道别而歉疚，信奉佛教仪式的人会担心亡者难以成佛……。

化危机为变革契机的殡葬公司

株式会社京阪互助中心是大阪和歌山地区著名的殡葬公司，它以分布在城区内的几十个名为“玉泉院”的葬礼设施为大阪市和和歌山市的市民提供殡葬和祭奠服务。大阪市是日本疫情感染的重灾区之一，京阪互助中心还是大阪市仅有的两个有能力与医院对接、接收新冠感染者遗体的殡葬业主之一，该公司得业务负责人向笔者介绍了他们针对疫情的对策。

在任何状况下都能提供满足客人要求的服务，同时还要保护客人和职工的安全和健康，这是京阪互助中心在特殊时期力求实现的目标。早在今年2月，日本国内多数人还不以为新冠病毒会在日本横行的时候，该公司高层就以敏感的危机意识向所有服务部门下达了预防感染的通知，工作人员戴口罩、上班前体温检查、不同环节的定时酒精消毒等措施开始还被一部分人认为是过度紧张，后来大家理解了，这些准备让他们具备了坚守市场的资本。

在日本，葬礼被认为是最高规格的社交场所，参加者都以黑色正装出席，葬礼服务水平也不逊色于高级酒店。因为疫情而采取的特殊措施和对客人的一些“分外要求”都必须征得客人的理解才能顺利实施。随着疫情的严重，该公司推出了“安全放心33条”，把防止感染注意事项和消毒措施细化到为客人服务全过程的9个环节。在医院接收遗体时、与客人商谈葬礼事宜时、遗体安放室、宾客休息室、守灵晚宴、葬礼会场、移动大巴、火葬场、丧事结束宴餐等每一个场景都注明怎样对设施和室内消毒，工作人员会做哪些防护工作。这些内容还以文图并茂的形式公布在该公司的官网上，让客人充分了解和放心。

在殡葬行业的激烈竞争中，此时是否有彻底预防感染的措施成为客人选择葬礼公司的重要尺度。京阪互助中心快速的对策和透明的告知方式获得了顾客的理解和信赖，也由此吸引了一些从同行转来的客户，更重要的是还因为口碑为开拓未来客户做好了铺垫。



京阪互助中心公之于众的“安全放心33条”

为了把对普通客户的服务与新冠死亡患者的服务完全分开，该公司把对新冠死亡患者的殡葬服务集中在了大阪市的一家玉泉院，同时还专门在设施内成立了2人一组、三班轮换的“新冠专门班”来接收和运送遗体，担任这项工作的都是平时不出现在一线的理事、部长这类高层领导。他们决定这么做的理由是：第一，遗体的安全措施要求高，领导应该在第一线；第二，担任此工作的人员需要2周隔离观察，领导隔离不会对现场服务的正常运作产生影响；万一发生感染，也能把影响范围降到最小。

在日本的服务行业，特殊情况时高层领导临时到现场支援的做法非常普遍，他们通常都熟悉服务要求，也具有丰富的经验与能力。京阪互助中心的领导身穿防护装备出现在最危险的地方，领导的姿态和对应赢得了职工和客人的信赖。



殡葬公司去医院接收遗体并送往火葬场

由于新冠肺炎患者的家属都因为有密切接触史而需要接受检测和2周观察隔离，这种情形下，殡葬公司会建议客人确认了大家都是安全的时候再举行骨灰形式的葬礼，这让死者家属感到莫大的安慰，内心更加踏实。

日本的大部分新冠感染都发生在服务行业，该公司在疫情早期着手的建立的对应机制使他们能够在紧急状态中游刃有余。该公司总经理号召全体职工：危机就是机遇。我们要借此机会建立应对紧急事态的有效机制，并从中积累经验让公司变得更加强韧。事态时刻都在变化，希望大家除了理解和遵守新的规定之外，还希望每一位职工都以你们的智慧和主人公的态度行动。只有每个人都在这个过程中成长了，公司才能度过这次难关。

“with 新冠”的新时代

厚葬是生者对故人的感恩和敬意，同时也是承先启后的社交活动。德高望重者的去世会让很多曾受恩于故人的人们千里迢迢赶来凭吊。然而，疫情改变了沿袭多年的葬礼习俗，无奈之下的小规模葬礼并不意味死者家属不感到遗憾，殡葬服务的提供者更担心充满人情味的葬礼文化会因为疫情而萎缩和被放弃。

当人们渐渐认识到新冠病毒不会立刻消失后，创造“with 新冠”社会的概念成为目前被关注的话题。“with 新冠”的社会需要拥有新的生活方式，很多企业，尤其市服务行业都面临着如何生存的挑战。



改善“三密”的措施之一：在葬礼会场设置客人之间的安全距离——疫情前后的葬礼会场对比（1）



改善“三密”的措施之一：在葬礼会场设置客人之间的安全距离——疫情前后的葬礼会场对比(2)

京阪互助中心的高层干部表示，在“with 新冠”的新生活方式下，小规模葬礼可能会取代传承多年的葬礼形式，但人们通过葬礼表达情感和社交愿望一定会通过其他方式实现。公司正在积极研究和开发适合于“with 新冠”社会的新服务，期望为人们提供既安全又有丰富文化内涵、并满足不同层次客人需求的葬礼。相信经过这次新冠疫情的洗礼，当新冠病毒成为社会常态的时候，公司能够收获新的知识、经验，开拓出新的服务方式，成为更强大的服务公司。

撰文： 欧陽蔚怡【社团法人 异文化理解研究会】法人代表

照片与图片除特别标注外均由京阪互助センター玉泉院提供

转载自：JST客观日本编辑部

标题图片：PIXTA