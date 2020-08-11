吃好每顿饭增强抵抗力

日本进阶

中文说“药食同源”，日文讲“医食同源”，英文里也有“You are what you eat.”。可见不论生活在哪里，人们都意识到饮食是健康的基础。现代人的寿命不断延长，很大程度上都有赖于饮食的改善。

新冠疫情来势汹汹，为了做好防御，增强自身的免疫力是必须，如今对我们来说，饮食比以往任何时候都更加应该受到重视。网上看到张文宏大夫提醒人们少喝粥多吃牛肉多喝牛奶，也就是从典型的中国家庭饮食结构来看，碳水化合物较多，蛋白质少些，需要注意多摄取一些蛋白质。日本的书店和电视台等也推出了不少著名医生专家撰写的有关新书，电视节目也指导介绍加强免疫力的饮食菜谱，专家们都强力推荐日本的“纳豆”、“味噌汤”，腌菜等发酵食品以及米饭、味噌汤、烤鱼、煮菜加咸菜这样的日本传统式三菜一汤饮食方式。

之所以强调“传统式的三菜一汤”，是因为这种质朴的饮食习惯正在被快餐取代。汉堡包、比萨饼、大碗面、盖浇饭等快餐店街头到处可见，便利店里三明治、饭团伸手可得。大部分快餐物美价廉，味道诱人，但食材单一，糖分较高，热量过大。此外，许多工薪族把每天最重要的一顿饭放在晚上。下班后又是吃又是喝，不仅离入睡时间近，不易消化，摄取热量往往也过多。丰衣足食的今天，吃得饱、吃得好已经不再是问题。反而各种各样的美食任我们随意挑选，想吃什么就能吃到什么，想什么时候吃就可以什么时候吃，造成我们无意中养成偏食多食等不良的饮食习惯，很多人的生活习惯病，就是这样久而久之地患上的。据日本生活习惯病预防协会统计，日本的糖尿病患者，包括疑似病例在内，已经超过1千万人，也就是说，人患上或可能患上了糖尿病的人，占到了人口的10%。糖尿病相关的医疗费近年来每年超过万亿，引起了各方面的关注。日本从2008年4月份开始，体检中增加了检查代谢状况一项。腰围超过标准，有肥胖征兆的人会被提醒注意并接受生活指导。

中国人的饮食习惯原本讲究“早吃饱，午吃好，晚吃少”，但随着与世界接轨，城市的生活方式全世界几乎变得一样。东京的快餐店北京一家也不少。以前稀饭馒头熬白菜的简朴晚餐对于今天的年轻人来说已经无法想象。有资料说，中国的糖尿病发病率1980年不到人口的1%，而2013年也已经超过了10%。

可见糖尿病的防治，不论日本还是中国，都成为不可忽视的一大问题。听朋友说，在中国主要是药物治疗。而在日本除了大夫开药以外，更重视营养师的饮食指导。他们先是了解你的饮食习惯，比如喜欢吃什么，每天吃几顿，每顿吃多少，什么时间吃等等；然后分析你的饮食结构，并为你介绍各种食品的营养成分；最后，根据你的基础代谢和活动量，推算出每天应摄取的热量，并按照所需热量安排饮食，制定周密的饮食计划。之后，还定期进行监督检查和调整。



（照片提供：日本网）

后天性糖尿病也被称为生活习惯病。要想治病必须从改变生活习惯开始。特别是初级阶段，调节饮食结构，控制总热量的食物疗法可以使病情得到一定的控制。

那么，吃什么，怎么吃好呢？我们每天必须摄取的营养素有碳水化合物、蛋白质、脂肪、维生素和矿物质。它们来自谷物、果品、肉蛋奶、油脂和蔬菜六大类。日本的营养师推荐每餐采取主食、主菜、副菜、汤互相搭配的吃法，全面摄取六类营养素，并将总热量控制在规定的卡路里之内。



（照片提供：日本网）

这也许听起来很麻烦。吃就吃，为什么搞得这么复杂！特别是北方，饺子、包子、烙饼、炸酱面、炒饭怎么都是美美的一顿饭。是的，随着生活的富庶，我们顿顿都吃得好。吃好不再是为了果腹解馋，而是为了更健康。所以，馅儿里可以多放几种蔬菜，面里可以多加几样菜码，或者再炒两热菜、拌两凉菜。习惯了，也就不会觉得麻烦了。

在日本，有的便利店和供餐服务公司特地推出了“糖尿病人专用餐”，提供每周七天的一日三餐全套服务或午餐、晚餐可以选择的送餐服务，减少了人们烹调时计算热量的麻烦。

如今，超市或药妆店都注重健康饮食，以帮助人们解除烦恼的方式展开促销活动。我家附近超市里，不少蔬菜旁边会贴出简单的烹饪方法，或放一些简单的菜谱供人们参考。药妆店里，专设货架摆放着补充蛋白质、维生素等等各种辅助食品。特别是抗疫当头的今天，到处可以看到推荐增强免疫力的商品。电视网络也推出各种各样的专集，谈论科学饮食。我很喜欢看每周二晚间的一档健康节目《林修，立即行动》，由著名的补习学校老师林修主持。这台节目经常会分析人们在饮食中的一些盲点，请来专家讲解正确的食品营养和饮食知识。比如“酸奶应该饭前吃还是饭后吃更有作用”“蜂蜜和黄油”的功效等。但往往在传播知识的同时也对人们形成一种误导。记得介绍吃香蕉的好处后，第二天附近超市里的香蕉就被一抢而空。可没过几天明显热潮就退了似的，货架上香蕉堆得满满的。总之，人人关心健康食品健康饮食，但要想坚持每天每顿饭都营养充足又控制热量，真不是一件容易的事。这也就是为什么日本医院的内分泌内科，不论规模大小都配备有营养师细致严格地指导患者的缘故吧。

其实，日本不仅医院里有营养师，从保育员、小学、到公立中学，只要是提供集体膳食的机关都配备有营养师，编制营养丰富、搭配合理的菜谱。疫情改变了我们以往的日常生活，提高自身的免疫力变得尤其重要，我们需要重新审视和调整饮食，纠正因我们的任性而横生出的各种不良习惯，吃好吃对每一顿饭，让自己有一个更健康的身体，来防御病毒的入侵。

标题图片以及文中图片：作者提供