日本进阶

吃好每顿饭增强抵抗力

中文说“药食同源”,日文讲“医食同源”,英文里也有“You are what you eat.”。可见不论生活在哪里,人们都意识到饮食是健康的基础。现代人的寿命不断延长,很大程度上都有赖于饮食的改善。