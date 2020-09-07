日本进阶

当所有日本人都在为新一轮的新冠肺炎疫情瑟瑟发抖的时候，天才棋手藤井聪太通过精彩的表现，成了时下日本最了不起的“英雄”。

近半年，新型冠状病毒在日本境内横行肆虐。进入8月，每日东京的新增确诊病例数持续增加，463人、472人……眼看就要突破500人的大关。

但在安倍晋三政权“经济V字复苏”的倡导之下，日本自7月22日起，在全国范围内开展了“GOTOTRAVEL（去旅行）”主题活动。根据活动规则，日本国民可以向政府报销旅行过程中产生的部分交通费和住宿费。然而，这项刺激消费的政策带来的并不是“V字复苏”，而是疫情的再次加剧。现如今，大多数日本人都放弃了旅行的念头，乖乖的呆在家里“自我隔离”。

长时间呆在家里的人，一定会找点事情来打发时间，比如说，玩玩游戏什么的。说到玩游戏，一个“游戏青年”已经成了时下日本最了不起的“英雄”。他玩的游戏是大家非常熟悉的象棋。

其实，用“玩象棋”这个词，是对这位“英雄”的极大不尊重。因为他是日本职业象棋棋手藤井聪太。

藤井聪太，一个在上个月19号刚刚过完18周岁生日的高三学生，但却被誉为“百年一遇的天才棋手”、“唯一超越AI（人工智能）的棋手”……

关于象棋的起源，不同国家的人可能有不同的说法。日本象棋联盟在其官网上表示，“象棋源于古印度的一种名为‘chaturańga’的游戏”的说法，最具说服力”。chaturańga传到了中国，演变成了中国的象棋；也传到了西方，演变成了国际象棋。

象棋究竟是在什么时候传到了日本，目前没有人能够给出标准答案。日本象棋联盟认为，1993年发现于奈良县兴福寺的木简是日本最古老的象棋棋子——里面写有文字以及“天喜六年（公元1058年）”的字样。而关于日本象棋的最早史料记载，出现于平安时代贵族藤原明卫笔下的《新猿乐记》（成书于1058至1064年之间）。书中主人公右卫门尉的女儿的恋人非常喜欢下象棋。所以，日本象棋有可能是遣隋使或遣唐使从中国带回，又或是由朝鲜人带到了日本。

如果日本象棋真的源自中国象棋，那么让人感到意味深长的莫过于，两国象棋规则的截然不同。古代的日本人把象棋这种非常有趣的脑力游戏从中国引进日本之后，就让它发生了脱胎换骨的变化，以便让它符合日本的风土人情和日本人的气质。这就像日本人在中国汉字的上面标上平假名（日本文字符号的一种）一样，把外来的东西变成了“本土货”。

日本人对象棋的最大改良点在于，可以将“吃掉”的对方棋子变成自己的棋子，重新放在棋盘上。众所周知，象棋是一种类似战争的游戏，棋子间相互“拼杀”，最终打败对方。按照中国象棋的规则，被吃掉的棋子等同于“阵亡的士兵”，需要被移到棋盘之外。而在日本象棋里，被吃掉的棋子相当于“被捕之后，归降的士兵”，所以这些棋子可以重新“上战场”。

我的父亲非常喜欢日本象棋，一直希望身边能有个人陪他下棋，于是我自然而然的成了他的首选对象。由于从小学习日本象棋，我很快就达到了业余三段的水平（距离专业棋手的水平只有一步之遥）。后来，我的工作和中国产生了联系，所以我又学习了中国象棋。至今我仍然记得，在北京大学留学期间，一位教授曾告诉我“如果想和中国人深交，一定要学会下象棋或者打麻将。最终，我选择了被视为“日本象棋之起源”的中国象棋。

只不过，当我知道中国象棋里被吃掉的棋子只能被放到棋盘外时，一种“太可惜了”的感觉油然而生。其实，这是一种非常典型的日式思维——与地大物博的中国不同，古代的日本是一个资源极度匮乏的岛国。古代的日本人无论使用什么东西，都会一直用到彻底无法使用为止。所以，这就不难理解，为什么我们看到被吃掉的棋子只能被放到棋盘外时，会感到可惜了。

中国象棋震撼我的第二个方面在于它的速度感。对战双方各有两个“炮”（日本象棋中没有功能类似的棋子），开局之后寥寥几手棋，“炮”就能杀入敌阵，甚至直接“将死”对手。另外，在中国象棋里，双方各有两个可以横冲直撞的“车”（日本象棋里，双方各有一个），“马”可以跳到前后左右八个位置中的任意一个位置（日本象棋里的“马”只能跳到前方左右位置中的任意一个位置）。

总而言之，中国象棋充满了速度感和生机。同时，也充满了机遇和风险。所以，下中国象棋的时候，必须全神贯注，不能有一丝一毫的松懈。在方寸棋盘之上，或多或少的折射出中国社会的发展速度、机遇与风险——昨天一贫如洗，一夜之间风生水起，陡然而富；昨天位高权重，一夜之间声名尽失，锒铛入狱。

与中国象棋不同，在日本象棋的开局阶段，双方的主要工作都是建立完备的防守阵型，保护王或玉（相当于中国象棋中的将或帅）。然后，双方的“步”（相当于中国象棋中的兵或卒）一步一步冲向敌阵。中国象棋中的兵和卒各有5个，日本象棋里的“步”，双方各有9个。在开局阶段，这18个“步”是绝对的战斗主力。

伴随着“步”的前移，双方产生了摩擦和冲突，最终战争爆发。当“步”杀入敌阵（对方棋盘第三行）时，就会摇身一变（将棋子翻过来），变成“金”（类似于中国象棋中的“士”）。与中国自上而下的社会体制不同，日本是一个地地道道的由下而上的社会。所以，日本象棋里的这个“由步变金”的过程，俨然就像是日本的工薪阶层，经过了几十年的努力奋斗，终于成为了公司的董事。

除此之外，中国象棋还有很多地方让我感到惊讶。比方说，每个棋子都用汉字标明它的种类。但是，在摆放自己一方棋子的时候，并不需要让汉字处于便于自己阅读的方向——可以横着放，可以斜着放，甚至还可以倒过来放，让汉字处于便于对方阅读的方向。这样情况绝对不可能出现在日本象棋界。如果有日本人连棋子的方向都没有摆好，就要开局，那他的对手一定会怒吼一声“真是太没有礼貌了！”然后拒绝下这盘棋。这也体现了中日两国社会的另一个不同之处，中国注重内容和内在，日本讲究形式和外在。

1996年，我在北京大学留学的时候，作为日中友好交流事业重要一环的“龙王战”首次在北京举行。“龙王战”是和“名人战”齐名的日本象棋界顶级赛事。所以，我逃课去现场观看了比赛。赛场设在了北京五星级酒店的宴会大厅。厅内铺设了榻榻米，对战双方身穿和服，一手拿着扇子，一手拿着棋子较量。其中一位是时年25岁，被誉为“百年一遇的天才棋手”的“龙王”羽生善治。赛前，我有幸和他聊了几句。他说自己被北京的大马路（长安街）吓到了。

很多中国媒体也来到赛场报道这场比赛。但是，他们对日本象棋的规则知之甚少。于是，我临时承担了现场翻译的工作。直到今天，我还记得当时有一位中国记者问我：明明只是一场游戏，为什么日本棋手穿的这么正式，就像是古代的王公贵族一样？

我一脸惊讶地回答说：“日本人把象棋叫做“象棋道”。它和武士道、相扑道一样，都含有“极尽之道”的寓意。所以，日本约150位职业象棋棋手，受到了日本人的尊敬。在这些棋手之中，又以“名人”和“龙王”的地位最高，类似于相扑界的“横纲”。他们都是日本人的品行表率和行为楷模。”听完我的回答，这位中国记者的脸上浮现出了似懂非懂的表情。

据统计，羽生善治一共获得了99个头衔战冠军。但是，从今年开始，日本象棋界已经变成了“力压AI”的18岁少年藤井聪太的时代。当所有日本人都在为新一轮的新冠肺炎疫情瑟瑟发抖的时候，天才棋手藤井聪太通过精彩的表现，给我们带来了不少的安慰。

文/图：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

转载自经济观察网

（日本网注：本文系作者于安倍晋三首相辞职前撰写）