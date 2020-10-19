拿下千万年收！派遣员工如何成功逆袭上市企业项目经理

日本进阶

在日本，人们一提起高收入人群，自然而然地就会想到 “年收千万” 这个词。根据日本国税厅的调查，在日本企业员工中，年收超过1000万日元的仅仅占5%左右。

日本企业传统上有所谓 “年功序列” 的文化，也就是说工龄长工资才会高，因此在40岁以前想拿到年薪千万日元可以说是难上加难。



2018年日本国税厅民间工资实态调查

对于华人IT工程师来说，达到平均年收的500～600万日元也许并不难，但如何让工资超过800甚至1000万日元，却是一个重大的挑战。笔者就结合自己的经历，与大家分享一下达成这个目标的方法，希望能给大家提供一些参考。

笔者10多年前来到日本，彼时已是快30岁的年龄，拿着每月25万日元的工资，被辗转派遣到不同的公司从事软件开发的工作。刚开始对比自己在国内的工资还觉得满足，后来偶然在论坛上看到有人分享了一些转职经验，看到一些公司的工资是自己当时的好几倍，于是心生向往，开始认真思考如何才能让薪水上升。我主要采取了以下三点行动。

第一，学好语言

在国外工作，第一关当然是语言关。我来日本以前经过了三个多月的短期日语培训，但是刚开始还是完全听不懂日本人说的话。同组一起工作的也大多数是中国人，完全没有提高日语的环境。于是我自己买了一个收音机，上下班的途中或者中午休息的时候，只要一有空闲就开始收听日语广播，主要听新闻和谈话类的节目。刚开始完全听不懂，但还是咬着牙坚持，几个月以后逐渐从偶尔能听见几个单词，到能听懂几个短句，到能听懂一些长句，逐渐有了日语的语感。然后在来日本半年多的时候就通过了日语一级考试。这样在一年以后我第一次转职的时候，因为语言的加成，轻松地拿到了每月35万日元的工资。

后来我又继续拿起了英语学习。那时候已经出现了智能手机，有了很多的播客，我用同样的方法大量收听英语新闻和脱口秀，经过一年多持续不断的练习，我的托业(TOEIC)成绩从500多分提高到了860多分。为以后的转职打下了坚实的基础。

第二，做好调查，定好目标

日本和国内一样，要想快速提高收入，不跳槽是不太可能的。而转职一旦失误可能就会白白耗费好几年的时间。所以一定要提前做好调查和计划。我购买了日经业界地图，配合互联网，搜索和了解各个行业的概况，熟悉IT领域的大手公司信息。我注意到在日本虽然整体上收入很平均，但是还是有四类企业，在20多岁就有能达到年收千万的可能。这就是: 媒体(报刊电视台等)，综合商社(三菱住友商事等)，金融业(银行证券保险)，外资公司(欧美知名企业)。而这四类企业里，距离在日华人IT工程师最近的，应该就是金融业和外资公司。因此我努力让自己去逐渐靠近这两类企业。

在我第二次转职的时候，曾经拿到过两个公司的offer(录用通知)，一个是200多人的传统中坚企业，产品面向流通领域，给出了550万的工资，另一个是50多人的小公司，主要做证券系统开发，工资500万日元。我最终选择了第二个小公司，因为考虑靠近金融业，而且公司领导里有欧美人，有外资系的风格，这样的公司应该更注重实力。果然在我进入公司逐渐展示出自己的能力以后，公司也主动提高给我的工资，两年后，我的年收就达到了700多万日元。与此同时，我努力熟悉金融系统的业务知识，并开始重新学习英语（刚才已经提到），为下一个目标做着准备。



每天早上电车站里的上班族

第三，转职准备

第三次转职我的目标是金融系的外资或者有国际化视野的日本企业。最终我进入了一家主要开发金融系统的大手公司，并在进入公司三年以后跨过了年收千万的门槛。第三次转职是我耗费最大精力的一次。在这里谈一谈具体如何做转职的准备。

第一步就是准备履历书，这里有三点需要注意：

充实履历书的内容。想想自己最希望去的是什么公司，平时多看他们的求人信息，他们想要什么素质的人，用什么样的软件，语言，做什么样的项目，需要什么样的资格。很多行业有自己独特的要求，要从开始就多熟悉他们的要求。有机会做相关项目时就尽一切可能抓住机会。没有机会在实际工作中掌握的技术，就去考取相应的资格。这样自己履历书的内容才会和志望公司的要求越来越一致。 修正履历书的格式。我见过很多人的简历，让别人一看就是派遣公司需要的格式。只有一个表格，写着做过什么项目，会什么技术。完全不像大公司转职的时候使用的格式，让人怀疑是否有相应的经验和能力。应该买一些就职的书，按照正规格式重写自己的履历。最好有同样有日语英语两种格式，特别要注意使用美观，统一的字体，这样才显得专业，给人好感。 通过好途径投递。很多公司如果你直接从他们的网页上投递简历，是根本得不到面试机会的。最好是在转职网站上登录一下自己的信息，然后通过人才介绍公司来投递简历。比较好的高年收转职网站有: JAC, CareerCarver , BizReach, En World等等。

关于面试，就相对容易一些了。这里也要注意三点：

了解基本的面试礼仪。很多从派遣员工出身的技术者不太懂得日本所谓社会人的礼仪。买两本书学习一下基本的マナー就好。至少要展现出最基本的素质。 提前了解一下面试的公司。看看公司的网页，了解他们的理念和文化，在面试的时候可以显示出自己的诚意。对自己事先判断是否适合这个公司也有作用。 提前准备好问题。自我介绍一定提前背好。在介绍自己之前的转职经历的时候，可以用一些过渡句，说明自己因为要在什么地方进行提高，才进行这一跳的。这样的回答让自己看起来好学，积极。特别要注意的是，日本企业面试时候喜欢问过去做过什么项目，在里面是什么地位，很少问到具体的技术问题。而欧美企业很多上来就拿出源代码讨论，问你怎么解决。因此面试欧美企业之前可以买一些英语面试问题书，复习一下具体的技术知识。

虽然笔者在这里写的东西已经是几年前的经验了，但是核心的东西是不会变化的。最后笔者要说，其实最重要的还是渴望。因为有渴望，我没用一年就考过了日语一级，而很多同事和朋友到日本很多年了，却连日语二级都不敢报名。因为有渴望，我积极调查设定方案，历时7年终于达到了年收千万的目标。只要你有一定要达到年收千万的渴望，只要你开始行动，你的目标就一定能实现。

撰稿: 张耀牛

文中图片: JST客观日本编辑部

转载自 JST客观日本

标题图片：PIXTA