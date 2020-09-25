日本重启留学签证？新留学生年内来日的可能性有多大？

日本进阶

最近，日本政府出台了新规定，让国费留学生赴日成为可能。那么，自费留学生又面临着怎样的命运呢？请看作者详细介绍。

2020年8月26日，日本外务省宣布对国费留学生解禁，8月下旬以后可以进入日本。这可以说是对今年即将来留同学的好消息。既然国费留学生已经可以来日本了，那私费留学生还会远么？

虽然这是非常良好的期望，但是从实际情况来说，其实私费留学生解禁可能还比较遥远。

首先，这个国费是指拿到文部省奖学金的外国人留学生，而学校交换生或者其他奖学金的留学生并不包括在内。那么国费留学生有多少人呢？根据统计，日本现在国费留学生共有9220人，只占到留学生总数的3%。



图1 在日外国留学生及国费留学生占比

（今年拿到日本国费留学生资格的中国留学生不到900人），考虑到今年的特殊情况，部分学生估计会中止留学，所以应该更少，估计2000人左右可以在8月下旬进入到日本。着对于日本政府来说压力并不大。

而私费留学生今年预定到日本的人数应该是5～6万人左右，按照政府的说法，这么多人入境给入管局带来的压力很大，而且就目前疫情来说日本肯定不希望再增加不必要的风险。所以短时间来说日本不太可能全部开放留学生入境。

目前的情况是除了旅游签证这个一年上千万的最大入境对象以外，医疗、教育、教授的在留资格认定签证已经从9月开始可以申请，就职工作签证也可以预期。而5～6万人的新入留学生，这个人数其实比起再入国的人数要少不少，因为有长期签证再入国许可，但留在日本国外的人数目前接近10万人。另个技能实习生也有好几万人，如果开放的话预定和商务签证一样属于第一批入国者，日本首先开放的四国里，越南和泰国的技能实习生应该也有上万规模，从人数来说并不比留学生人数少。那这两个大群体都开放了，为什么单独卡着私费留学生不放呢？

而且私费留学主要群体是中国、越南、尼泊尔、韩国、台湾地区这几个地方的学生，从疫情来讲都不严重，越南至今只有千人，尼泊尔更是7月22日日本才提高到疫情第3等级，韩国、中国和台湾地区都属于疫情控制的非常好的地方。在我看来私费留学生入国比开放其他签证再入国要安全得多，人数也少得多。

这就要说到另外一个问题了，有可能入管局是故意不开放。

每年入日本的私费留学生，如果说构成，语言学校和别科估计要占到90%，其他大学的研究生或者直接考入的应该也就10%左右。而日本这几年一直有个问题，就是语言学校增加速度太快。5年前，2015年日本的语言学校大概是不到500所，而这几年语言学校的数量大幅度增加，到了2019年已经接近了800所，看到签证放开，各个公司觉得有利可图，一时间语言学校蜂起。另一方面，现有的语言学校都在大规模扩招，5年前人数超过千人的语言学校还是非常少见，现在已经是非常常见了，甚至还有部分语言学校达到2000～3000人级别的规模，比日本的一些大学还多。



图2 日语学校学生人数激增

学校数量的增加和规模的扩大，造成了很多问题。第一就是日语教育老师人数急剧不足，语言学校的常勤日语老师不过10%，其余90%都是非常勤老师，在各个语言学校之间代课。而且语言学校老师工资也不高，当语言学校老师的很多都是年龄较大的日本女性，拿一个日语教育资格就可以当老师了。就这样，还有语言学校借有资格老师的名义作为常勤来应付入管局，其实是非常勤或者根本没有日语教育资格的老师在上课。

另一个问题就是不法滞留的增加，虽然中国留学生黑在日本的基本上已不多见了，但是东南亚地区的学生还是经常有会爆出多人行踪不明的事情。2018年黑在日本的留学生将近5000人，比4年前增加了将近一倍。也因此入管局去年收紧了对印度尼西亚、缅甸、尼泊尔、孟加拉国、斯里兰卡等国家的签证。



图3 印度尼西亚、缅甸、尼泊尔、孟加拉国、斯里兰卡等国家的留学签证成功率大幅下降

这导致很多语言学校突然生源大减，只能把目标放到中国来招生。

而语言学校不管是规模还是数量，从入管局的角度来说都是太多了。几年前已经开始加强了语言学校的管理和门槛，要求语言学校必须有自己购买的教学楼，并且有了入学毕业比例的规定，对很多语言学校都下达了业务改善指令（某著名语言学校也是在这个背景下曾经一年两批学生被拒签）。但依然架不住资本的进入，这几年语言学校数量大批量增加，对于入管局来说并不是什么好事情，说句难听的；消灭一批语言学校估计是入管局计划之中的事情。

这时候正好出了疫情，给入管局一个名正言顺的理由，只要卡住入境，让语言学校的私费留学生过不来，必然一些资本实力比较小的语言学校就要倒闭。在历史上这种事情并不是没有发生过。2004～2005年的时候，10万留学生目标达成，入管局就在签证上卡住留学生，导致大批学生没法到日本，90%以上被拒签的学校很常见，你材料再完美还是会被拒签。所以在我看来，这次让私费留学生不能正常入境，入管局肯定有类似的考虑。今年因为语言学校还有在校生在，大部分语言学校还能支持，但到了明年4月如果私费留学生还不能入境，那很多语言学校就有倒闭的危险了。

而对于大学来说，日本大学的封闭性反而对大学影响没那么大，除了日本经济大学、东京福祉大学、早稻田大学这类留学生比例高的学校有一定的影响以外，其他大学基本还不靠留学生活着，就算留学生暂时不能来日本，短时间内也不会出现经营上的问题，这点和欧美很不一样，所以我觉得欧美肯定比日本更早对留学生开放入境。而且日本从入管局的政策上来说，完全可以让私费留学生分批入境，比如有大学入学许可的先入，语言学校的学生再等等之类的操作。

8月28日安倍首相辞职，此后日本要进行新首相选举，明年还有参议院选举，一般这种动荡时期政府为了不引起国民的反感，开放大批量外国人入境的可能性我认为比较低。

对于语言学校来说肯定是要经历一段时期的冰河期了，但对于想到日本留学的留学生来说，我要说的是：今后想到日本留学，语言学校并不是唯一的选择。目前到国内招生的日本大学越来越多，其实是可以参加直招的。而去语言学校大部分的学生一开始日语都不好，那在国内多花点时间把日语学好点，无论对生活还是考学都很有利，也可以利用短期签证去考学或者大大缩短在语言学校的滞留时间。明年开始各个大学和专门学校都会缺学生，估计会有更多的学校直接到国内招生。所以多在国内学好日语并不耽误今后的留学。

今年已经准备的很充分，想今年就直接考上的学生可以多注意各个大学因为疫情的考试方法变更，大部分的学校已经变成了书类选考和网上面试，这其实对今年就想考学的学生反而是利好消息，不需要再到日本，国内直接参加面试即可，合格了明年只要一开国境就可以直接来上学了。

真正被耽误的其实是去年合格，今年准备办签证入学的学生，他们没办法必须再等一年了。

供稿：葛伟 （排骨日本留学网）

转载自JST客观日本

标题图片：PIXTA