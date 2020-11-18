日本进阶

对于日本目前的低迷状态，很多像我一样的日本普通国民似乎并不在意。毕竟，国家和平稳定才是最重要的事情。

“有志者，事竟成——在这句话的鼓舞之下，我一路奋勇前行。不知不觉中，成为了日本的总理大臣……”

9月26日，日本首相菅义伟视察了曾于9年前发生严重核泄漏事故的福岛核电站以及福岛当地的一所高中。面对莘莘学子，菅义伟语重心长地说出了这番话。

9月16日，菅义伟就任日本第99任首相。在接下来的两周时间里，他一直处于东奔西走的状态。日本首相在就任之初，都会公开发表自己政权的口号。按照惯例，口号仅有一条。但菅义伟同时发表了两条口号——“自助、共助、公助”和“内阁一切为民”。前者所包含的“自助”是指“个人力所能及的事情，自己做”；“共助”是指“个人力所不能及的事情，身边的人帮忙做”；“公助”是指“大家都力所不能及的事情，政府机关援手做”。

最近，菅义伟首相见了自己“经济智囊”——嘉悦大学教授高桥阳一先生。在他们见面后，我见到了高桥阳一先生，向他请教了一些关于菅义伟政权发展方向的问题。

根据高桥教授的回答，菅义伟政权的“王牌政策”由四项改革计划构成，具体包括：

一、下调移动电话通讯资费

据统计，东京市民人均每月支付的手机费用约为6250日元（约合人民币400元），远超英国伦敦1800日元（约合人民币120元）、法国巴黎1986日元（约合人民币130元）以及韩国首尔3931日元（约合人民币250元）。所以，菅义伟曾多次表示“希望下调40%左右”。对于这项计划，高桥教授表示：“菅义伟认为，目前，NTTdonomo、KDDI、Softbank等三家移动通信运营商一直在牟取暴利。另一方面，菅义伟于2006至2007年担任总务大臣，主要负责通信方面的事务。所以，他认为自己是移动通信方面的专家。”

二、增设数字化信息厅

面对遍及全球的新冠病毒肺炎疫情，各国政府的优劣，可谓一目了然。日本，毫无疑问的归属“完败组”。

日本“完败”的主要原因在于数字化信息技术发展迟缓。2016年1月，日本政府开始推行“MyNumberCard”（类似于中国人的身份证）。截至今年7月，MyNumberCard的普及率仅为17.5%。中国人都不会相信，现如今80%以上的日本人都没有自己的身份证明。甚至在2016年，MyNumberCard还遭到了日本民众的强烈反对。因为大家都认为：“政府开始干涉个人隐私了”。

由于日本人没有身份证，所以，医疗机构很难“锁定”新冠病毒肺炎患者以及密切接触者。日本的手机软件也不如中国的那么先进，不能通过绿、黄、红等颜色标注疫情范围。保健所与医院之间，保健所与都、道、府、县（日本的行政单位）政府之间的联系，只能依靠电话或者传真。简单来说就是，日本人生活在一个模拟信号的世界里，只能通过20世纪的方式来解决问题。

以搬家为例，日本人搬家的时候，需要办理转户申请、以及健康保险证、公章登记、养老金、驾驶证、儿童补贴、MyNumberCard的地址变更，共计7项手续。但这7项手续需要在不同的政府机构办理。比如变更健康保险证的地址，需要去厚生劳动省；变更驾驶证的地址，需要去警察厅；变更MyNumberCard的地址，需要去总务省……也就是说，日本人只要搬家，就要花费大量的时间去各个政府机构办手续。为了描述这种不胜其烦的状态，日本人特意创造了一个词语“搬家千般苦”。

所以，菅义伟下定决心，增设数字化信息厅，一鼓作气推进日本各大公共系统的数字信息化进程。

三、制定少子高龄化应对政策

2019年，日本的新生儿总数为86万5234人，这个数字成为了近121年的历史最低点（日本自1899年开始统计每年的新生儿人数）。对此，有的专家发出了警告：“长此以往，日本人将会绝种”！

日本的人口为什么会持续减少？这个问题的答案，众说纷纭。高桥教授表示，菅义伟认为“治疗不孕不育的费用过高”是其最主要的原因。因此，菅义伟政权计划向20万对不孕不育的夫妻，每对提供100万日元（约合人民币6.5万元）的补助金。与此同时，政府还将修改法律条文，增加生育相关的健康保险的适用范围。

我个人认为，日本人口递减的最大原因在于，日本目前的社会环境，让女性很难在工作和生儿育女之间找到平衡点。按理说，这个原因应该排在“不孕不育”之前。此外，还有一些经济学家认为“伴随着GDP的增长，日本的人口数量也会增长”。

四、重组中小企业

目前，日本约有358万家中小企业。其中40％以上的企业都存在赤字，并且苦于找不到愿意继续把企业经营下去的管理者。因此，菅义伟政权开始试水“企业重组”。

高桥教授表示：“在相关法律法规的多重保护之下，日本的中小企业很难发展成大型企业。”在日本，注册资金低于3亿日元（约合人民币2000万元）、员工人数少于300人的企业都属于中小企业。

在重组中小企业的同时，菅义伟政权还在考虑如何对地方银行进行重组。目前，日本共有102家地方银行。菅义伟系统通过合并重组的方式，大幅度缩减这个数字。

以上就是高桥教授总结的菅义伟当下正在考虑的四项改革计划。显而易见，这些计划都关乎内政，都与外交无关。

这两周，菅义伟先后和美国总统特朗普、澳大利亚总理莫里森、德国总理默克尔、英国首相约翰逊、韩国总统文在寅、中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京进行了电话会谈。名为“会谈”，实际上只不过是“就任后的寒暄”罢了。受到新冠病毒肺炎疫情的影响，今年各国元首更难有机会面对面沟通，只能选择打打国际长途电话。

菅义伟政权专注于处理内政的态势，进一步预示着日本将在21世纪持续“走低”。截至江户时代（1603至1867年）日本的确是一个专注于内政的国家。但自1868年明治维新之后，日本持续“走高”。而安倍晋三政权，正好是这个时期的强弩之末。

对于日本目前的低迷状态，很多像我一样的日本普通国民似乎并不在意。毕竟，国家和平稳定才是最重要的事情。

文：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

标题图片：日本首相菅义伟视察福岛核电站（澎湃影像平台供图）

转载自经济观察网