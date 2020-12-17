11国新冠心理健康影响调查：日本远程办公工作效率最低，但最抗压

日本进阶

甲骨文日本公司11月4日公布了有关新冠疫情蔓延对日本人的工作方式和人工智能（AI）应用有何影响的调查结果。

美国软件公司“甲骨文”与人事调查公司“Workplace Intelligence”于2020年7月16日至8月4日针对11个主要国家的企业管理者、人事部门负责人及员工合计约1万2,000人实施了一项有关日本人的工作方式和人工智能（AI）应用的调查。受访者年龄在22至74岁之间。主要调查了职场的心理健康，以及对AI技术和机器人等的看法和行动。调查结果显示，远程办公提高了工作效率的受访者只有15％，在实施调查的11国中排名最低；70％的受访者表示疫情给心理健康带来了不良影响；认为2020年是迄今为止压力最大的一年的受访者也达到61％。

70％的受访者在疫情中心理健康受到影响

11个国家平均有78％的受访者回答疫情期间心理健康受到了不良影响。比例最高的是阿拉伯联合酋长国（UAE），达到89％，其次为韩国86％、中国84％、美国83％、印度81％。日本在这11个国家中排名倒数第三，为70％。另外，11个国家平均有70％的受访者回答2020年在职场感受到的压力和不安比以往任何一年都大，日本虽然低于平均值，但也达到了61％。



（图片来自甲骨文公司和Workplace Intelligence公司的调查报告）

对心理健康造成的具体影响包括：压力增加（37％）、工作与生活失去平衡（30％）、缺少社交导致精神萎靡（20％）、极度疲劳（职业倦怠，16％）。日本与11国的平均值相比，只有压力增加一项稍高，其余项目都比较低。疫情新带来的压力包括：完成业绩标准（48％）、报酬不公平（39％）、团队关系淡薄（39％）、职场偏见（38％）、处理无聊的日常工作（38％）、处理难以管理的工作量（35％）、缺少经理支持（33％）、被上司寄予不切实际的期望（30％）等。

日本只有15％的受访者回答远程办公提高了工作效率

调查还发现了一个有趣的现象，即因疫情而实施的远程办公在很多国家都提高了工作效率，但日本却出现工作效率下降的倾向。在11个国家中，有8个国家回答远程办公提高工作效率的受访者比例高于回答工作效率下降的受访者比例。11国平均有41％的受访者回答工作效率提高，36％回答工作效率下降。而日本回答工作效率提高的受访者仅占15％，在11国中最低。回答远程办公导致工作效率下降的受访者达到46％。

回答远程办公导致工作时间减少的受访者在日本为34％，高于11国的平均值25％。回答工作时间增加的11国平均值为52％，而日本为21％，排名最低。企业的工作效率是工作时间与个人工作效率的乘积，因此日本以外的很多国家都是工作时间增加，企业的工作效率提高，而日本因个人的工作时间减少，企业整体的工作效率出现大幅下降的倾向。

日本职场的AI导入率最低

调查还发现，对在工作场所导入机器人和AI的接受度方面，日本与世界的平均水平一样，都持肯定态度。不过，日本的受访者中回答目前工作场所正在使用AI的人仅占26％，与去年的相同调查一样，仍在11国中排名最低。远远低于11国的平均值50％。除日本以外，其他国家都在积极向工作场所导入AI，印度为79％，中国为76％，UAE为58％，巴西为54％，美国为53％，韩国为46％，法国为41％，意大利为40％，德国为37％，英国为36％。

另一方面，日本的受访者中回答因疫情而加速向AI工具投资的人占44％，尤其是管理层，达到了63％，部长级管理层有58％回答会加速投资，表明引领业务发展的管理层对向AI工具投资的意愿高涨。

较之于上司，一半受访者更愿意向机器人和AI咨询

调查发现，员工们在寻求心理健康方面的帮助，但与人相比，他们对技术的期待更高。回答与上司相比，更愿意向机器人或AI倾诉工作上的压力和不安的受访者占49％，达到一半。回答与机器人或AI相比，更希望依赖心理咨询师或治疗师等的受访者仅占13％。关于认为机器人或AI更好的理由，列举“机器人或AI可以提供无评判区（Judgment Free Zone，不会单方面进行评判的环境）”的人最多，达到42％。其次是“分享问题时能提供不带成见的感情出口”，占27％，“能快速回答医疗相关的问题”占26％。

庆应义塾大学研究生院经营管理研究科特任教授岩本隆就此次的调查结果表示：“工作场所的AI导入率比较高的国家充分利用因疫情而常态化的远程办公提高了工作效率。日本的现状是，虽然在道理上明白数字化转型的重要性，但一直未执行。也可以将疫情视为加速日本企业进行职场数字化转型的机会”。

撰文：小岩井忠道（JST客观日本编辑部）

转载自：JST客观日本

标题图片：PIXTA