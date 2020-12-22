“数字化落后国家日本”的真相

日本进阶

日本的菅义伟新政权提出将“数字化”作为最重要的政策，为此正准备成立“数字厅”，以推进相关工作。其背后的原因是，新冠疫情蔓延暴露出日本的行政效率低下，担心日本企业的国际竞争力下降。报纸等媒体也频繁出现“数字化落后国家日本”这样的字眼。本文作者从消费者的角度，就数字服务难以在日本渗透的原因以及未来的前景谈了自己的看法。

数字服务为何难以在日本渗透（从消费者的角度来看）

笔者就这个问题询问了20位朋友，得到的回答大致如下。（＊年龄范围尽可能涵盖不同年龄层，但受访者多为东京和大阪等大城市圈且学历相对较高人士）

日本社会在一定程度上已经很方便

中国的互联网用数字技术解决了个人和企业的社会信用等“社会问题”，并由此取得了迅猛发展。与之相比，日本有不少人都觉得“保持现状也没有什么不方便的”。例如，在中国，外卖等“网络与现实相互融合”的服务提高了人们的便利性，并已经渗透到普通人的生活之中。而在日本，覆盖全国的便利店除了购物外，也可以办理各种手续（能够满足人们生活的基本需求）。无现金支付方面，日本的PASMO等交通卡和信用卡也得到了一定程度的普及，人们已经习惯了与现金一起的生活。

对最新的技术和服务态度谨慎

中国人普遍对最新的技术和服务感兴趣，强烈愿意“先试试看”，而日本人的倾向通常是不喜欢有太大的变化。

对保护隐私很在意

日本人为了保护个人信息，不愿意依赖特定企业的服务，这种感觉可能是导致日本难以出现类似支付宝、微信等超级应用的原因。

重视风险管理

日本社会的整体特征是，倾向于将关注重点放在一个新服务所引发的事件和事故等的风险上， 认为“这个问题不解决，就不该导入（新服务）”，从而对新服务产生压力。

本文并不想就日本企业的经营决策来深入讨论，不过笔者认为，催生了“日本制造”和“待客之道”等日本企业优点的“自下而上式改善能力”、“团队合作精神”及“可持续管理”等成功体验，现在反而变成了日本企业向适合于数字技术时代管理方式转型的瓶颈。

未来展望（个人观点）

那么，日本的数字化会如何发展呢？日本政府会大力推进数字立国，整个经济社会的方向会朝着数字化方向逐步发展，不过笔者个人认为，要想在日本实现全面普及，还需要有发自内心的、愿意使用的动机才行。在日本，以下几个关键问题的解决可能会成为数字化的起爆剂。

（1）解决老龄化和人口向大城市集中（地方人口严重减少）带来的“棘手问题”

随着年轻人向大城市圈集中，地方城市乡村的产业和服务出现严重的人手不足。同时，社会老龄化的问题也越来越严重。

笔者认为，中国和亚洲开展的数字服务，能够有效解决“课题先进国日本”率先遭遇的棘手问题。比如，共享汽车作为地方城市乡村居民出行的交通手段应该是有效的。在解决引进新服务时所面临的放宽管制问题，日本政府推进的社会数字化以及法规宽松政策将是极为有效的。

（2）要求人“自助”的社会，数字化将成为个人的武器

日本人觉得“（日本社会）在一定程度上很方便，可以安心生活”是因为有完善的社会保障制度。不过，随着少子老龄化的加剧，社会保障制度已经到了极限。日本社会开始越来越多地出现“自我责任论”的说法。如果数字技术和服务能帮助日本人拥有信息，采取措施“自救”，那么即使需要一些时间，这些因素也会成为向着数字化稳步发展的原动力。笔者认为这也是作为企业商机值得关注的动向。

2020年11月4日

撰文：冈野寿彦（NTT DATA经营研究所）

转载自：JST客观日本

标题图片：PIXTA