《鬼灭之刃》：人类应有的风貌

日本进阶

电影《鬼灭之刃》里充满了被生活在21世纪的现代人所遗忘的“人类应该有的风貌”。所以，在新冠病毒肆虐的当下，每一个被迫“居家”的人，都被《鬼灭之刃》牢牢抓住了内心。

在这个新冠疫情蔓延的深秋时节，一部名为《鬼灭之刃》的动漫电影正在日本热映。自10月16日上映时起，这部电影用了短短10天的时间，就一举获得了100亿日元（约合人民币6.28亿元）的票房。

在此之前，日本的“收获百亿票房最快”纪录保持者，是上映于2001年的宫崎骏的代表作《千与千寻》，用时仅25天。最终，《千与千寻》收获了308亿日元（约合人民币19.35亿元）的票房，一度成为日本人心中的“不可能被超越的神话”。然而，如果《鬼灭之刃》能够继续高歌猛进，它很有可能刷新这个尘封了近20年的票房纪录。

疫情之下，日本政府劝导国民“非必要，不外出”。但是，最近一段时间，各大影院都在放映《鬼灭之刃》。就连我东京住所附近的小影院也是如此。从早上8点半直到深夜，循环播放《鬼灭之刃》20多次。尽管如此，大量的年轻观众络绎不绝的涌进影院，以至于每个场次都座无虚席。

现在日本人只要聚在一起，就会谈论这部电影。在我的朋友圈里，有人竟然去电影院看了3遍。上周日，我应邀参加了电视讨论节目。节目组原定的话题是“日本的地方自治”。但在录制的过程中，大家不知不觉的聊起了《鬼灭之刃》。

其实，这部电影源于2016年2月至今年5月连载在漫画杂志《周刊少年jump》上的同名漫画。刊载之初，原作漫画的人气并不是特别高。

但从去年4月起，原作漫画被改编成了电视动漫。一经播出，就获得了潮水般的好评和超高的人气——“画面太美了！”“角色太可爱啦！”。截至目前，漫画单行本已经发行了22卷，在日本国内的销量突破了1亿册！的大关。最终卷的第一次印刷量多达350万册。充分证明了这部漫画有多么受人青睐。

漫画中的故事，发生在距今约100年前的日本大正时代（1912-1926年）。地点是一个位于大山深处的村落。

主人公灶门炭治郎继承了已故父亲的家业，靠烧炭维持自己和家人的生计。在一个大雪纷飞的冬日，炭治郎独自一人去山脚下的小镇上卖炭。其间，一群恶鬼袭击了炭治郎的家，残忍的杀害了他的家人。炭治郎的妹妹弥豆子死里逃生，侥幸活了下来，但却变成鬼怪。

炭治郎回到家中，看到家人惨死，悲愤与惊愕油然而生。就在这个时候，变成了鬼怪的弥豆子向自己的哥哥痛下杀手。

后来，炭治郎被一位名叫富冈义勇的成名剑士救了下来。正当富冈义勇挥剑准备杀死弥豆子的时候，他隐隐的感觉到了炭治郎和弥豆子之间的兄妹之情，于是默默的放下了手中的宝剑。

为了找到将妹妹变回人形的方法，也为了诛杀恶鬼替家人报仇，炭治郎在富冈义勇的指引下，拜剑术大师鳞泷左近次为师，苦心修行剑术。两年之后，炭治郎加入了“鬼杀队”，以自己的生命为代价，开启了诛杀恶鬼之旅……

看完以上的故事简介，不少人都会有不知所云的感觉吧。毕竟，这部少年漫画的主题既不是足球或者篮球之类的运动项目，也不是中学生之间的朦胧的爱情。

当我得知这个故事发生在100年前的某个山村时，我的第一反应是“诶？好奇怪啊！”伴随着恶鬼的登场以及杀人事件的发生，我愈发觉得，这个故事已经构建了一个与“少年漫画”应有的风格截然不同的、完全不可思议的世界。

说到不可思议，这部漫画的作者也是一个像谜一样的人物——吾峠呼世晴。通过这个笔名，我们很难猜测出作者本人的性别和年龄。而且，这位“大神”从来不参加任何漫画界的活动，也没有接受过任何的媒体采访。

于是，现在日本的媒体在挖掘吾峠呼世晴的庐山真面目。其中，听上去最可信的信息是“出生于福冈县，现年31岁的单身女性”。《周刊少年jump》的发行方集英社也对吾峠呼世晴的真实身份三缄其口。

那么，《鬼灭之刃》为什么会比动漫大师宫崎骏以及新海诚的作品更受欢迎呢？

我通过netflix看了电视动漫，也去电影院观看了电影。看完电影之后，我似乎明白了一些事情。首先，虽然《鬼灭之刃》是一部少年漫画，但其中蕴含了丰富的人生哲学。比如，日本传统的美好家景，前人质朴的日常生活，以及人与人之间的牵绊等等。

换句话说，电影里充满了被生活在21世纪的现代人所遗忘的“人类应该有的风貌”。所以，在新冠病毒肆虐的当下，每一个被迫“居家”的人，都被《鬼灭之刃》牢牢抓住了内心。

其次，内容通俗易懂。主人公炭治郎的每一个举手投足，都配有说明。

最近，为了让视力受限的人也能顺利的“观看”电视剧，制作方会在电视剧的音频中增加一条特殊的音轨。只要按一下电视机遥控器上的某个特定按钮，电视机里就会传出讲解电视画面的声音。《鬼灭之刃》使用了这个方法，对于主人公炭治郎以及他身边的每一个人的动作和情感，都用语音逐一做了说明。

通常情况下，动漫作品非常注重“用影像让观众感知状况和情感”。比如，“万里晴空突然阴云密布”的画面，意味着将会有不好的事情发生。缓慢的对主人公微笑的脸庞做拉进特写，表明人物的情绪在向好的方向变化。但是，《鬼灭之刃》把所有本应该“意会”的东西，都用语言表达了出来。

最后，画面美不胜收。日本动漫最大的特点就是画面极其美丽。在此基础上，《鬼灭之刃》的画面之美，更超越了过往无数日本动漫的水平。比方说，动漫中有一个飘雪的片段，我感觉眼前真的有漫天的雪花在飘落。

目前，这部电影已经开始在海外上映。第一站就是中国台湾。10月30日首映后刷新了台湾地区的“动漫电影首映前10日票房纪录”。各大影院内，也出现了很多“鬼灭COSPLAY”的年轻女孩。

按照发行方的计划，《鬼灭之刃》也会登录中国大陆地区的院线。到时候，大家会怎么评价这部另类的动漫电影呢？

文：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

标题图片：CFP供图

转载自经济观察网