【归国行纪实】（三）新冠疫情下的路漫漫兮：隔离中享受外面的美食

日本进阶

又到了辞旧迎新的季节。本来每年的这个时候，很多旅日国人都订机票买礼物，开始做回国度假探亲的准备了。但今年的这场疫情让大家的回国之路变得遥远而漫长……。让我们一起来看看作者特殊时期的回国体验吧。

今天是回国隔离的第7天。这些天来，再没有比吃顿好饭更幸福的事情了。

回国的人可能有过这样的体验：刚回来的头几餐不管吃什么，都是口味超级的好，就像中了大奖似的，舌尖上都是满满的幸福感。

以前每次回国，总会有三五亲朋好友要为我洗尘，我就会挑其中最知道我口味的朋友请客，还提醒对方：这是给你机会呵，要做到让我这趟回国最值得记得的就是你。

可是这次回来不同了，最初的机会和以后14天的所有机会都交给外卖小哥了。

虽然常回国，我还从未点过外卖。或许是思想冥顽不化的缘故吧，总觉得这样做有些奢侈或矫情。一个大活人，出门走几步就遍地餐馆，怎么好意思跟个大少爷似的让人家送饭上门来呢。

这次倒好，逼得我非要坐享其成了。



隔离酒店提供的餐单

隔离酒店不强制供餐，房间桌上摆放着一纸菜单，客人可以用二维码自助点餐。我吃过几顿后，发现口味不对，价格还偏高。虽然饭店就开在酒店内，却要等30、40分钟后才送来，端上桌便是一付气息奄奄的样子。

中餐最讲究的是要现炒热吃，一凉掉就被视为残羹剩饭了。

有意思的是，桌上还有一张广州市天河区市场监督管理局印发的《温馨提示》：请注意食品的中心温度应该达到65摄氏度以上。

感觉酒店提供的外卖食品没能达到政府的要求，所以，我决定另辟蹊径了。

不好意思问人如何在网上点外卖，怕说出来显得太弱智，落后于时代，我只能自己悄悄摸索。

打开微信的“支付”功能，往下翻到“购物消费”一栏，我就轻而易举地发现了“美团外卖”的图标，点进去才发现用起来太简单了，简单得你都不好意思不会用。其实，我原本最担心的是里面弹出一大堆的外卖店，让我弄不清谁好谁坏，还要费劲去找离得最近的好店在哪里，结果发现都是瞎操心，小程序已经锁定你的所在位置了，首推的便是一个个“附近商家”，还让你按照“综合排序”、“销量”、“速度”等标准选择心仪的店。每个店都有人气打分，一下省掉了我这种挑剔食客的许多顾虑。

最让我称意的是，不论弹出的是哪家店的哪道菜，都可以看到这道菜当月下单的数量是多少。如果是一份月销好几千份的套餐，你就知道已经有无数“小白鼠”为你做过实验了，大可放心它的口味。

我是个信奉“无辣不成菜”的辣子党，这个要求在订餐时也很容易满足，一般带辣的菜都有一个“选规格”的标识，进去后可以看到辣分3档，任由选择。让我看得舌头都有辣辣的反应了。

微信付款下单时，我的所在地址也已经自动显示，只需我把酒店的房间号码输进去就完事了。而且只要你下过一次订单后，连房间号码都被记忆了，下次再下单时，省事到不好意思。

不一会，我的手机就响了，食品已被送到前台。因为我是“高危人群”，只能由酒店的“大白”（全副武装的医疗用防护服把全身遮住之意）代劳送到门外。这时候我会习惯地看表，一般都在30分钟之内就送到了。热食的温度也应该达到了政府部门温馨提示的标准吧。当然啦，“中心温度”是否有65摄氏度我没测过，反正我也从来没有动过念头，要去拨打那个“12345”的投诉电话。据说，外卖公司都有非常严格的要求，哪怕迟到一分钟也会扣掉外卖小哥一笔不菲的薪酬。如果哪天看到外卖小哥蹲在路边吃着豪华大餐，你可千万不要以为他们好奢侈——有可能是由于配送超时被客人拒收了的食品。

言归正传。我来展示一下这些天来自己都点了哪些“大餐”吧。

我发现外卖食品的包装和容器改进了许多。每个饭盒盖得严严实实，装着汤料的饭盒要打开都有些小费劲。里面的菜也是清清爽爽，显得美观和干净。

盒饭上还会夹上这样一张便签，“不仅仅是一份美食，更是一份爱与责任”。仔细一看上面还有“刮奖区”，店掌柜的电话，你不满意就可以投诉。

连筷子勺子的包装袋也开始卖萌了，上面写着：“吃我试试”。弄得我不免有点担心，该不会有哪位中文半吊子的外国人，把筷子也给吃掉了吧（笑）。

我开始慢慢适应酒店的隔离生活了。

忽然觉得我应该感谢政府给了一个被隔离的机会，使我能够静下心来，慢慢享受这些生活中的细支末节了。让我在一顿顿20～30多元钱的盒饭套餐中，品味到了时代的一点点小小的变迁。这些小发现又给一顿平淡的午餐，增添了一味暖心的开胃菜。

文/图片： 古沙

转载自JST客观日本