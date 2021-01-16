2021年全球经济展望之我见

日本进阶

按照OECD的预测，中、印、印尼三国的三种不同形式的民族主义，将会推动疫情之后的世界经济向前发展。

纵观全球当下的形势，2020年注定始于新冠疫情，终于新冠疫情。面对肆虐的疫情，经济合作与发展组织（简称OECD，下同）于12月初，发布了最新一期的全球经济展望报告。

OECD成立于1961年，总部位于法国首都巴黎。成立之初，该组织主要负责执行美国于1948年发表的马歇尔计划（即美国援助欧洲国家战后重建的“欧洲复兴计划”）。目前，已有38个国家加入了该组织。其中包括日本、韩国等多个欧洲以外的国家。

在最新发布的全球经济展望报告中，OECD称：

“2020年，全球GDP下降了4.2%。但在即将到来的2021年，全球GDP有望增长4.2%。受疫情影响的亚洲各国，也将迎来经济的强势复苏。”

正如OECD预测的那样，在阴云密布的2020年，二十国集团（G20）成员之中，有望在今年实现经济增长的国家，就只有中国。据统计，美国、欧盟、日本、韩国、印度以及俄罗斯的经济增长率分别为-3.7%、-7.5%、-5.3%，-1.1%，-9.9%以及-4.3%。在这种近似于全球经济整体崩塌的大环境之下，中国以1.8%的经济增长率傲视四方。

OECD在最新发布的全球经济展望报告中还指出，两年之后，也就是2022年，二十国集团（G20）成员国之中，经济增长率最高的三个国家分别是，印度尼西亚（5.1%）、中国（4.9%）以及印度（4.8%）。同时，这也解释了为什么OECD会做出上述关于“亚洲国家将会迎来经济强势复苏”的预测。

通过这一点，相信很多人都会有相同的预感，新冠疫情过后的世界经济复苏，将会由亚洲国家主导。2008年，源于美国的金融危机爆发后，全球经济的复苏过程就是最好的先例。

在那场金融危机爆发之前，被称为“七国集团（G7）”的美、英、法、德、意、加、日等七个发达国家是世界经济的领头羊。但在2008年9月，一场波及全球的金融危机不期而至，大量企业纷纷倒闭。就连美国最大的证券公司之一，有着158年悠久历史的雷曼兄弟也没能逃过一劫。

当时，欧盟遭遇了希腊债务危机，欧洲各国自顾不暇。日本恰巧处于“失去的20年”时期，经济发展完全停滞。换句话说，七国集团完全陷入了束手无策的状态。

万般无奈之下，即将结束任期的美国前总统小布什于同年11月，邀请18个国家的元首以及欧盟代表在华盛顿召开会议，力求汇聚20个国家和地区的力量，共渡难关。但在这次的会议上，真正发挥核心作用的国家并不是美国，而是刚刚成功举办了北京奥运会的中国。中国政府宣布，投入4万亿人民币的紧急财政支出救市。从那一刻起，中国就成为了世界经济振兴的架海紫金梁。

十多年之后的今天，同样的问题再次出现。所以，OECD预测中国依然是救世主。只不过，与10年前孤身救市的情况不同，这一次，中国的身边多了印度和印度尼西亚这两位伙伴。

目前，印度的国情和二三十年前的中国非常相似。而且，印度也和中国一样，正在逐步实现经济的发展。根据联合国的预测，5年之后，中国“世界第一人口大国”的称号，将会让给印度。这主要是因为，在独生子女政策的常年影响之下，中国的人口金字塔已经变形。而印度的人口金字塔依然保持着正常的形状。

另一方面，印度尼西亚是东盟的首脑国家，人口多达2.7亿，位居全球第四。同时，也是全球最大的伊斯兰教国家。再加上29岁的平均年龄，真可谓是一个有着无穷朝气和青春魅力的国家。

纵观中国、印度和印度尼西亚，我们不难发现，三个国家有着一个非常明显的共同之处，那就是民族主义蓬勃发展。

众所周知，拥有14亿人口的中国正在以实现中华民族的伟大复兴为目标，奋力前行。印度方面，在去年4月至5月举行的全民大选中，纳伦德拉·莫迪成功连任。印度各地的民族主义随之进一步向前发展。印度尼西亚方面，在去年4月举行的大选中，佐科·维多多也成功获得连任。全国各地的伊斯兰教民族主义也在进一步蓬勃发展。

按照OECD的预测，中、印、印尼三国的三种不同形式的民族主义，将会推动疫情之后的世界经济向前发展。“和则三利，争则全伤”，我由衷的希望三个国家能够齐心协力，共同引领世界经济的发展方向。

反观日本，根据OECD公布的数据，2020年日本的经济增长率为-5.5%，比全球平均值还低了1.1个百分点。据预测，2021年，日本的经济增长率有可能达到2.3%，2022年1.5%。

毫无疑问，以上的两个预测数字，在G20成员国之中，全部垫底。尤其是2022年，经济增长率不到2%的就只有日本。OECD虽然预测“亚洲国家将会引领世界经济的发展”，这里所说的亚洲国家，不包含日本。这是因为日本很有可能会成为世界经济发展的绊脚石。

在上期的专栏中我曾提到，进入12月，日本的新冠疫情变得更加严重。我身边的同事，已经有4位已经确诊被感染。现在，我即使带着口罩外出，都觉得特别的害怕。

日本医生在不停地提醒人们，日本的医疗体系很快就会崩塌。而企业经营者也在不停的呼吁，在辞旧迎新的重要时刻，绝对不能让经济发展停滞不前。到底是踩刹车还是油门，菅义伟政权陷入了彷徨。与此同时，新冠肺炎确诊病例数与日俱增……

对此，我强烈建议将中国的“健康码”引进日本。今年6月，日本厚生劳动省推出了一个名为“COCOA”的系统，但只有1/6左右的日本国民使用。而且，与健康码的功能相比，COCOA只能算是一个“玩具”。现如今，MadeInChina的口罩已经遍布东京的大街小巷。接下来，真的非常有必要考虑一下引进健康码了。

文：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

标题图片：IC Photo

转载自经济观察网