日本进阶

所谓的“国家”究竟是什么？

2021年1月1日清晨，北京的气温达到了零下10度左右。但严寒的天气根本无法阻挡人们去看升国旗的脚步。大量市民口吐着白气，从四面八方汇聚到天安门广场。7点半左右，庄严的升旗仪式正式开始。我虽然不是中国人，但大概每年元旦前，我都会从东京来一趟北京，亲历这个重要的时刻——新年伊始，冉冉升起的五星红旗会让我陷入沉思：所谓的“国家”究竟是什么？

反观日本，自第二次世界大战战败之后，“国家”这个词，在日本国民的心中，已经成了一个极其模糊的概念。比方说，很多日本人不知道，日本的国庆节（建国纪念日）是每年的2月11日。更多的日本人都不知道，为什么会把这一天定为建国纪念日。其实，日本的建国纪念日设立于1966年。当时的佐藤荣作政权，将2月11日定为建国纪念日，希望全体国民在这一天“缅怀建国，培养爱国之心”。

按照日本的旧历计算，2月11日是日本第一代天皇神武天皇即位的日子（旧历公元前660年1月1日）。所以，将这一天定位建国纪念日，也寓意着日本跟自神武天皇至德仁天皇（现任天皇）的126代天皇在一起，国运恒通、福泽绵延。

然而，现如今的日本人，似乎并没有得到这方面的教育。甚至于能把日本国歌完整唱完的日本人，也是少数。因为只有日本运动员在奥运会上获得金牌，日本国歌才会响起。

不仅如此，日本就连国名的读音，都没有“标准版”。日本的正式国名写作“日本国”。如果让日本人读这个词，10个人里有 5个会读成“Ni－honkoku”，而另外5个人会读成“Nip－ponkoku”。

1934年，日本文部省临时国语审议会公开宣布，“日本”一词的标准读音为“Nippon”。只不过，作为江户时代日本道路起点的“日本桥（今东京站附近桥梁的名称）”，以及日本最古老的正史《日本书纪》中的“日本”一词，标准读音为“Nihon”。从那时起，日本人把外交文书上的英文国号“Japan”统统换成了“Nippon”。

九年后，日本在二战中惨败，“日本”这个词的读音标准随之再次模糊了起来。1946年，在商议《日本宪法》的国会讨论中，“日本”一词的标准读音被提上了议程。但是，时任宪法担当大臣的金森德治郎，敷衍地回答了一句“暂时还没有确定”。没想到，这个问题就此一拖就是70多年。

2009年6月，一位名叫岩国哲人的国会议员旧事重提，向当时的麻生太郎内阁提出了国名读音的问题。对此，日本政府方面给出了如下的回答：

“‘Nippon’和‘Nihon’这两种读音，目前都在被广泛使用，似乎没有统一（读音）的必要。”

就这样，日本国名标准读音的问题再次石沉大海。时至今日，纵观全球，国名读音尚未确定的国家，恐怕就只有日本了。

除了国名，日本的“国家形态”也没有确定的形式。中国是“共和国”，美国是“合众国”，英国是“王国”，唯独日本是“国”。但没有人知道，所谓的“日本国”究竟是个什么形态的国家。

《日本国宪法》第一条规定：《天皇是日本国的象征，是日本国民整体的象征，其地位以主权所在的全体日本国民的意志为依据。》这其中，并没有提及“国家元首”。“象征”一词的含义，更是模糊至极。

所以，在日本生活的越久，对于“国家”这个词的理解就越模糊。毕竟“国家”是国民统合存在的展现形式。国家的概念模糊，每一个国民的存在就会随之模糊起来。这就是我每年元旦前会去邻国首都的原因。因为在那里，我可以“模拟体验”一下一个真正的国家的样子。

但是，2021年的元旦，我并没有遂愿。受新冠疫情的影响，日本紧急宣布锁国。我不得不呆在东京迎接新年的到来。

1月1日早上7点，我打开了电视。画面里，NHK（日本放送协会）的一位男性播音员，正带着一脸和快乐的新年完全不搭调的表情，播报头条新闻。

“昨天12月31日，日本全国新增新冠肺炎病例4520例，再创今年新高。这也是自疫情爆发以来，首次出现的‘单日新增病例超4000例’的情况。与此同时，已有49名被感染者死亡。其中，东京地区的新增病例数首次破千，达到1337例。神奈川县588例，埼玉县330例，千叶县252例，全部刷新当地日增病例记录。目前，疫情正在以大城市为中心，进一步向周边扩散。医疗机制的不完善，设备、设施的匮乏，让我们感到极度的忧虑……”“东京1337例，全国4520例 历史最多”除了播音员的声音和相关的视频画面，制作方还在新闻里增加了这样文字。对于“历史最多”四个字，更是用大红色加以强调。

1月2日，东京都知事小池百合子、神奈川县知事黑岩祐治、埼玉县知事大野元裕、千叶县知事森田健作一行四人，拜会了负责应对新冠疫情的经济再生担当大臣西村康稔，恳请日本政府尽快发布《紧急事态宣言》。新年伊始，地方要员登门拜会，无疑代表事态严重。但西村大臣的回复却是“关于发布紧急事态宣言的事情，还需要听取各方专家的意见，从长计议。”不得不说，日本政府的高官们真的特别擅长“打太极”。

得益于四面环海的地理位置，日本自古以来就是一个相对和平的国家。纵观历史，对日本威胁最大的“不和平因子”莫过于间隔数十年发生一次的大地震以及每年数次造访的台风。所以，日本人逐渐养成了对任何人或事都“模棱两可打太极”的习惯。

但是，当下正值百年一遇的“新冠病毒危机”时代。国家可以打太极，病毒却不会逃走了事，只会越来越凶狠残暴。

一年前，在参加日本电视台节目录制时，我常说的话是：“今天的武汉也可能是明天的东京”。当时，很多人都嘲笑我杞人忧天。时至今日，已经不少的人应该完全笑不出来了吧。

文：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

标题图片：IC Photo

转载自经济观察网