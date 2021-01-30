活到老，学到老：日本人为什么热衷于资格考试？

日本进阶

“活到老，学到老”，学习让人生丰富多彩。日本人的学习热情，不禁让人肃然起敬……

一次和朋友们一起吃饭，话题转向了“和牛”。一个在造纸公司工作的朋友滔滔不绝地讲起和牛的饲养过程、等级分类，甚至详细到每个部位的特征等等。“哇，你可真是个肉博士。”我不禁佩服她的博学。而她则一本正经地说：“是呀。我正在学习，准备考肉博士呢。”

没想到，还真有个肉博士考核！据说每年一次，分为一级和二级，可以在同一天参加不同级别的考试。及格的人被授予“肉博士”称号。考试内容包括鸡肉、猪肉和牛肉的历史、家畜生产及肉食品处理加工、流通与消费、肉制品以及食品卫生和质量、营养和烹调法、肉的标识等等，大有学问。

其实，在日本几乎各行各业都有专业资格考核。比如从“会计师”到“宅地建物交易士”（房地产交易资格）、“证券外务员”（证券买卖资格）、“汽车整备士”（汽修）等，还有“侍酒师”、“咖啡师”、“蔬菜博士”、“肉博士”等等，五花八门，不胜枚举。

日本公司长期以来实行终身雇用，一般企业招收新职工后要进行各种培训，从集中培训到不定期培训，时间有时持续两三年至三四年。不仅如此，有些企业还一贯鼓励员工参加与工作、新技术相关的学习或外语学习，考取资格，并对成绩优秀的员工给予学费补贴等。这样员工可以边工作边成长，工资和职位也年年提升。这也就是所谓的年功序列制。我曾经问过一个精明能干、连年销冠的日本人为什么不自己创业，她说正是靠公司的名声，她才有施展的机会，自己创业的风险太大。公司不仅提供各种福利，更重要的是提供学习和提高的机会。

当然，各种资格考试也向所有感兴趣的人开放。一般人可以通过自学或在补习学校学习，报名参加这些考核。合格后会收到相关资格证书。参加考核人，有的是为了丰富简历以便改行，有的是为了充实兴趣爱好，有的则是为了挑战自己的能力。

日本经历了泡沫经济的破灭和金融危机，再加上外资公司在各行各业的突出表现，促使日本公司与世界接轨，整个社会的框架发生了改变。人才市场自由化不断加速，终身雇佣制度日趋瓦解，跳槽的人越来越多，一些老牌大企业也开始雇用有工作经验的优秀人才。工作成就和通过业余学习取得的各种资格越来越受到重视。“你学了什么？”“掌握了什么？”“会做什么？”比“你是哪个学校毕业的？”变得更加重要。这也激发了成年人的学习热情，越来越多的人利用休息或空余时间进一步学习充实自己，希望通过学习获得更多自由和快乐。

我兼任的翻译班就是主要面对在职人员开办的，周六上课。先后在班里学习过的同学从二十出头到年过七旬，他们有的是为了提高中文能力，找到更满意的工作，有的则希望切磋翻译技巧，更好地胜任眼前的工作。虽然学习的目的、年头、背景各不相同，但是每个人的学习热情都非常高，也很努力。一些同学下课后继续自习，或自发组织学习小组探讨切磋到很晚。有一位退休后才开始学习中文的同学给我留下了很深的印象。他说：“学习中文让我每天非常充实，能结识更多的新朋友，打开一片新天地。”在一次闲谈中得知，他曾先后多次参加前往甘肃省的植树活动，并走遍了中国各地的世界遗产。

除了中文，我们熟悉的书法、珠算、太极拳也都在日本全国各地有学习班和考级。因为我父亲打拳，不少日本学生慕名前来求教，我帮着翻译，为此也交了不少学太极拳的朋友。日本人看得懂一些汉字，但却会因为同一个汉字在日文中的意思与中文不尽相同而难以把握，像猜谜一样云山雾罩，比如 “放松”和“无力”有什么区别，腰和胯的动作怎么做到位等等，同学们手捧拳书，琢磨着书上写的“形如搏兔之鹘”、“神如捕鼠之猫”、“静如山岳”、“动若江河”，“蓄劲如开弓、发劲如放箭”等等既形象又抽象的描述。太极拳的阴阳、意念、气功，不仅体现在站桩、推手、套路里，更反映着中华哲学思想和宇宙观。他们每次上课都聚精会神地做笔记，汗流浃背地反复练习每一个动作，几十年如一日，踏踏实实。每年暑期集训的时候，有同学三更起身，从两百多公里外的其他县市赶来。不仅小伙子精神抖擞，白发人更是意气风发，对太极拳的热情将人们连接在一起。

“活到老，学到老”，学习让人生丰富多彩。在四世同堂的大家庭几乎消失的今天，拥有共同兴趣爱好的人们聚集在了一起。他们通过学习，互相切磋，提高技能，丰富知识，同时也加深了相互间的友谊，建立起良好的人际关系。在“人生百年”的时代，终身学习并且学有所用，正越来越受到重视。特别是在疫情依旧持续的当下，我们每个人都面临着从未有过的挑战。为保护自己和他人的生命，人们尽量减少外出，在家的时间变长了。我自己在居家抗疫期间，也开始了一门新的外语的学习，希望疫情早日结束，让我可以去参加外语水平考试，检验一下自己的学习成果。

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