不吃早晚餐，女性容易出现蛋白尿，男性无关

早上太匆忙,无暇吃早餐;晚上要节食,不敢吃完饭―如果你是这样的女性,那今后一定要注意了……

本文根据大阪大学成果发布编译整理而成

日本大阪大学校园生活健康支援中心的山本陵平副教授和该校研究生院医学系研究科肾脏内科学的猪阪善隆教授组成的研究团队发现,不吃早餐或晚餐的女性出现蛋白尿的风险较高。



图1:女性的早餐摄入频率与蛋白尿的风险

人们已经知道不吃早餐容易引发代谢综合征、糖尿病和心血管疾病等生活方式病,但此前一直不清楚不吃早餐与肾病之间的关系。另外,关于早餐和晚餐的摄入频率对生活方式病和肾病的影响,也基本没有相关的研究报告。

山本副教授等人的研究团队对10113名在2005年1月-2013年3月期间接受定期体检的大阪大学员工进行了追踪调查(截至2019年3月),评估了早餐、午餐和晚餐的摄入频率与出现蛋白尿(尿蛋白≧1+)的关系。蛋白尿是肾病的主要特征之一,也是预测未来肾功能的因子。

与回答“基本每天都吃”早餐的4343名女性相比,回答“不规律”(638人)和“基本不吃”(458人)的女性出现蛋白尿的风险分别提高1.35倍及1.54倍。关于晚餐,回答“不规律”或“基本不吃”的309名女性员工出现蛋白尿的风险是回答“基本每天都吃”的5130名女性的1.31倍。未发现午餐的摄入频率与蛋白尿有关。男性方面,早餐、午餐和晚餐的摄入频率均未发现与蛋白尿有关。



图2:女性的晚餐摄入频率与蛋白尿的风险

该研究成果表明,每天不吃早餐或晚餐的女性罹患肾病的风险比较高。保持每天认真吃早餐和晚餐的生活规律有助于预防肾病。

论文信息

题目:Frequency of Breakfast, Lunch, and Dinner and Incidence of Proteinuria: A Retrospective Cohort Study

期刊:Nutrients

DOI:10.3390/nu12113549

转载自JST客观日本