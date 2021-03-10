日本进阶

中国有一句谚语叫“祸福相依”。我由衷地希望，借上天给予人类的这场“大祸”，亚太国家和地区，能够携手带领全人类战胜疫情，实现全球和平共处的“大福”。

对于中国人来说，最近一段时间是春节前夕最为忙碌的时刻。日本虽然没有春节这个节日，但很多日本人也很忙碌。这是因为现在正值日本初中、高中以及大学的“入学考试季”。

与往年不同，今年的“考试季”上演了一出又一出悲剧。有的考生因为家人感染了新冠肺炎，无法参加考试；有的考生因为摘掉了口罩，被逐出了考场；有的学生因为疫情，整整一年无法去学校上课，以致于根本没有办法备考……

在我任教的“东京六大学”之一的明治大学，很多大学生也没能逃过种种的悲剧。刚入学的一年级新生，一整年都没有踏进校园一步。这种“精神打击”的严重程度，真的无法用言语来表达。二年级和三年级的学生，既定的海外留学和研修计划统统“泡汤”。四年级的毕业生，因为各大公司大量缩减新员工招募人数，根本找不到心仪的工作。甚至还有一些学生，因为父母的公司倒闭，连学费都交不起。

除了考生和大学生，遭遇悲剧的还有餐饮业和出租车行业。比如我经常光顾的5家位于我东京住所附近的餐馆，都已经悄然倒闭。今天早上打车的时候，我付了600日元（约合人民币36元）。司机对我说了好几声谢谢，然后无奈的说：“在新冠疫情发生之前，我一个晚上就能赚6万日元（约合人民币3600元）。但昨天晚上，没有一分钱进账。我想着无论如何都要接一位乘客，然后再回家……”。我真的没有想到，这场疫情竟然让他的一天收入降到了往日的1%。

在疫情肆虐的当下，姑且不说有没有收入，只要能保证身体健康，就已经是最大的幸福了。我身边的朋友，已经有六位不幸感染新冠肺炎，每天痛苦万分。另外还有两位，已经永远离开了人世。

基于这种残酷的现状，在日本全国47个地方政府之中，以东京、大阪为代表的11个地方政府已经发布了“紧急事态宣言”。并且，鼓励上班族居家办公，限制餐饮业最晚营业到晚上8点。于是，过了晚上8点，东京就变成了一座寂静的“鬼城”。

在自1月18日召开的通常国会上，在野党议员围绕日本失败至极的防疫政策，严正抨击了日本首相菅义伟。对此，菅义伟首相憔悴得连话都说不出来几句。

在这样情况下日本的电视台播放了中国国家主席习近平在1月25日举行的世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上发表致辞：“人类只有一个地球，人类也只有一个共同的未来。无论是应对眼下的危机，还是共创美好的未来，人类都需要同舟共济、团结合作。实践一再证明，任何以邻为壑的做法，任何单打独斗的思路，任何孤芳自赏的傲慢，最终都必然归于失败！让我们携起手来，让多边主义火炬照亮人类前行之路，向着构建人类命运共同体不断迈进！”

听完习主席的致辞，有一个想法浮现在我的脑海——作为亚洲第一和第二经济大国，中国和日本应该共同组织召开“亚洲抗疫对策会议”，集合中国台湾、韩国、东盟、印度等亚洲国家和地区，以及澳大利亚、新西兰等大洋洲国家的力量，群策群力，共同对抗新冠疫情。

比方说，日本没有类似在中国广泛使用的“健康码”。那么，各国应该商量出一个方案，在日本和其他很多国家普及健康码。

再比方说，今年1月，石家庄市对1025万市民进行了“全民核酸检测”。而日本至今都没能完成如此大规模的检测。所以，我们由衷地希望，中国能够传授一下宝贵的经验。

除了中国，韩国也拥有独特且优质的检测机制“K防疫（K是韩国的英文国名Korea的首字母）”，可以追踪密切接触者的行动轨迹，以及进行Drivethrough方式的核酸检测。

另外，中国台湾地区既没有增加核酸检测的频次，也没出现大量的感染者。截至发稿时止，该地区的感染病例数未超过1000，死亡人数仅7人。

越南和新西兰也是抗疫方面的“优等生”。目前，两国都已经将工作重心，由抗疫转向了疫情后的经济重振。

毫无疑问，日本是这场“抗疫之战”的战败国。可能很多人会觉得，日本没有什么东西可以教给其他国家。其实不然。至少在“失败的教训”方面，日本可以做一个非常好的反面教材。

接下来，让我们把视线转向全球。美国新任总统约瑟夫·拜登在就任之初，就把抗疫定为了首要课题。然而，美国的疫情至今都没有得到控制。全球四分之一的感染者都集中在美国。

欧盟各国也是如此，被“冬季第三波疫情”和“变异病毒”折磨得苦不堪言。去年年末的圣诞庆祝活动被迫取消，两个月之后是否能举行复活节庆祝活动，目前还是一个未知数。

纵观全球局势，我们不难发现，当下政治经济复兴的领头人，非亚洲莫属。1月28日，澳大利亚洛伊国际政策研究所（LowyInstitute）公布了“新冠肺炎疫情表现指数排行榜”。亚太地区以总分58.2分，位列榜首。欧洲、中东及非洲、南北美洲以51.0分、49.0分、33.8分分列榜单的第二至四位。

与此同时，该榜单还包括了全球98个国家和地区的疫情应对情况的排名。有4个亚太国家和地区跻身前五名。具体如下：

第1名：新西兰

第2名：越南

第3名：中国台湾

第4名：泰国

第5名：塞浦路斯

日本排名第45位，韩国排名第20位。中国大陆，由于人口过多，未被列入排名范围。

新冠疫情自去年爆发以来，已经蔓延到了全球，并且没有丝毫消退的迹象。在我看来，这也许是上天给人类的一场试炼——千百年来，人与人之间的战争绵延不绝。于是，上天给了人类一个共同的敌人。

中国有一句谚语叫“祸福相依”。所以，我由衷地希望，借上天给予人类的这场“大祸”，亚太国家和地区，能够携手带领全人类战胜疫情，实现全球和平共处的“大福”。为此，我提议，自疫情爆发已经过去了一年的时间，包括中日两国的亚太国家和地区应该尽快组织召开“亚洲抗疫对策会议”。

撰文：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

标题图片： 2021年1月， 参加大学入学考试的日本学生（IC Photo）

转载自经济观察网