春节期间的“日本噩梦”

日本进阶

我自己好像是在一个万家团圆的美好日子里，看了一出《破碎日本》的悲剧。

2月12日，日本电视台报导了中国喜迎“安静的春节”。然而，那天日本就被两个问题闹得鸡犬不宁。

第一个是新冠肺炎疫苗接种问题。当天上午，一架满载着美国制药巨头辉瑞公司研制的新冠疫苗的全日空特别航班，从比利时首都布鲁塞尔飞抵新东京国际机场（成田机场）。飞机刚一落地，就迎来了不绝于目的闪光灯的光亮。日本政府向美国辉瑞公司采购了可供7200万人接种的新冠疫苗。第一批疫苗终于在中国的大年初一当天，运抵日本。

但是，这些疫苗却让日本人喜怒参半。这是为什么呢？事情还要从三天前说起。

2月9日，日本厚生劳动大臣田村宪久表示：

“如果使用日本常用的注射器，一瓶疫苗只能注射5次。也就是说，目前注射器的数量无法确保全体国民都能立即接种疫苗。所以，正在请求增产。”

这番话的真正含义是，为了让更多的人尽快接种疫苗，辉瑞公司在每一瓶疫苗里注入了6人份的量。只要使用6支特制的注射器，将一瓶疫苗平均分成6等份，然后接种给六个人即可。

但是，厚生劳动省却误以为一瓶疫苗是5人份的量。所以，为每一瓶疫苗配备了5支特制的注射器。结果，原本是给6个人接种的疫苗，最终只用在了5个人的身上。换句话说，原本可供7200万人接种的疫苗，变成了仅供6000万人接种的疫苗。

对此，厚生劳动大臣田村宪久于2月3日组织召开记者招待会，致歉称：“给大家添了很大的麻烦，辜负了大家的信任，真的非常抱歉……”

回顾这场乌龙事件，我们不难发现，它和有着“日本健康码”之称的“COCOA(新冠肺炎感染追踪软件)”事件极其相似。COCOA是日本厚生劳动省于去年6月发布的手机软件，可以通过手机定位信息，追踪并通报新冠肺炎病毒密切接触者的行动轨迹。截至2月12日发稿时，大约有2518万人安装了这个软件。

但其中约30%的COCOA在过去的4个月时间里，一直处于失效的状态。我有几位朋友不幸感染了新冠肺炎，但他们都说，自己的手机里的CO－COA，没有任何提示或者反应。

就这样，疫苗和COCOA都出现了非常大的失误。对于疫苗，我最大的疑问是，中国、美国、英国、俄罗斯等国家都在自研疫苗，为什么只有平时自诩为“亚洲唯一发达国家”的日本选择从外国采购？

对于这个问题，原厚生劳动省医系技术官、传染病流行病学专家木村盛世给我出了如下的回答：

“日本的制药公司无论投入多少研发经费，都比不过全球制药巨头。所以，索性放弃了这场比赛。只有大阪的药厂‘盐野义制药’自告奋勇,继续进行研发。但是,中国、美国、英国、俄罗斯等国自产的疫苗都已经问世，盐野义制药的疫苗还在进行第二阶段的测试。

另外，为了将疫苗实用化，还须要进行第三阶段的测试。在这个终极测试的阶段，需要大量的被检者的数据。说不定盐野义制药会因为无法通过第三阶段的测试而中途放弃。”

第二个发生在中国大年初一的大问题是，2021年东京夏季奥运会、残奥会实行委员会委员长森喜朗（日本前首相）宣布辞职。

在2月3日举行的JOC（日本奥林匹克委员会）临时评议会上，森喜朗多次发表“理事会里的女性过多，办事效率低下”之类的侮辱女性的言论。此言一出，立即被日本及全世界的媒体广泛报道。“蔑视女性的83岁老人竟位居东京奥运会组委会之巅”，森喜朗立即成为了世人口诛笔伐的对象。

于是，森喜朗匆忙于第二天组织召开记者招待会，表示“不愿意辞职”。会上，他时而怒视记者，时而对记者发表挑衅言论，傲慢不逊的态度让所有人瞠目结舌。我也把记者招待会的视频从头到尾都看了一遍，内心的感受只能用“怒火中烧”来表达。

森喜朗曾于2000年至2001年担任过日本首相。在历届首相中，像他那样和媒体水火不容的人极其少见。最后，森喜朗内阁的支持率暴跌至9%。于是，他也被戏称为“9%的男人”。

我清楚地记得，当年我周围根本没有人支持森喜朗。为了搞清楚到底还有谁支持他，我走遍了日本全国做采访。后来，在他的故乡石川县，我才找到了几位他的支持者。

2月3日发表蔑视女性的言论，4日召开记者招待会怒怼一众记者。森喜朗最终招来全世界的谴责。他的做法如此违背奥林匹克精神，落得如此下场实在是理所当然。目前，日本国内已经有近1000名志愿者提出了辞职。如此发展下去，东京奥运会、残奥会再延期或开不了的理由就不是新冠疫情，而是森喜朗的口无遮拦了。

事已至此，森喜朗终于萌生了退意。但没想到，他接下来的所作所为，再次激怒了日本人。2月11日，森喜朗把他有60多年交情的早稻田大学的同学、第一代J联赛主席川渕三郎(现年84岁）叫到自己家里说：我辞职后，由你接任委员长，自己担任顾问。

奥运会、残奥会执行委员会章程规定：主席一职由委员会的理事会决定。森喜朗竟然如此擅自作出决定。为此，在12日召开的国会上，菅义伟内阁遭到了在野党的严厉谴责。

结果，川渕三郎在12日公开表示“我不会担任委员长”。而“暴走老人”于同一天宣布辞职。

回想起来，我自己好像是在一个万家团圆的美好日子里，看了一出《破碎日本》的悲剧。但愿这场如噩梦的悲剧仅此上映一天。同时，希望在接下来的牛年，日本人能做一个美丽的“日本梦”。

撰文：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

标题图片： IC Photo

转载自经济观察网