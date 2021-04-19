日本的介护保险制度（上）

日本进阶

由于日本的老年人口持续急速增长，为了妥善应对老年社会中存在的养老服务问题，日本政府于 2000年4月开始导入社会养老制度中的一个新制度，日文称之为“介护保险制度”。这是一项依靠全社会的力量来支撑需要长期护理的人群（包括但不限于老年人、残障人士、病患等）的社会保险制度。目前，日本的社会养老正以接受居家服务为中心的需求不断扩大。

介护，相当于英文的Long-Term Care，翻译成中文为长期照护。介护保险制度是一项根据被介护者的选择，综合提供必要服务的机制，其目的在于当随着年龄的增长或身患疾病时，被介护者能在保持尊严、并尽其所能尽量自理日常生活的前提下，接受需要的照顾与护理服务。制度的管理主体为被介护者居住地的行政机构，提供服务的则主要是民间企业。国家和地方政府为该服务的运营提供必要的支援。



介护保险能够享受的主要服务（插图：安里南美，取自Lifull介护）

介护保险是一种什么样的保险？

日本的社会医疗保险大体分为两种。一种是就职者加入的由公司或业界团体等运营的“健康保险组合”的健康保险，另一种是日本公办的国民健康保险。按法律规定，所有在日本居住的人必须加入上述两种中的一种，统称医疗保险。

介护保险是一种为需要照顾护理的人提供费用的保险，是与医疗保险、国民年金（养老金）保险等并列的一种社会保障制度。

因为它是保险，顾名思义就是被保人交纳保险费，为其需要的时候提供资金与服务的制度。它与任何保险一样，使用保险时，需要完成各种程序，并有一个筛选过程来判定是否符合使用条件。

该保险制度由日本全国各地的市区町村及东京 23 区（以下简称市区町村）管理，其资金主要来源于个人缴纳的保险费和政府的税收。

原则上来讲被保人享受福利服务时，个人至少需要负担其费用的10%。另外，根据被保人上一年的收入情况，负担的费用会上升至20%或30%不等。

何时开始缴纳介护保险费？如何确定金额？

在日本，年满40岁就有义务加入介护保险，并开始缴纳保险费。只要有工作单位，每个月公司会自动扣除此项保费。40岁至64岁的被保险人与他们所加入的健康保险一起缴纳，因为各个公司加入的健康保险协会不同，所以保费的金额也有差异。公司需要缴纳员工负担保费的50%。

另外，居住在日本的外国人，包括已到市政登记的外国人，以及在留期限超过3个月(包含即使在留资格在3个月以下，经核实可逗留超过3个月以上者)的外国人，达到40岁年龄之后均需加入介护保险。



在日本40岁之后工资单上就多出一项介护保险费用，用人单位每月会从工资里自动控除相应的金额

对于加入国民健康保险的人来说，介护保险的保费率是根据当地政府的财政情况，有多种征收方式，比如结合个人所得征收、均等征收（无论收入多少都征收同等费用）、平等征收（以家庭为单位计算资产比率）等。

对于 65 岁以上的参保者，市政府从发放的养老金中代扣的方式征收保费。由于各市区町村护理设施的条件和需要护理的人数有所不同，各地征收的金额也不一致。为了避免保费过高，或者对低收入人群的负担过大，各地政府还会不断调整保费，对于介护保险锁产生赤字的部分会依赖国家的调整补助金来填补。

哪些人可以接受服务？

加入介护保险的被保人分为两类：第一类为65岁以上者；第二类为40至 64岁之间者。

这两类人都有义务交纳保费，但原则上只有第一类被保人才有资格享受其服务。第二类被保人，只能在因老龄化罹患16种指定疾病，并获得护理证明的情况下，才有资格接受介护服务。

16种指定疾病如下：

晚期癌症

风湿性关节炎

肌萎缩性侧索硬化症

后纵韧带骨化症

伴有骨折的骨质疏松症

初老期老年性痴呆

进行性核上性麻痹、大脑皮层基底核变性症及帕金森氏综合症

脊髓小脑变性症

锥管狭窄症

早老症

多系统萎缩症

糖尿病性神经病变、糖尿病性肾病以及糖尿病性视网膜症

脑血管疾患

慢性闭塞性动脉硬化症

慢性闭塞性肺部疾患

双侧膝关节或股关节显著变形并伴有变形性关节炎

怎样拿到介护保险证？

因为此制度的运营方是被保险人所在市区町村的行政机构，所以需要与当地政府的介护保险科或老人支援科联系。当年龄超过65岁时，每人都会收到来自所在市区町村的介护保险证。通常不向65岁以下人群发放，但是，40岁至64岁被保险人罹患上述16特定疾病时，在获得护理证书后会得到介护保险证。

即便被保人已经达到65岁以上，行政机构也发放了介护保险证，也不能马上开始利用介护服务，还需要到市区町村办理需要“介护认定、介护支援”的认证手续。

从介护保险可以获得哪些服务？

(1) 居家介护支援

为需要介护的人提供生活帮助，并为需要介护的人代办各种介护服务手续。主要内容有：

制定介护计划

联络与协调

回访观察

(2) 为居家的老人门访问服务

【上门访问型服务】

《客观日本》曾详细介绍过，大家可参考“让老人舒适体面的上门沐浴护理——日本介护保险制度下的社区老年服务” 一文。

访问介护

日常生活协助(协助清洁、洗衣、购物、烹饪等)

身体介护(洗澡和排泄护理)

上门护理（在医生的指导下，护士进行健康检查、提供医疗服务等）。

上门沐浴介护(带移动浴缸上门，帮助沐浴)

上门康复(由康复专家上门服务，在家接受康复训练)

上门医疗管理和指导(由医生、牙医、药剂师、营养师等上门提供医疗检查和指导)

定期巡视和根据需要提供上门介护服务

【日间服务】

日托服务(提供吃饭、洗澡、康复和娱乐活动的帮助，以维持和改善身体及精神状态的功能，并提供口腔清洁和唇舌功能的训练，达到饮食进餐的“美味、快乐、安全”目的)

日托护理(由专业设施或医院的理疗师、职业治疗师等进行指导康复训练，旨在帮助患者在日常生活中实现自理)

认知症患者的日托介护服务(为认知症高龄患者提供的日间介护服务)



申请日托服务后会有专车上门接送，有位老奶奶已坐上车正要前往相关设施



这是一间日托服务设施，从窗外可以看到老爷爷老奶奶正在进行复健

【短期住宿服务】

短期入住（短期入住专业护理设施，为患者提供饮食、洗澡等帮助，支持康复，以维持和改善身体和精神功能。这项服务可用于减轻家庭成员的介护负担，并为老人进入专业设施做适应性准备。）

有关这部分，《客观日本》也详细介绍过，详情请参考“让家庭老年护理者的身心得到调剂与放松——日本养老保险的支援服务” 一文。

(3) 入住设施的服务

特殊养老院（特别养老）

老年保健设施（老年保健）

介护养老型医疗设施(疗养病床*将逐步转为“介护医疗机构”)



居住型介护老人保健设施



特殊养护老人院

(4) 与福利设备有关的服务

租赁护理床、轮椅等。

改造沐浴及厕所等相关设备的费用补贴（每年最高补助上限为10万日元，其中费用的10%至30%由客户自行负担）。

(5) 家庭装修

补贴住宅安装扶手、改造无障碍通道、蹲式厕所改成坐式马桶等装修的费用。其支付的最高额度为20万日元。利用者自行承担10%至30%的费用。

此外，当患者被当地政府指定为“特定设施入住者的生活介护”人员后，即使在收费养老院，也可纳入长期介护保险的护理服务范围。因每个月收费及服务内容的各不相同。（未完待续）

撰稿：马佳宥

文/图：转载自JST客观日本