探秘日本电车——日本车站闸机（道闸）是如何提高通行效率的？

日本进阶

在日本，电车是生活在大城市的人们最常使用的公共交通手段。而即使在高峰时段，人们也能快速无阻地进入站内，无需在闸机前大排长队。原来，运营方在设计闸机时，在三个不起眼的地方煞费苦心。本文将介绍关于日本电车车站闸机的有趣小知识。

说到⽇本，电⻋是出⾏必不可少的交通⼯具之⼀，根据2017年⽇本国情调查数据，东京都乘坐电⻋上班上学的⼈数占44.5%。利⽤电⻋的⼈数上来了，对电⻋的运转也是⼀种考验。

曾经赴日旅游或者在日本工作生活的朋友们可能会发现，在东京这样的大城市乘坐电⻋相当顺利，进出站没有什么特别的障碍，极短的时间内就可以完成进站乘⻋动作，让人感觉效率很⾼。笔者曾经去过包括英美在内多个发达国家，多次体验了当地的公共交通，并且也在中国⼀些主要城市乘坐过地铁等交通⼯具，都有着不错的进出站体验。但是，通过对⽐会发现，在⽇本进站效率明显⾼得多，不需要安检，也不需要排队。即使是上下班的⾼峰期，⼤家也都是有秩序地⼀个紧接着⼀个进站。

日本电车的进站效率⾼在了哪⾥呢？除去安检等步骤，其实，在整个乘⻋的过程中，被人们忽视的“过闸机的效率”也起到了关键作⽤。

主观感受⽅⾯，我们为什么觉得⽇本电⻋的闸机效率⾼？或者说，为什么闸机反应速度快呢？让笔者细细道来。

通过闸机时使用的车票一般分为两种，即交通卡和磁性车票。前者需要放置在指定区域，是感应方式；后者则需要塞入闸机一头的票口，通过闸机后在另一头取出打印了进站信息的车票。

在使⽤交通卡的情况下，刷卡成功时会看到指示灯熄灭，同时听到提示⾳。⼀般情况下，闸机的⻔是默认打开的，所以，有了最直观的光、声信号传输给⼤脑，感官上闸机已经反应完毕了。

相反，如果你在交通卡刷卡成功后，需要等待半秒才能看到刷卡成功的提示或者刷完卡没有明显的提示，并且还进一步需要等待闸机弹开，甚至需要⼿动去推开那个半⾃动的三辊闸（通道闸的一种，在需要行人有序通行的场所较为常见），就会给⼈⼀种过闸的效率不是那么⾼的感觉。

使⽤磁性⻋票乘⻋的情况下，⻋票刚塞进去，就嗖地⼀下从另头弹出来了。⽽且，在⽇本使⽤⻋票乘⻋时，塞进闸机的车票不需要区分正反⾯，从⼝袋、钱包⾥拿出来直接塞进去就可以了。即使是⻋票的进出位置，也是经过精⼼设计，让乘客尽可能地减少停留。当然，⻋票的效率肯定没有交通卡来得那么⾼。



闸机的内部

以上都是主观的感受，那到底是不是真的更高效呢？我们还需要再从客观上来分析。

⾸先是开闸时间。⼀般来说，道闸默认常开，当交通卡或者⻋票出现异常时，闸机会迅速关闸。也就是说，正常通⾏只需要刷卡或者插票，并没有开闸这个步骤，不需要停顿在原地查看卡⽚余额等提示，因为提示卡⽚余额和⻋票状态的显示屏在闸机的出⼝处，这样的话后⾯的乘客也不需要等待。当然，这⾥更不需要去⼿动推开半⾃动的三辊闸，每个⼈慢悠悠地去转上⼀次才能通过闸机。

其次，卡⽚反应时间。⽇本交通卡采⽤来⾃索尼的FeliCa芯⽚技术，也就是所谓的NFC Type F，反应时间200毫秒，⽐普通的NFC A/B快⼀倍。闸机读卡器的感应范围也更⼤，FeliCa拥有85毫米的感应范围，⽽普通的NFCA/B只有40毫米的感应距离。更短的反应时间和更⼤的感应范围也决定了使⽤FeliCa芯⽚技术的交通卡在同样条件下所需时间更短。对乘客来说也许这些并不是常识，但体现在感官上，就是读取的速度更快。

不仅是实体交通卡，现在iPhone等⼿机也可以使⽤⽇本交通卡。⽐如⽇本发售的iPhone 7系列，以及iPhone 8系列及以后的全球版本也都内置了FeliCa芯⽚。在⼿机钱包内添加Suica交通卡或者PASMO交通卡即可使⽤。（PASMO需要iPhone 8系列以及更新型号）

另外，刷卡动作需要的时间很重要。JR东⽇本铁路公司数据显示，闸机的刷卡机⽔平倾斜13度是为了更⾼的刷卡效率，听起来没什么，但实验表明，如果刷卡机是⼀个⽔平⾯，或者是垂直的，会直接影响刷卡的动作和所需时间，经过科学计算，13度的倾斜⻆最利于过闸机的效率。



过闸过程

在设计闸机摆放位置时，还有的⻋站会指定部分闸机为交通卡专⽤，这样的话，早晚⾼峰期节奏⽐较快的时候，刷卡的⽤户就能⼀⽓呵成，也不⽤担⼼前面使用磁性⻋票的⽤户卡壳造成拥堵。



IC卡专⽤闸机

⽇本不少闸机都采⽤可以进也可以出的双向设计。为了引导乘客⾏⾛⽅向，一些车站也会在客流量较少的时候关闭⼀侧闸⻔，以避免乘客同时进与出的冲突。



单向闸机

最后是同时过闸⼈数。TBS电视台曾经采访过闸机的⼚商“日本信号”，据负责人介绍，⽇本信号的最新款的闸机上有30多个传感器，可以使每分钟过闸⼈数从原来的60⼈增加到70⼈。

正是设计上细节组合在⼀起，才有了闸机的⾼效率化运作。不管是主观上还是客观上，都使得闸机的速度更快。体验过⽇本的闸机再去对⽐其他国家和地区公共交通上的闸机，就会更佳确信，细节是方方面面组合在⼀起的。

在⽇本有各种各样的不仔细研究就注意不到的设计细节，感兴趣的朋友们请多多关注，笔者会继续为大家讲解那些无处不在的生活科技。

图片：作者提供

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