东京奥运会还能如期举行吗？

日本进阶

面对秋季大选，意在成功连任的菅义伟，无疑会坚持如期举办奥运会。对于他的这份“执着”，民间传出了“玉碎奥运会”的说法。

“照这样下去，日本就会像印度一样，完全无力对抗新冠病毒的印度型变异毒株。如果大家担心的‘医疗体系崩塌’的情况真的出现，举办奥运会什么的，完全是痴心妄想”

对于日本的疫情，我的一位入编东京奥运会、残奥会医疗组的医生朋友叹息连连。

按照原定计划，东京奥运会将于今年7月23日拉开帷幕。鉴于目前的疫情，IOC(国际奥林匹克委员会)主席托马斯·巴赫一行将于5月18日访日(*1)，最终确认本次奥运会是否可以如期举行。

目前，日本迎来了被称为Golden Week(黄金周)的七天连休假期，但新冠肺炎病例数仍在持续增加。仅五一劳动节当天新增的病例数就达到了5984例。5月2日，接受住院治疗的重症患者达到1050人，再次刷新了历史记录。截至当天，日本境内感染新冠肺炎的总人数已经达到527892人。

日本的人口总数仅为中国的10%以下，但被感染者的人数却是中国的近6倍。累计死亡人数更是在今年1月超过了中国。前几天，一位上海的朋友发微信给我说： “已经有两个多月没有出现新病例了”。反观日本，从4月25日到5月11日，各大主要城市先后发布了第3次紧急事态宣言。“黄金周”本应该是旅游旺季，但持续的疫情无情地将人们软禁在了家里。日本的电视新闻报道海南岛的人山人海的情况。

日本的“紧急事态”，具体就是指70%的企业被要求进行居家远程办公，大学进行线上授课，电影院和旅游景区停止营业。百货商店除食材卖场全部停业。餐饮业仅限营业到晚上8点，且全天禁止售卖酒类。

前几天，日本电视台特意播放了一个关于“100年前的美国禁酒法时代”的特辑节目。毕竟人们外出喝酒的情况变少了，整个日本俨然成了100年前的美国。顺便说一句，据说在美国禁酒法时代，做走私酒生意的黑手党赚得盆满钵满，可谓是最大的“受益人”。

身处东京，我在近段时间明显能够感受到“人们的焦虑”。新冠疫情已经持续了1年多的时间，所有日本人都已经焦躁不安了。

疫情爆发之后，失业的日本人和倒闭的公司层出不穷。好几家我经常光顾的餐馆先后发来消息说“无奈关店，敬请谅解”。这其中不乏我光顾了30多年日本料理店，意式餐厅和法式餐厅。收到他们发来的闭店通知，我感觉就像失去了亲人。如果这种状态持续下去，东京各大独具个性的知名店铺都会消失殆尽，最后剩下的可能就只有吉野家和麦当劳这样的连锁店了。

对于目前的疫情，我有如下三点疑问。

其一、为什么日本没有自研的疫苗？

美国、中国、俄罗斯、英国等国家的制药公司都成功研制出了疫苗，并优先给本国国民接种。但是，一直自诩为“亚洲唯一发达国家”的日本，却在这场研制疫苗的竞争中远远落后了。

于4月15日至18日访美的日本首相菅义伟，回国后堂而皇之地表示：“在美期间，我和辉瑞公司的总经理进行了电话会谈。他答应向我们提供疫苗”。一国最高领导人在受人恩惠时，竟然可以如此自豪，我实在无法理解他的心境。对此，一位日本政府的高管同样感叹道：

“央求美国出售疫苗，这的确让人感到羞愧，但让我更为汗颜和惊讶的是，辉瑞公司的总经理竟然没有来和菅义伟首相见面。从辉瑞公司总部所在的纽约搭乘飞机到华盛顿，只需要1小时20分钟。按理来说，对于一个购买了7200万份疫苗的超级大客户，辉瑞公司的总经理应该当面表示一下感谢。更何况，买家还是一个国家的最高领导人。但是，在辉瑞公司的总经理眼里，菅义伟首相不过是‘只需要打电话谈生意’的对象罢了。”

其二、接种疫苗的顺序为什么如此不同寻常？目前，日本的医疗机构正在按照菅义伟政权的要求，优先给医疗工作者和65岁以上的高龄人群接种疫苗。优先给医疗工作者接种，这完全可以理解。但为什么要优先给高龄人群接种疫苗，而不是给劳动力人群？

以他国为例，印度尼西亚接种疫苗的“第一人”是现年59岁的总统佐科·维多多。相比之下，77岁的副总统马鲁夫·阿敏的疫苗接种时间要晚很多。这并不是因为佐科·维多多的职位更高，而是因为他正值“当打之年”。换句话说，劳动力人群理应优先于高龄人群接种疫苗。毕竟老年人可以足不出户，而劳动力人群必须外出工作。所以，为了增加社会整体的免疫力，抑制感染病例数的增加，理应优先对劳动力人群接种疫苗。

但日本却反其道而行之，优先给3600万名65岁以上的老年人接种疫苗。对此，我80多岁的父母表示：

“我们都有退休金，不需要外出打工谋生，没有打疫苗的必要。更何况，打完疫苗之后，身体的状况还有可能会变差。所以，我们不想打疫苗。周围那些和我们年龄差不多的老年人，也说不想打。”

对于疫苗接种的优先级，菅义伟政权给出的解释是，老年人被感染后更容易变成重度病，接种疫苗后可以减少死亡人数和住院人数。但是，从更深层的角度来看，此举的真正动机难道不是在给今年秋季的大选做准备吗？3600万张老年人的投票，菅义伟政权不可能会轻易放弃吧。

其三、如果新冠病毒继续肆虐，东京奥运会、残奥会还能如期举行吗？

4月28日，以名古屋为大本营的护士团体“爱知县医疗护理福利劳动组合联合会”在推特上呼吁“终止举办奥运会”，理由是“疫情当下，护士无暇参加”。这条消息一经发出，很快得到了近万人的支持和“点赞”。

今年4月，日本时事通信社做了一场关于东京奥运会的社会舆论调查。其结果显示：39.7%的被访者认为“应该终止举办奥运会”，28.9%的被访者认为“应该如期举办”，25.7%的被访者认为“应该再次延期举办”。也就是说，实际上有65%以上的日本人反对在7月23日举办奥运会。

但是，面对秋季大选，意在成功连任的菅义伟无疑会坚持如期举办奥运会。对于他的这份“执着”，民间传出了“玉碎奥运会”的说法。所谓“玉碎”，原本指的是第二次世界大战中，日军的“零战(只装有单程量燃料的战斗机)”对美军舰船进行自杀式攻击。后来，这个词将日本在战后76年的时间里都没能改变的自虐倾向表达的淋漓尽致。现在距离东京奥运会预定的开幕时间只剩下两个多月，到底会不会“玉碎”，我们很快就能知晓答案。有人开始说到；“如果终止奥运会的话菅义伟政权下台，举行奥运会的话自民党下台”。

撰文：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

标题图片： 东京火车站前的奥运会倒计时牌， 距开幕还有100天（IC Photo）

转载自经济观察网