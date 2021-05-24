油与盐，滋养了日本大相扑上千年。

日本进阶

据说，在日本的大相扑身上都有一种奇特的暖香。难道在相扑的世界里，还存在某种指定的香水品牌吗？

相扑，作为拥有1500多年历史的日本国技之一，早已自成一个神秘的世界，存在着很多独特的规矩。

因为相扑部屋主要集中在东京，所以住在首都圈的人，尤其是经常到两国一带走动的人，还是有机会近距离接触相扑的，包括与他们一起挤挤电车。

咦，相扑的身上，怎么有一种奇特的暖香？遇见一位是这样，遇见二位也是，难道，在相扑们的世界里，还存在指定的香水品牌吗？

下了一番功夫才了解到，这种奇特的暖香，来自他们的头顶，是相扑们在梳特定的发髻——髷时使用的发蜡。位于东京江户川区的岛田商店，是日本现存唯一一家制造、贩卖这种发蜡的作坊，创业于1965年。

创业最初，日本还是有很多家专门梳理传统发髻的美发室的，对发蜡的需求量很大。光是浅草那一带，就有4、5家制作、贩卖发蜡的商店。但渐渐的，洋装洋服变成了主流，就连神社里举行的传统婚礼，新娘也大多是顶着一个假发套。其他商店要么停业要么转行，只剩下岛田这一家。

岛田商店的主顾，是被叫做床山的梳头师傅们。他们专给相扑梳理发髻，是相扑事业不可分割的一部分。每个相扑部屋里，都有一名专属的床山，跟相扑们同寝同食，随时整理他们在训练中松散下来的头发。

与相扑一样，床山也等级森严，分特等、一等、二等、三等、四等、五等，一般是按照工作年数来划分。从前的贵乃花部屋里的梳头师傅，就是特等床山，工作年数至少在45年以上。 据说那些老道的床山，在梳头时根据手感，就能判断出相扑们的体力与心力在不在巅峰状态。

关于床山与相扑之间的密切关系，有这样两个事例可以说明。2005年去世的出羽锦忠雄，曾经在一场比赛前，因为专属的床山来不了，临时换了其他的床山梳头。他为此士气大减，说什么不肯入土俵。曙太郎在1993年晋升横纲时，要梳名为大银杏的发髻。他觉得东关部屋的床山级别不够高，特意去找高砂一门的床山梳头，结果被这位床山直接劝退——“请珍惜一直以来为你梳头的人”。

床山们对于岛田商店极为维护，再三请求不要停业，一定要将这门工艺传承下去。其实发蜡的制作工艺并不繁琐，难的是火候和力道的把握。每天早上6点，岛田先生起床，首先预热铁锅，把固状的木蜡、蓖麻子油、菜种油放入锅中，加热3小时，融化成金黄色的液体；其次是将液体自然冷却，一次大概可得7公斤的油脂；再次是往冷却的油脂里放香料，用长木棍搅拌均匀，与空气大面积接触的油脂，逐渐变成了栗子糕一般的浅白色；最后，是靠岛田先生的双手，用仿佛和面一样的揉捏动作，让油脂达到一定的硬度。

油脂放置就会凝固，所以一旦开始揉捏，就得坚持30分钟，其间一刻也不能停止，是一场跟时间的胜负。岛田先生用了13年的时间，才达到了每次制作都硬度一致的效果。

最后的最后，是把整块的油脂，也就是发蜡，切成一个又一个长方形，每个70克，乍一看，好像手工香皂一般。

根据季节和温度，岛田先生会去调节发蜡的硬度。比如夏天要硬一些，才不容易融化，冬天则要软一些，更便于使用。

之前提到的奇特的暖香，其实就是发蜡里的香料，主要来自香荚兰和其他两种液体，至于具体是什么，岛田先生就不肯说了，属于商业机密。（笑）

当传统与现代碰撞，大相扑相关的产业在萎缩乃至消失，同时一些被默守了上千年的规定，也遭到了前所未有的舆论冲击。

2018年4月4日，大相扑春季巡赛在京都府舞鹤市举行，67岁的舞鹤市市长在致辞中突然晕倒，情况危急，观众席中跳出两名女性医护工作者，登上土俵，为市长做心肺复苏。紧接着，全场观众都听到广播里有人在气急败坏地重复：请女性从土俵上下来！当两位女性走下土俵，相扑协会的人还在土俵上撒下大量的象征驱邪的盐。因为在相扑的传统中，女性被认为是不洁净的，不可以登上土俵。

在土俵上撒盐，并非单单针对女性，也是相扑比赛的一个固定仪式。这把盐，既有驱邪去秽的意思，也有祈祷不要受伤的意思。在《古事记》里，日本诸神之父伊邪那岐命就选择浸泡在海水中去秽，所以自古以来，日本人就认为，晒干海水所得的盐，是清净的象征，有着特殊的神力。

对于相扑们来说，撒盐是项仪式，也是项表现形式。比如第69代横纲白鹏翔，撒盐的姿势被叫做奇妙仙子，因为他洒出的盐，跟迪士尼动画《小飞侠》里，奇妙仙子挥动魔法棒时的星光很像。再比如水户泉政人，去海外表演时，因为在土俵上大量的撒盐，被外媒们叫做Salt shaker。还有若秩父高明，因为撒盐时格外地豪迈，完全不在意分量，被写成了著名的川柳，“盐这个东西，大概不值几个钱，若秩父觉得。”

与若秩父高明等人的表现相对，绝大多数相扑上土俵，都不喜欢撒出更多的盐，毕竟土俵上的细土，混上盐粒，容易脚底打滑。像前文出现过的出羽锦忠雄，每次都只用指尖捏取一点点，意思下就行，反倒有种洒脱的高人之感。

那么，盐这个东西，到底值不值钱呢？相扑比赛，每年六场，两国国技馆里有三场，分别是1月、5月和9月，地方城市上有三场，分别是3月、7月和11月。每场为期15天。有统计显示，一场比赛下来，所消耗的盐，在675公斤以上。

这些盐，都是有品牌赞助的。两国国技馆里的比赛，从1987年开始，就用的是伯方盐业提供的“伯方之盐”，而地方城市上的比赛，都被味之素提供的“濑户之本盐”承包了。对于企业来说，这种付出是巨大的，然而支持日本国技所获得的社会好评与广告效应，也是巨大的。

油与盐，滋养了日本大相扑上千年。

文：庄舟

文/图：转载自JST客观日本