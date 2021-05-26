日本进阶

面对新冠病毒的第4轮猛烈攻击，大多数日本民众关注的话题既不是首相菅义伟访美，也不是疫情的进一步加重，而是真子公主和小室圭的“爱情走向”。

日本首相菅义伟于4月15日至18日前往美国展开国事访问。那期间，日本遭遇了新冠病毒的第4轮猛烈攻击。日本第二大城市大阪的日均新增病例数连续多日超过1200例，再创新高。

但出人意料的是，大多数日本民众关注的话题既不是菅义伟首相访美，也不是疫情的进一步加重，而是真子公主和小室圭这对情侣“爱情走向”。

现年29岁的真子公主，是日本现任天皇的弟弟的长女，也是两年前退位的天皇的长孙女。1991年10月，真子公主出生于皇宫内的宫内厅医院，自幼遵照皇室习惯，先后就读于学习院小学、学习院女子初中，以及学习院女子高中。

但是，不知道是什么原因，高中毕业后的真子公主，并没有进入皇室成员普遍就读的学习院大学，而是自2010年4月开始，就读于国际基督教大学（ICU）。对此，日本众说纷纭。有人猜是因为真子公主与父亲的关系紧张，也有人猜是因为真子公主的父亲与父兄关系不睦……这其中，让人最为信服的说法莫过于，这是真子公主本人为了追求更为“自由的世界”所做的决定。

创立于1953年的国际基督教大学，是一所美式基督教大学。校址位于东京西郊的三鹰市。纵观该校的校史，不曾有皇室成员就读的先例。所以，真子公主的到来立即掀起了一股“公主热潮”——各路媒体纷至沓来，实时捕捉真子公主的身影。当时，哪怕是抓拍到真子公主的一个微笑，都能成为一条新闻。能够获得同等优厚待遇的，恐怕就只有上野动物园里的大熊猫了。

后来，真子公主和一名同年级的男生坠入了爱河。这个男生就是现年29岁的小室圭。但是，面对各路媒体的长枪短炮，两人只能竭尽全力的隐瞒关系，在背地里小心翼翼地交往。

2014年，真子公主完成了大学本科的学业。然后，前往英国莱斯特大学研究生院留学深造，并取得了博物馆学硕士学位。2016年回国后，她再次回到国际基督教大学攻读博物馆学博士学位。

2017年9月3日，真子公主和小室圭共同组织召开了一场记者招待会，对外宣布了订婚的消息。当天，真子公主身着淡绿色套裙，佩戴白色珍珠项链。在媒体镜头之中，她的脸上一直洋溢着幸福的笑容。一位是有着“皇室第一美女”之称的真子公主，一位是斯文帅气的在律师事务所工作的翩翩青年小室圭，这对天造地设的佳人得到了日本全体国民的祝福。

然而，两人并没有顺利的步入婚姻的殿堂。2017年年底，周刊杂志《周刊女性》刊发了一篇关于“小室家族丑闻”的文章，其他媒体也如“跟风”一般，接二连三地曝出了小室家族的各种丑闻。比如，小室圭的母亲小室佳代信奉一种非常“可疑”的新兴宗教；小室圭的亲生父亲（即小室佳代的丈夫）死于“不测”；小室佳代有一个差一点就要谈婚论嫁的再婚对象，并向其借了400万日元（约合人民币24万元）……这位“再婚对象”在不露脸且不提及真实姓名的情况下,接受了媒体的采访，细数小室佳代的种种不是。

铺天盖地的报道让社会舆论的方向发生了变化。日本民众纷纷表示惋惜：“真子公主可是日本第一美女啊！她怎么会找一个家世如此糟糕的男人？”真子公主的父母更是怒不可遏。宫内厅更是于2018年2月突然宣布，“推迟真子公主和小室圭的婚期。”

至此，真子公主一家（即文仁亲王秋筱宫家）的家庭纠纷正式拉开了序幕。真子公主心意已决“无论如何都要嫁给他（小室圭）”，并且得到了妹妹佳子的支持。另一方面，真子公主的父母坚决反对。

2019年的某天，我在东京去听了一场交响乐演奏会。秋筱宫家一家四口人恰巧坐在离我不远的座位上。在演奏会进行的两个多小时里我一直关注，看到真子公主的父母融洽地耳语，真子公主与妹妹佳子亲密地说话，却没看见这对姐妹跟父母说过一句话，甚至连一个眼神的交流也没有。

2020年新冠病毒肆虐之际，真子公主开始了“反击”。11月13日，她通过宫内厅向外界袒露了心声：“无论是在顺境还是逆境，我们都是彼此不可替代的那个人。为了能够守护对彼此的这份感情，‘结婚’是我们人生中的必要选择……”

除了再次表明“坚决要嫁给小室圭”的决心，真子公主还提到了以下这段内容“我已经向天皇、皇后陛下、太上皇以及皇太后陛下表明了我的想法，天皇、皇后陛下、太上皇以及皇太后陛下都表示，会尊重我的心意，并会一直静静地守护我的成长。对此我深表感谢。”从这段话中，我们不难看出，真子公主已经得到了父兄夫妇以及祖父母的支持。

在一周后的11月20日，真子公主的父亲文仁亲王以“55岁生日”为由，组织召开了记者招待会。会上，记者们关心的焦点除了“庆生”，自然都是真子公主的婚姻问题。对此，文仁亲王坚称：“这并不是一段能够得到大多数人理解和祝福的婚姻”，但也首次松口称，同意这桩婚事。

就这样，真子公主终于看到了“胜利”的曙光。今年4月8日，一直保持沉默的小室圭首次发表了一封公开信称：“自平成30年（2018年）2月7日宣布推迟举办婚礼以来，我和真子公主的婚事，一直处于延期状态。正如真子公主在令和2年（2020年）11月13日所言，我和真子公主对彼此的心意，以及结婚的心愿一直没有改变……”

这封公开信长达24页A4纸。用一句话来概括信的内容就是，自己和母亲没有做过任何亏心事，也没有任何过失，因此自己一定会迎娶真子公主。

此信一出，小室圭母亲的“再婚对象”困惑地表示：“我真的非常震惊，满篇都是‘我们母子俩没有一点过错’，所有都是我的错？我认为他的回应非常不真诚……”

再过半年，真子公主和小室圭都将迎来“三十而立”的年纪。真不知道这场持续了近3年半的“公主大婚风波”，什么时候才能落下帷幕。

撰文：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

标题图片： 真子公主与小室圭（网络图片）

转载自经济观察网