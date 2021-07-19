扎根于社区的日本老人日托服务设施

日本进阶

日本的护理制度中，有一种日托服务。服务设施的规模大小不尽相同，提供的服务也各有所异，但却是多种多样，已经成为许多老年人日常生活中不可或缺的一个组成部分。

日托服务的一天这样开始

工作日的早上9点前后，在日本各地的住宅区经常能看到各种老年日托介护服务设施专用汽车停在某处。有时是在单户住宅住家门口，工作人员小心地把老人扶上汽车。有时是在楼层公寓，工作人员到老人家门口迎接。坐着轮椅的老人借助于专用坡架，在工作人员的操作下安全上车。总之，预定某天去日托介护服务设施的老人以这样的方式开始了他们接受日托服务的一天。

日本从2000年开始实施“介护保险制度”之后，为老人提供服务的设施如雨后春笋，其种类和服务内容也是百花齐放，日新月异。它们中间有介护保险制度下运营的设施，也有保险制度外的民营设施。对于绝大多数靠退休养老金生活的普通市民来说，环境优越、服务齐全的高级老年公寓对他们来说只是高岭之花可望不可及。他们能享受也希望拥有的是在介护保险制度负担90%费用的援助服务下，尽可能在自己多年生活的家里延续不给旁人添太多麻烦的日常生活。

随着年龄的增加，人的身体机能慢慢衰退，生活自立能力也逐渐丧失，老人们的生活越来越需要外界的帮助。在衰老的过程中借助于合适的帮助，老人依然能够在很长时间有尊严地保持着自己已经习惯并感到舒适的生活，而不必太多地为能力削弱而自卑，也不必担心自己会给家人太多负担。

本文将要介绍的老人日托介护服务设施只是多种介护保险服务中的一类，但也是形式最丰富、被利用得最多的服务。

日托介护服务设施（简称‘日托所’）

日托护理服务是已被专业检查评估需要介护的人可以利用的护理服务之一。 经过评估需要得到生活帮助的老人可以在介护设施接受全天候服务。在介护设施，老人除了基本的饮食和入浴之外，还有娱乐和康复活动。

日托护理服务是以消除老人的社交孤立感，维持他们的心理和身体机能，并减轻用户家庭的身心负担为目的的服务。日托所根据老人不同的自理能力水平提供相应的辅助服务，并通过日托所的各种活动计划对老人进行机能维持或改善功能的训练，使老人可以更长时间地在熟悉的社区和家里过着愉快的日常生活。

每一位需要帮助的老人面临的问题各不相同，为了市场需要，也因为同行竞争，在20多年的发展中，日托所行业出现了很多有特色和独自魅力的运营方式。但不管哪一种日托所都不外乎于为老人提供下面几种服务：

洗澡、康复治疗和训练、午餐、与其他人的互动交流。由此就有了以下五种类型的日托所。

1）专业康复型日托

不少老人最早走进日托所是出于下面两种情况：

A）因为疾病或受伤等住院治疗，出院之后他们还需要一段时间的康复治疗或机能恢复训练回归到正常生活的状态。

B）因为自然衰老而出现身体某部位的机能衰退，希望通过日常专业性的治疗和训练来延缓衰老，保持健康的生活状态。



康复训练为特点的日托所 （以上照片由Day Service YAMADA 提供）

处于这种状态的老人在饮食和生活方面没有太多的困难时，他们对午餐和入浴服务并没有需求，适合于他们的就是以3个小时为起点的康复特化日托设施。其特点是客人只在设施里待上半天，或上午或下午。特别是很多男性，不擅长与各种人打交道，也不喜欢婆婆妈妈的场所，也绝不愿意参加集体运动游戏。康复特化日托所的康复专业器械配置齐全，工作人员中有理学治疗师和作业疗法治疗师等专业康复技师，对康复和保持机能有要求的老人通常会选择这里。

2）娱乐活动丰富型日托

这种设施除了有通常的餐饮、康复器械，甚至还有天然温泉之外，还开设诸如象棋、围棋、手工制作、园艺、书法、插花等兴趣教室。卡拉OK、机器游戏、轮盘赌等是最近流行的游乐园似的大型介护服务设施。

这些看似娱乐的活动目的是让老人们全身心动起来。为了调动老人对各种活动产生兴趣并付之于行动，每完成一项活动能获得积分，由此转换为可以在设施内消费其他服务的‘货币’，挣钱、消费的刺激模式带给老人们欲望和成就感从而预防老年痴呆。

这种设施最大的特点是，娱乐项目丰富，客人可以根据自己的喜好选择各种娱乐活动，这对喜欢玩乐的老人，特别是闷在家的男性来说非常有吸引力。由于设施运营注重的是吸引老人参与娱乐，在对老人的护理方面就会显得有所不足。

对于有些老人而言，这种大规模的设施充满喧嚣，他们更喜欢安静简单的环境，与他人的互动关系也希望是轻松的。尤其是小地方、老城区，小规模的日托所更为普遍。

3）认知症特护型日托

对于患有认知症（老年痴呆症）的人与普通人在一起有利也有弊。不利的一面是，没有认知症者可能会对有认知症者表现出冷淡、厌烦或嫌弃，还可能因为认知症老人的的行为造成与其他老人的摩擦。在这样的环境下，认知症老人可能会因此感到无所适从和情绪上的不快。如果在认知症特护日托所，都是认知症的环境下，他们的不安因素会减少很多。配置了认知症专科护士和介护人员的护理质量会很高，而且还具有能向认知症家人提供咨询的优势。

4）养老入住兼备型

很多特殊养老院也同时提供日托服务。入住式养老设施具有设备充盈和应对能力强的特点，与日托服务的设备兼用可以拓宽对应范围。例如疑难病症护理复杂的病人、偏瘫患者和重度认知症老人等。同时因为有入住设施，在老人需要短期入住介护服务时，熟悉的环境的临时入住也不会给老人造成紧张和不安。



城市中心一个兼有日托所的养老院。早上，门口的转用车正准备去迎接老人

5）日常生活援助型

日本的大多数日托所都属于这种类型，它们分布在大小社区，甚至成为当地有特点的地标。这种只有十多个人的日托所多半注重对老人的贴心护理，在娱乐活动、康复治疗和锻炼方面有各自的特点。而且老人之间，老人与工作人员之间很容易建立起近距离的人际关系。这里没有大型日托服务设施特有的嘈杂，有点接近于家庭氛围，但也因经营者的个人特色而会在运营管理方面显出差异。下面将举例介绍。

两所日常生活援助型日托的例子

笔者采访了两个最常见的日托所，A所为小型，B所为中型。根据介护保险法的要求，两个设施的人员配备都有管理者和具有专业资格的生活顾问、护士、护理员、机能训练指导员。根据不同规模，护理员的人数会有不同，但服务程序基本相似。

每一位老人都有介护经理人（care manager）根据评估结果制定的服务计划，日托所则根据这个计划对老人提供相应的服务（例如入浴和用餐以及排泄的帮助程度）和机能训练（例如认知症的训练和偏瘫的训练有所不同）。



日托所A （以下A所照片由 Day Service NOAH提供）



早上开介护专用车到社区把老人们接到日托所

A所是一家民居改修而成的小型日托所，一楼是老人活动和服务区，二楼是事务所。根据其建筑规模，A所可以接纳15人。A所的强项是配有专业的针灸师和按摩师，可以为客人实施康复治疗。除了室内活动，A所还根据当地社区的传统节日活动和不同季节安排老人外出，使老人们与社会保持关联和对生活的时令感。

A所管理者介绍，每天的活动都按照预先制定的计划进行，但也会根据本人当天的状况和情绪进行调整。这里不仅仅是照顾老人，让他们感觉到快乐，有意识地促使老人参与活动和锻炼以及与他人的交流都是为了达到维持和提高他们心身机能的目的。可以肯定地说，比起待在家里，托老所的活动对延迟老人的机能衰退和维持健康的效果是不可否认的。



手工剪纸和室内高尔夫



制作陶器促进大脑活动



为老人进行针灸和按摩理疗



圣诞节歌会

B所是商务办公楼密集区的一个不大的三层楼改装而成的。一楼是事务所和烹饪厨房，二楼是老人活动服务区，三楼是洗浴专用区。B所最多可以接纳35人。B所的强项是有自己的专用厨房，利用附近可以采购到便宜而新鲜食材的资源优势，午餐不仅热汤热菜花样充实，常有的法国大餐是普通日托所望尘莫及的。此外，B所的浴池配有机械设施，瘫痪病人也能安全舒适地享受入浴。



日托所B （以下B所照片由高野史织提供）



每天丰盛的午餐是B所得魅力之一



二楼活动区



三楼浴池（便于老人入浴和工作人员辅助）（左）瘫痪者浴池（右）

B所工作人员介绍，每天的活动并没有太严密的计划，他们认为应对老人的要求灵活机动地安排很有必要。因为康复器械很多，场地很宽裕，老人们可以自由选择康复锻炼或自己喜欢的事情，他们会根据老人要求陪同外出购物，这样就减少了老人对独自购物的不安。

B所的客人中认知症约占一半，还有脑梗塞造成的重度瘫痪者。他们中有出身于韩国、中国、美国和菲律宾的居民，有的甚至不会日语。对于这样的客人提供服务会有难度，很多日托所不接收外国人，因此B所的国际化服务也可以说是特点之一。

日托所碰到的普遍问题

A、B所受访人员都表示，服务难度较大的是认知症患者，他们因为认知障碍而缺乏常人的理解力和自我行为控制力。也正因为这个原因给家人看护造成很大的压力。在日托所有专业护理人员护理，他们的安全和生命质量得到保障。

日托所的另一个特点是女性占绝大多数，这首先是因为日本女性寿命长于男性；另外一个原因是男性在自我意识很清楚的时候多半不愿意去日托所，因此早期的身体异常和认知症的早期阶段不太容易被及时发现。一旦送来的男性要么是脑梗塞后遗症，要么是认知症中晚期。如果他们早些来日托所，哪怕是一周一次，很多健康上的蛛丝马迹会在与专业人员的接触和与其他老人的对比中发现。疾病的早期治疗不仅易于康复，认知症早期也是可以通过药物和日常对应延缓它的发展。更为重要的是，对于长期独自在家里完全没有紧张感的老人来说，日托所的活动对于预防老年疾病，减缓身体各项机能衰老，促进老人身心健康是很有成效的。

各种各样的日托所已经扎根在大大小小的生活区。去日托所，有人是为了安全入浴或有营养合理的午餐；有人是为了康复锻炼、娱乐活动或与他人交流；还有人是为了减轻家人负担。无论是哪种目的，有了日托所服务，老人们可以安心并充实地在社区在家里养老，老人的家人可以安心工作的同时，还可以最大限度地拥有与老人共同生活的时间。日本将在2025年构成地域性对老年人在住房、医疗、护理、疾病预防、生活援助各方面提供综合性支持系统，使社区养老成为日本长寿健康社会的理想模式。

文/图：（除特别标注外） 欧陽蔚怡 【社团法人 异文化理解研究会】法人代表

转载自JST客观日本