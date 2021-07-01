日本进阶

在推特上，河野太郎的粉丝数量多达232万人，位居所有日本国会议员之首，而且这些粉丝大多数是年轻人。

5月14日，日本时事通信社公布了日本民众对菅义伟内阁的支持情况——支持率32.2%，较上个月下降4.4%。不支持率44.6%，较上个月上涨6.9%。

按照日本政治的惯例，支持率跌破30%的内阁在半年内垮台的几率高，所谓“警戒水位”。日本的上一届政权、也就是创造了日本最长政权纪录的安倍晋三政权，在其7年零8个月里，仅有一次民众支持率跌破30%（2017年7月，民众支持率29.9%）。

作为日本执政党自民党的总裁，菅义伟的任期截至今年9月。当然，他想在今年9月的自民党总裁选举中胜出，他将有资格继续担任日本首相。但是，就目前低迷的内阁支持率而言，菅义伟似乎前途渺茫。

那么，如果菅义伟下台，谁将成为新任日本首相呢？对此，本月日本读卖新闻和日本电视台联合举办了一场以“谁是最理想的下任日本首相？”为主题的社会舆论调查。排名前五位的人选及其得票率分别是：河野太郎（23%）、石破茂（19%）、小泉进次郎（13%）、安倍晋三（11%）、菅义伟（4%）。显而易见，河野太郎以接近6倍的得票率“完胜”现任首相菅义伟。

河野太郎曾在菅义伟政权中担任行政改革担当大臣一职。今年1月，被菅义伟加上任命为疫苗担当大臣。当时，日本政坛还曾传出过“这是菅义伟首相的阴谋”——如果接种新冠疫苗的工作进展顺利，菅义伟将以此为“政绩”，参加今年9月举行的自民党总裁选举。如果接种疫苗的工作受阻，他将把全部的责任归咎于河野太郎，并以此将其挤出总裁候选人的名单。

然而，日本的疫苗接种工作虽然举步维艰，但这丝毫没有影响到河野太郎的人气。目前，他每周都参加电视采访节目，不遗余力的宣传自己目标和理念。对此，日本著名政治评论家、原共同通信社政治部部长野上忠兴对我表示：

“今后3个月，‘疫苗接种’将成为整个日本的焦点。所以，担任疫苗担当大臣的河野太郎必然成为比菅义伟首相更受人瞩目的人物。如果疫苗接种工作继续推迟进行，社会舆论将会把责任归咎于菅义伟首相，而不是河野太郎。也就是说，不管疫苗接种工作的前景如何，到了今年秋天，日本首相的宝座非河野太郎莫属。”

现年58岁的河野太郎祖上三代都是国会议员。他的祖父是原日本副总理河野一郎，父亲也是原日本副总理河野洋平。两人都曾被视为“绝对会成为日本首相的政治家”，然而最终都以微弱的劣势与首相宝座失之交臂。所以，河野太郎一心希望自己能够实现家族三代人多年的夙愿。

中学时代，河野太郎先后就读于庆应大学附属初中和附属高中。毕业后，进入庆应大学经济系。然而，仅仅两个月后，他就退学了。理由是，在这种不火的日本的大学里学习是浪费时间！后来，他前往位于美国首都华盛顿的乔治敦大学攻读比较政治学，并于1985年顺利毕业。后来，他和留学期间的同学河野香女士步入了婚姻的殿堂。

归国后，河野太郎成为了日本富士Xerox株式会社的一名普通职员。33岁时，出马众议院选举并首次当选。当时，同样是神奈川选区的候选人，同样首次当选众议院议员的，就是比他15岁年纪大的日本现任首相菅义伟。

在成为国会议员之后的近10年时间里，河野太郎一直被别人当成“河野洋平家的顽劣的孩子”——性格孤僻、脾气暴躁，即使面对党内的前辈议员，一言不合就会满不在乎地顶撞。当时，河野洋平是自民党内左派政治家的代表，而河野太郎恰恰是右派政治家。父子二人甚至还在媒体镜头面前争得面红耳赤。但在2002年，河野洋平罹患肝硬化，河野太郎将自己的肝脏移植给了父亲。从此，河野洋平一直觉得亏欠了儿子。

作为一名政治记者，我曾采访过河野太郎。在采访的过程中，他一直保持着非常清晰的思路，无论对于哪个领域的问题，他都有庞大的个人观点体系。只不过，每次回答完问题之后，他都会加上一句总结陈词“但是，我可能没有机会成为内阁大臣，所以我说的这些，根本没办法实现”。另外，他也提到“我在国会只有一个朋友”。

不过，河野太郎对自己使用手机的能力很有自信。他甚至说过，“在自民党内，我（使用手机）的水平无人能敌。”现如今，他的这项能力为他增色不少。在推特上，他的粉丝数量多达232万人，位居所有国会议员之首。而且这些粉丝中的多数是年轻人。

2008年，河野太郎担任众议院外务委员长一职。次年，参加自民党总裁选举。虽然败给了老将谷垣祯一（300票）,但河野太郎以144票的得票数排名第二，震惊了整个日本政坛。

后来，这位个性十足的政坛新秀，引起了前首相安倍晋三以及其“盟友”副总理兼财务相麻生太郎的注意。2015年10月，河野太郎以国家公安委员长的身份首次进入内阁。2017年8月，擢升外务大臣。

在担任外务大臣一职期间，河野太郎获得了一个“邮戳拉力外相”的昵称——在2年零1个月的时间里，他一共访问了123个国家和地区。就像一个收集各个名胜古迹所在地的邮戳的孩子一样，走遍了大半个地球。由于他几乎每个周末都会外出，所以不得不大幅削减其他外交官的出差经费，最终导致他在外务官员中不受欢迎。但是他本人似乎对此毫不在意，而且其中一次他还要求外相专机。

除此之外，河野太郎在2018年12月11日组织召开的记者招待会也让记者们难忘。当天，一位记者针对日俄关系一直无法改善的现状提问。河野太郎回答“请提下一个问题”。之后，另一位记者再次提出一样的问题，河野外相再次回答“请提下一个问题”，如此反复多达4次。于是，从那一天开始，媒体记者就成了河野太郎的敌人。

2019年9月，河野太郎调任防卫大臣。作为防卫大臣，河野太郎给人们留下最深印象的一件事就是，去年6月15日突然宣布日本防卫省将会停止同盟国美国在日本秋田县和山口县部署“宙斯盾”导弹拦截系统的计划。事后，一位在防卫省工作的人向我吐露“对于防卫省的多数人而言，这个消息无异于晴天霹雳”。

去年7月26日，日本自卫队对闲置物品进行了拍卖。拍品包括战车用战斗靴、应急电灯等21类物品，获得了总计581万8000日元的收入。由此可见，河野太郎果然是一个想法非常独特的人。

去年9月菅义伟政权成立时，河野太郎调任行政改革担当大臣。他本人似乎很想成为第2号官房长官，但菅义伟担心他会再次和媒体发生争执。

今年1月，河野太郎成为了日本焦点话题人物“疫苗担当大臣”，其受关注程度可谓达到了他政治人生中的最高峰。所以，恐怕连他自己都会认为将会在今年9月取代菅直人首相。

那么，河野太郎能否成为日本的最高权力者，接下来就完全取决于政治家最重要的因素“运气”了。

撰文/标题图片：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

转载自经济观察网