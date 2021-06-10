我在日本学和服，这些坑你别跳

日本进阶

如果你有兴趣学习一些传统的日本文化，在冲动报名前，希望作者的亲身体验可以帮你避雷。

第一次接触和服

2017年3月我来到日本留学，兜里揣着6万人民币，在物价水平是国内6倍的国家来说这点钱根本撑不了多久，于是同年12月，我在网上找了份和服店的兼职。

当时日语不好，所以只能做着简单的接待工作，好在来店的基本上都是中国人，所以交流基本零障碍。店里有两层楼，一层是接待，二层是穿戴间，每次看客人穿着漂亮的和服从二楼缓缓走下来，我就对那个神奇的楼层充满了向往。

有天我跟日本人店长用磕磕巴巴的日语说：“店长，请问您可以教我穿和服吗？”店长是那种不喜欢外国人的日本人，不出意料她拒绝了我，说：“现在还有点早，你先把接待学好了我再教你。”

我努力干活，替同店的日本人分担他们的工作。客人最多的时候，同店的兼职说今晚有事先走了，留了我一个人在店里整理衣服，一晚上折了100多件和服，我看着天越来越黑，委屈感一涌而上，一边哭一边把一百多件和服折好挂好。

第二天，午休期间，店长把我喊到二楼，和我说：“今天教你穿小纹(*1)。”我兴奋地说：“谢谢！”昨天的委屈瞬间被抛到脑后，同店的兼职和我说：“你是第一个来了才一个月店长就教和服的人。”

这大概就是我第一次接触到和服穿戴吧。

和服学校给我挖的坑

后来在那家店做了半年，我就离开了，一边读书一边和现在的先生一起在清水寺开了一家属于自己的和服店。

走在京都站的时候，看到了和服学校的广告单，当时觉得，既然我自己开店了，那我就要对我的客人负责，头脑一热，没做任何对比就去和服学校报名了。

第一次的报名费用只要一万多日元，当时觉得好便宜，以为自己花一万多就可以拿个证了，谁知道和服学校根本就是一个巨大的黑手，没有掏空你的钱包不罢休。

因为和服穿戴师分很多个等级，最开始的一万多日元只会教你穿个浴衣（日本夏季传统服饰的一种。），有良心一点的学校会教你穿小纹。因为我在和服店已经学习过了浴衣和小纹的穿法，我就问老师：“我可以不可以直接学访问服（和服的一种，不论是未婚女性还是已婚女性都可以穿着）、振袖(*2)、太鼓这些？”老师拒绝了我，并问我是在哪儿学的，得知我是在和服店学的时候，以穿法跟他们的流派不符，把我归为野路子拒绝了我的跳级请求。

我还不放弃，跟老师说：“我可以穿一次给您看看，你再看下到底行不行。”老师无奈下同意了，等我穿完后，老师看了一圈没发现什么毛病，又故意挑了一些很小的细节，跟我说：“你看，果然还是不行的，这些地方是不得不注意的。”又问了我一些小问题，发现我没答上来，彻底拒绝了我跳级的要求，说必须满课时才能学下一级。

好不容易把一个级别学完了，要参加考试，额外要交考试费，考试费交完了还要教级别认定费，等要学下一个级别的时候，我发现学费也跟着涨了一些，我心想：没关系，反正再交两次费用就可以了。然而这次的课程又涉及了很多的材料费，比如说教你如何做“带Jime（和服用的装饰带）”、如何做发饰，相信我，这些东西在油管（YouTube）都能找到教程。

因为有开店需求，我在课间会问老师一些关于和服的问题，只要超过我所学的级别，老师就会拒绝我，和我说：“等到下一个级别你就会学到这个知识了哦。”

期间学校又安排了几次和服销售活动，美名其曰：和服鉴赏，派出对应的老师在现场做售卖，比较拉不下面子的顾客就直接定了和服。

等这次的考级结束，我就决定不再付钱了，和服教室的老师问我：“林桑，要交下一次课程的费用了哦。”我回答说：“太贵了，我暂时没有钱，以后有机会再学。”

遇到东映化妆师

离开和服学校后，我认识了一位东映的化妆师奶奶，她已经70多岁了，在京都的伏见区开了一家很小的店。

有时间我就往和枝奶奶的店里跑，跟奶奶套近乎。有天我恳请她教我穿和服，她得知我在外面的和服教室被“骗”后，骂我是个傻子，爽快地同意收我为徒，并且没要我一分钱的学费。

跟和枝奶奶接触久了，我才发现，她不仅是化妆师，似乎是个全能王。

她家墙上挂着她的摄影师资格证、平时帮舞台剧做和服，早期东映的影视化妆奶奶几乎都有参与，历练了一身本领，从奈良时代到现代的妆容和服饰造型都得心应手。

跟和枝奶奶一起的还有一位76岁的高村奶奶，她们一起交了我很多东西，只是高村奶奶耳朵有点听不清了，跟她学的那几次，我都需要非常非常大声地说话，和枝奶奶听到后总是发出一阵大笑，虽然已经是一年多前的事情了，可现在想起来还觉得记忆犹新。



和服制作现场

如果真的想学和服的小伙伴，更推荐去找这些私人的和服穿戴师，没有工作需求，其实不必拘泥于资格证书的。

老牌化妆学校

奶奶们虽然教了我很多专业性的东西，但是因为年代的关系，我总觉得欠缺了一些现代的审美，所以我又去东京进修了一段时间的现代和风妆容和艺妓妆容，也就是俗话说的大白脸。

日本学化妆真的很贵，在东京呆了小半个月，花了好几十万日元，同时跟我一起来学的还有歌舞剧的演员，当时也是头一次知道，原来日本的歌舞剧演员很多都是自己化妆的，全靠前辈带，如果前辈不愿意的话就只能自己找地方另外学。

化妆学校的老师热情又亲切，因为我有一些化妆基础所以考起证来特别快。不过不建议普通人在日本学化妆，我个人觉得国内的化妆学校可能更能满足需求，日本的妆容很需要漂亮的脸蛋作为支撑。

如果你对日本的传统文化也感兴趣，在冲动报名前，希望这篇文章可以帮你保住自己的钱包。

图片：作者提供

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