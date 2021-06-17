藏在京都街角的咖啡馆的故事

日本进阶

京都以最具日本传统文化的古都而闻名。但很多人可能不知道，它还有着独具特色的咖啡馆文化。让我们跟作者一起去体验一下吧。

今年是搬到京都的第四年。

来到这里的第一年我热衷于吃居酒屋，第二年、第三年、第四年，我要么在隐蔽角落的咖啡馆里，要么就在寻找咖啡馆的路上。京都咖啡馆的灵魂在于食物，更在于它的故事，从一个咖啡馆可以看到店主的“秘密”，甚至是一个家族的“秘密”。

Mariannu（マリ亞ンヌ）

这家咖啡馆开在“一户建”的住宅区中，从昭和48年（1973年）创业至今，现在的第二代店主叫奥田真哉，是一代店主的儿子。

当年他的父亲放弃了收入稳定的银行职员工作，决定开始经营咖啡馆，这需要非常大的勇气，有采访问他为什么放弃这样的工作，他说：“重复做着一样的事情，我在想我的人生不会就这样了吧，所以趁着还没有被完全绑住的时候，跳出来了。”嗯，这真的很日本人。

奥田真哉的父亲非常喜欢女演员真理Annu（マリ亞ンヌ），开这家咖啡馆的时候，想也没想就用了她的名字作为自己的店名。

凭着一腔热血、高品质的咖啡和夫人的烹饪手艺，来这里的客人越来越多了，紧接着各大电视台和杂志社也慕名前来采访报道。

我发现这家咖啡馆是因为他们有早餐。

众所周知，京都的私人咖啡馆营业非常随性，它就像青春期的少女，情绪多变，开心了就开，不开心了就不开，晴天开，下雨天不开。这样有个性的私人咖啡馆让人吃个闭门羹是常有的事，我对这些咖啡馆又爱又恨，吃闭门羹的时候就管他叫懒蛋咖啡馆。

而Mariannu这家咖啡馆不一样，它是懒蛋群中勤劳的小蜜蜂，从早上8:00开到晚上5:30，一周只休一天，所以这里聚集了附近的爷爷奶奶们。

偶尔起早一次来店里吃早餐，却没有见到过一个年轻人，爷爷们点了一杯咖啡，一份吐司，带着老花眼镜，读着今早的报纸，看到有趣的内容，很自然地就跟邻座的食客小声地讨论上一小会儿。

Mariannu的早餐，既有日式又有西式，可以满足所有人的口味，不论是环境还是食物，都昭和风满满，点餐的时候自然地问起店家最近发生的事，就像每天都见面的朋友一样，所以我喜欢这里，像老朋友们的聚会场。

地址：邮编607-8168 京都府京都市山科区椥辻池尻町32-4

营业时间：周一-周五 8:00-18:30，周六 8:00-14:00

Kamonose-Cabin（カモノセキャビン）

去年冬天我终于去了次这里，每次来美山都非常想在这家吃点东西，喝喝咖啡。可这也是一家有个性的咖啡馆，每次来要么是碰上定休日，要么碰上临时休业，只能在小木屋门口默默地拍张照片就回去。

那天来之前，特地打了电话问是否营业，确认了营业的消息后立刻从床上跳了起来，带上想看的书和电脑就出发了。

远远地就看到了小木屋的烟囱冒着炊烟，停好车，打开车门，冷飕飕的，紧紧地裹住衣服就往屋里跑。大木屋旁边的小小木屋，顶部已经爬满了青苔了，在冬天看到这样生机勃勃的绿色真是让人喜悦。

一进小木屋，立刻感受到了温暖的氛围，和暖气空调带来的温度是不同的。店主砍了木头在木屋中间的炉子里烧着，火苗在舞动着，炉子上热着一壶水，客人坐下后就拎过来倒上。

环视小木屋内部，放着一架立式钢琴，上面摆放着店主从各地买来的陶艺制品和画。钢琴旁边是一排书架，摆满了日本人爱看的漫画和小说，你也可以带上自己的书在这里呆上一个下午，或者和店主聊聊天。

店主是个有个性的老头，大约六十多岁的样子，他对客人并不是特别热情，但是会像熟识已久的朋友一样，端一杯茶，坐在你边上和你聊天。

“不好意思，请问这里有Wi-Fi吗？”

“没有哦，这里连电波都没有哦，这就是我家。”

“好的～，这个房子很漂亮啊。”

“是哦，是我自己盖的木屋，虽然这么说有点失礼，但是我不喜欢假的东西，这个屋子里全都是货真价实的东西，花了我不少的时间和金钱。”

“好厉害啊，那造价很贵吧。”

“是的，很贵。年轻的时候有点钱，后来把钱都拿来用在这个房子上和我喜欢的事情上了。”

是的，这里没法联系外界，因为没有信号。所以，你可以认真地和朋友聊天，认真地思考，认真地做自己的事情不受外界打扰。

如果说有会打扰你的东西的话，应该是这里的两只“招牌猫”，一黑一白。它们可能会爬上你的桌子，闻一闻，然后趴在你旁边，枕着你的胳膊眯着眼睛睡觉。“招牌猫”的毛色油亮，软乎乎的超治愈。

冬天的时候，小木屋会被白雪笼罩，变成现实世界中的姜饼小屋。这里，算是我的世外桃源吧，在这里把它介绍给读者，希望你们有机会，也能来这里慢慢地思考以及感受生活。

店名：Kamonose-Cabin

地址：邮编601-0531 京都府京都市右京区京北上弓削町鸭濑6-1

豆豆之家

这是一家我未来想开的咖啡馆。

四十岁左右，我想开一个小咖啡馆，它应该在森林里，是个可爱的小木头房子，我会在里面放一架钢琴和一把三味线，每个月定期举办音乐会，邀请不同的人来表演，他们不一定要有多么高超的演奏水平，但是一定要有故事。大家围坐在火炉边上听着琴声，吃着现烤的小蛋糕，白天喝咖啡，晚上喝酒。

冬天，小房子的屋顶会积很厚的雪，就像姜饼小屋一样，远远地看过去还会冒着白烟，路过的人都会惊叹一句：“好温暖的小木屋。”然后停下车走进来。

有客人的时候，我就和客人聊聊天，听听不同人的故事，没客人的时候，我就烤曲奇、烘豆子、做蛋糕，或者练琴。对了，我还得雇一个人专门打扫屋子，因为我太讨厌打扫屋子了。

想到这里的时候，我觉得应该还有两只猫和一只狗卧在边上，小猫咪眯着眼睛打了个哈欠，调皮的狗狗追着小猫咪满屋子地跑。

这样的梦想一定会实现的吧。

图片：作者提供

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