多姿多彩的新宿，旧貌变新颜

日本进阶

一个在作者印象中又脏又臭又杂乱的地方，渐渐蜕皮脱俗，崭露出全新的面孔……

一天，约了朋友在新宿一起吃饭，分手的时候俩人站在餐厅门口互相确认各自坐哪一趟电车回家。突然身后有人用中文问我们要去哪一站，回头一看，是一个高大清秀的小伙子，他热情地给我们讲起各路电车和地铁的去向。当他知道我们长期住在东京，不好意思地说他也刚从咖啡馆里出来准备回家，听到我们用中文谈论去坐哪班车好，以为我们迷了路，所以就上前来搭话了。

正好他住的地方和我一个方向，比我稍远一些，于是我们结伴一起坐上电车。路上他告诉我他姓李，在东京的一所大学学习建筑设计，再有一年就要毕业了。又说他非常喜欢新宿的气氛，周末经常像今天这样一个人或和朋友一起来新宿逛街，观察各个不同时期的建筑以及拥挤不堪又别有特色的老街，顺便在咖啡馆里坐坐。

我问他觉得新宿站周围哪些地方不错，他有些兴奋地说，樱花时节去新宿御苑赏樱、天气好的时候常去200多米高的东京都政府大楼瞭望厅俯瞰整个东京，远眺富士山；为了做模型，常去高岛屋时代广场买配件；还喜欢到楼群中的花园神社拜一拜；有时也会和朋友去TOHO影城看电影，或者偶尔和同学一起去肩蹭肩的小酒馆一条街“怀旧横町”喝一杯……他一口气从东到西从南到北把新宿站周围数了个遍，还有些神秘地说：“你知道吗？从新宿御苑边上的区图书馆楼上咖啡厅，可以看到为奥运新盖的国立竞技场。”

看着他滔滔不绝天真快乐的样子，我深深地感到今天的留学生不仅会读书还在尽情享受着生活。通过这一番交谈，我突然意识到新宿的变化，不禁回想起自己刚来留学时的情景。

那是三十五年前的事了。来东京之前，父亲的一个朋友特地到家里来叮嘱我说，到了东京绝对不能去的地方就是“新宿”，那里是红灯区，一个低级趣味、黑社会组织“暴力团”横行的地方，搞不好会有生命危险。听着好可怕！说来也巧，刚到东京的第一个星期天，房东太太就带着我去新宿会她的朋友，一起到位于“红灯区”歌舞伎町的“KOMA剧场”，看了演歌歌手北岛三郎的演唱会。那天正赶上东京罕见的大雪天，而且越下越大，我们乘坐的环城电车山手线半道停运。本来从我们住的上野不用换车就可以抵达新宿，这下不得不中途下车换乘地铁，从西向东绕到城里再向西，绕来绕去才到了新宿。出了站跟着房东太太深一脚浅一脚，沿大路走到高架桥下，从堵住了大半个人行道、横躺在路边睡大觉的流浪汉身边匆匆穿过，再拐进一个小巷，终于来到KOMA剧场门前。头顶上铺天盖地般的大幅黄色招牌让小巷显得非常狭窄，腐烂垃圾的气味没有因大雪而被稀释，不时还有乌鸦扑腾扑腾地突然出现。我记得房东太太紧紧牵着我的手生怕我走丢。连她这个老东京到了新宿也发怵。

之后的四、五年里再没有去过新宿，在我心目中新宿是个又脏又臭、杂乱而遥远的地方。

直到1991年东京都政府大楼落成，东京都的行政功能从东京站附近的丸之内迁移到了新宿，那时我也在东京工作了，为了给公司办事，才第二次来到新宿。跟着老同事走出站口穿过地下通道，展现在眼前的是一片高耸的写字楼群。这里的新宿完全是另一副面孔。我这才认识到自己对新宿的印象只不过是盲人摸象。新宿不仅是亚洲最大的红灯区，更是日本屈指可数的超高层楼群办公街和商业街，还有大学和专科学校等。1885年开业的新宿车站如今电车、地铁、巴士汇聚，四通八达，每天平均客流量为世界第一，2017年还拿下了吉尼斯纪录。

几十年来新宿站周围一直在不断地建设施工，有人把它比喻成西班牙的圣家族大教堂，长年累月修来修去不知哪一天完工。由于施工地点的变化，不少路标和动线经常会发生改变。曾经有朋友对我说：“不要在新宿站约会。从来都没有准时碰面过。不是对方走丢，就是我等错了地方。”可随着一栋栋崭新的建筑相继落成，动线日渐规整起来。各个路口还竖起了路标，道路名称一目了然，再不会转来转去迷路了。说不上什么时候开始垃圾少了，乌鸦少了，不再有刺鼻的臭味了。高架桥下流浪汉搭睡铺的纸箱也所剩无几，以“孩子们都是艺术家”为题，满面墙壁都是孩子们的作品，吸引着过路人停下脚步观赏，整个街道干净了许多。

我第一次去看演唱会的KOMA剧场早在2008年底就关了张。如今镇坐在那里的是距地面40米，身高12米的怪兽“哥斯拉”，吸引着全世界的哥斯拉迷来这里看上一眼双目发射红光、口吐烟雾的“哥斯拉之吼”。小李同学说的TOHO影城就在这里，还有可以体验哥斯拉世界的高级酒店。

新宿除了数不清的餐饮店、精品店、药妆店、电器店，还有上世纪三十年代年搬到新宿的老字号伊势丹百货店，六十年代初开张的小田急和京王百货店，九十年代建成的高岛屋时代广场，以及启用创意设计师引领时代潮流的LUMINE等等大型商业设施。2016年开张的NEWoMan，“提供新体验和新价值，让女性永远光彩照人”，倡导百货店不再是人们单纯去购物的商场，更是在逛店的过程中找到自己新的生活方式的空间，引导人们从满足物质需求，走向享受和提高生活质量。在那里，即便不买东西，走走看看也很开心。

每一处新建筑的落成都像蜕皮一样让新宿甩掉一些粗俗。新宿的建设还在继续，去年9月小田急又发布了一项新宿西口的大规模开发计划，将在2029年完成48层260米高的多功能建筑，将车站、商城和写字楼溶于一体。十年后的新宿，又将会给人留下一个什么样的印象呢？

撰文/图片：张意意

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