菅义伟首相的奥运冲刺

日本进阶

在我看起来，最近的菅义伟首相好像是奥运选手一样，开始最后冲刺。但没人能保证他最后将获得金牌。

5月26日，日本最具影响力的报刊《朝日新闻》大张旗鼓地刊登了一篇题为《恳请首相取消东京奥运》的社论。文中指出：“疫情仍在持续，病毒感染范围仍在扩大，就此情形推断，东京等地将无可避免的再次延长紧急事态。所以，在今年夏天举办奥运会和残奥会是非常不合理的行为。日本政府、东京都政府、东京奥运相关组织、机构及个人无视民众的疑问和质疑，必然导致越来越严重的不信任和反抗。因此，恳请菅义伟首相从现实状况出发，冷静、客观地评判是否需要举办奥运会和残奥会。”

通过这篇长篇社论，我们这不难看出《朝日新闻》正以公司的生死存亡为筹码，“博”菅义伟取消原定于7月23日召开的奥运会。

其实，《朝日新闻》是东京奥运会和残奥会的官方合作伙伴。按理说，《朝日新闻》无论如何都应该力挺菅义伟。但事实却是，《朝日新闻》“反水”了。关于这次社论，《朝日新闻》的人士对我这么说明：“5月15至16日，我们以举办了一场以‘东京奥运会、残奥会应该何去何从？’为主题的社会舆论调查。调查的结果让人震惊。在‘今年夏天如期举办’、‘终止举办’、‘再次延期举办’这三个选项中，43%的被访者选择了‘终止’，40%的被访者选择了‘再延期’。仅有14%的被访者选择了‘如期举办’。由此可见，作为东道主的日本国民显然不希望在今年夏天举办奥运会和残奥会。过去，我们公司曾经验过一件深深后悔的事情。那就是在20世纪的上半叶，与日本军国主义势力为伍。时至今日，我们不能再次犯错。所以，我们将自己定义为一家‘代表民意的报社’，公开向菅义伟政权请愿，终止举办东京奥运会和残奥会。”

然而，就在《朝日新闻》刊发社论的3天后，在距离《朝日新闻》总部仅3公里的日本首相官邸里，上演了一场“大戏”。

5月29日晚8时，日本首相菅义伟于首相官邸再次召开关于新型冠状病毒的记者会。可能就连他自己都已经记不清楚，这是他第几次召开这样的记者会了。

“刚刚召开了新冠疫情对策讨论会，决定将北海道、东京都、爱知县、京都府、大阪府、兵库县、冈山县、广岛县、福冈县于5月31日结束的紧急事态宣言延长至6月20日。同时，埼玉县、千叶县、神奈川县、岐阜县、三重县实施的‘防止疫情蔓延’等重点措施，同样延期至6月20日……”

作为本届奥运会和残奥会的举办地，日本首都东京的第三次紧急事态宣言原定于5月11日结束。后来一度延长到5月31日。现在又延长到了6月20日。本届奥运会的开幕式定于7月23日举行。所以，很多人都在怀疑，东京奥运是否能够如期举行。

在5月29日晚举行的记者会上，共有13名记者向菅义伟首相提问。其中，有4名记者的问题与奥运有关，具体如下：

记者：作为奥运会主办国的总理大臣，您认为在当前的紧急事态宣言之下，仍然可以举办奥运会和残奥会吗？

菅义伟：我知道大家对举办奥运会和残奥会有各种各样的看法。疫情之下，我们必须优先做好参赛运动员、教练员以及相关人员的防疫工作，以便让他们可以安心参赛。同时，又要保护日国民的生命和健康。这是举办奥运会和残奥会的前提条件。

基于这个前提，我们制定了以下三项具体对策：

其一，减少入境参会人员的数量。按照最初的统计，奥运期间预计有18万人入境。疫情爆发之后，奥运会和残奥会组委会将参会人数下调至5.9万人和1.9万人。目前，仍在申请再次削减参会人数。

其二、接种疫苗。为了给入境参会人员及奥运相关工作人员接种疫苗，日本政府积极与美国辉瑞公司协商大量进口疫苗的事宜。经过努力，辉瑞公司将通过IOC(国际奥林匹克委员会)向日本及各国代表团无偿提供疫苗。

其三，尽量减少入境人员与日本国民的接触。包括媒体在内的入境参会人员将集中居住在组委会指定的酒店。外出酒店前，须提前登记报备外出目的地。并且，在外出时，仅限乘坐专用巴士或专车。另外，全体入境人员须于入境前接受2次健康检查。入境当日至入境后第三日，须每天接受健康检查。之后，仍须接受定期检查。通过以上这些措施，基本上可以避免入境参会人员与日本普通民众的接触。截至目前，已经在国内成功开展了4次模拟测试。

对于以上三项对策，我希望奥运会组委会、东京政府及日本政府都能从保护国民安全的离场出发，通力合作，共同落实各项具体工作。

记者：对于官方披露的一些有科学依据的信息，比如国内的感染状况是如何稳定下来的；如果持续稳定的话，新冠之乱很快就会结束等等，您有何看法？

菅义伟：去年9月，东京政府、奥运会组委会、各级省厅多次召开协调会议。每次会议都会邀请两名感染学方面的专家出席，并认真听取专家的意见。我希望各方能够坚持做好该项工作，本着科学严谨、公开透明的态度，持续发布各项信息。

记者：您刚才提到了对入境人员的防疫对策。那么，对于国内国民的流动，您有什么防止对策和防疫方案吗？

菅义伟：目前，我国大多数城市都处于紧急事态宣言之下。但我相信，在这些城市举办的棒球以及足球赛事，都是在执行了一定水平的防疫对策的基础上进行的。也就是说，5000人参与的活动，完全可以在紧急事态宣言之下进行。

记者：目前，以东京地区的学校为代表的各地学校，都有计划组织学生在校观看奥运赛事。在您看来，疫情之下组织这么多学生参加在校集体活动，其意义和风险性何在？

菅义伟：据我所知，东京多所学校组织学龄前儿童及中小学生集体观看奥运赛事，是奥运会组委会在疫情爆发之前组织开展的活动。后续是否继续开展，我觉得组委会应该根据疫情及防疫对策做出判断。

作为一名记者，我见过几次由菅义伟组织召开的记者会。相比之下，菅义伟在这场记者会的状态与以往明显不同，他的那种充满自信表情给很多人都留下了非常深刻的印象。对于他的这份自信，一位菅义伟的部下做出了如下的解释：“在当天的记者会开始之前，菅义伟首相和英国首相鲍里斯·约翰逊通了电话。按照预定计划，菅义伟首相将出席于6月11日至13日在英国举行的先进七国首脑（G7）会议。届时，他将当面向与会各国的首脑们说明东京奥运会和残奥会如期举行。目前，约翰逊首相已经表示‘支持日方的决定’。到时，预计G7全体成员都会支持日本如期举办奥运会和残奥会。再加上中国的支持，日本已经得到了重要大国的支持。”

在我看起来，最近的菅义伟首相好像是奥运选手一样，开始最后冲刺。但没人能保证他最后将获得金牌。

撰文：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

标题图片：IC Photo

转载自经济观察网