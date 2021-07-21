日本进阶

世界格局已经翻天覆地，七国集团是否还有能力按照这份细致入微的宣言，对当今世界进行一场改革？

6月11日至13日，七国集团（G7）峰会在英国举行，英方将会址选在了常年风光明媚的南部海岸城市康沃尔郡。但偏偏天公不作美，本次会议开幕时的康沃尔郡，天空中一直乌云密布，海面上始终波涛汹涌。这样的天气，恰好象征着G7这个二十世纪世界统治体系现如今的模样。

1973年，OPEC(石油输出国组织)突然将油价提高了4倍，从而引发了石油危机。受此影响，发达国家的经济在战后首次出现了负增长。1975年，法国总统吉斯卡尔·德斯坦倡议“发达国家也要团结一致”，邀请美国、英国、西德以及日本的国家元首在法国的朗布依埃召开会议。并未受到邀请的意大利首相不期而至。对此深表不满的美国从第二年开始，拉来了邻国加拿大。至此，七国集团峰会机制就此形成，简称“G7”。

在二十世纪，G7为世界秩序的建立做出了巨大的贡献。1991年苏联解体，冷战结束，就是七个国家团结一致、精诚协作的结果。

但进入二十一世纪后，G7经历了两次“风雨”。第一次是2008年9月爆发的那场源自美国的世界金融危机。当美国陷入危机时，欧盟国家和日本必须出手相助。但是，欧盟因为“希腊危机”爆发之前自顾不暇，日本进入了被称为“失去的20年”的经济停滞期，无法施以援手。于是，美国组建了一个名为G20(19个国家+欧盟)的新机构，以期用更多国家的力量战胜危机。当时，在G20成员国之中，最受瞩目的莫过于新兴国家的代表——中国。

G7的第二次危机不是“外忧”而是“内患”。2017年有“怪物”来到G7——美国总统唐纳德·特朗普所提出的“G7过时论”，打破了七国之间的团结。

每当电视画面里出现特朗普的身影，我都会联想起日本著名的怪兽电影《哥斯拉》——把所有东西统统都踩坏的特朗普，俨然就是二十一世纪的哥斯拉。

2021年6月，特朗普的继任者，美国第46任总统约瑟夫·拜登出现在G7会场，并以一句“Americaisback!”高调宣布：时隔4年，美国归来！

然而，“强势”归来的美国根本无法改变G7的老态——78岁的拜登走到95岁的伊丽莎白女王面前寒暄致意。女王用沙哑的声音问道：“我只要露出一个开心的表情就可以了吧?”。第15次参加G7活动的德国首相安格拉·默克尔已决定于9月份退休。满心疲惫的她坐在自己的座位上一动不动。72岁日本首相菅义伟第一次参加G7，由于完全不懂英语，也不了解国际情况，所以只能一直不自然地假笑……

这般光景真的和老年人俱乐部一模一样。经过了近半个世纪的风雨，七国集团彻底老了。

1975年G7成立之初，世界经济(GDP)的前7位依次是美国、日本、西德、法国、英国、意大利、加拿大。其中，排名第一的美国，其经济实力几乎等于第二至七名的6个国家的总和。也就是说，当年的G7引领了世界经济。与此同时，美国和其余6个国家各拥半壁江山。

但在45年后的2020年，世界经济(GDP)的前7位依次是美国、中国、日本、德国、英国、印度和法国。其中，位居次席的中国的GDP达到美国的70%。另外，在7个国家中，中国和印度这两个发展中国家的GDP总和相近5个发达国家的GDP总和的一半。从世界经济全局来看，发展中国家的经济总量已经超过了发达国家的经济总量，世界格局已经发生了翻天覆地的变化。

6月14日，G7会议结束后，七国集团发表共同宣言。该宣言长达32页，涉及70个项目，内容可谓极其翔实。相比去年特朗普时代的那一份“仅1页”的G7宣言，真是一个天上一个地下。

但问题是，七国集团这个“老年人俱乐部”是否还有能力按照这份细致入微的宣言，对当今世界进行一场改革。

比如，宣言中有一段关于始于今年2月的缅甸“政变”的记述：“我们强烈谴责缅甸的军事政变和缅甸安全部队的暴力行为，并要求缅方立即释放被非法拘禁的全体受害者。对于那些以和平的方式主张稳定、包容的民主主义人士，我们将予以最大程度的支持。”

我们承认，以上这段文字写的非常精彩。但实际上，七国集团能够真正践行多少呢？

新冠疫情爆发之后，很多国家的有识之士都预测，如今已然蔓延至全球的新型冠状病毒将改变世界的面貌。在我看来，新冠不但改变了世界的面貌，也改变了“改变世界的速度”。它给世界带来了“加速度”，把原本需要10年，15年才能完成的改变，压缩到了短短的1至2年。

速度的提升，不仅会带来目不暇接的新鲜事物，也会带来加速的衰老。所以，时隔两年举行的本次对面式G7让人看到的更加老去的G7的样子。甚至于让人提前看到了G7的未来。

撰文：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

标题图片：参加G7峰会的各国领导人合影（作者提供）

转载自经济观察网