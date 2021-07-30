日本进阶

京都古时被称为平安京，以其悠久的历史、丰富多彩的文化和独特的“京料理”享誉世界。京都有名的老字号“汤豆腐”、“京友蝉”印染织物、以大名鼎鼎的“月桂冠”而闻名的京都伏见酒造等，它们背后都离不开京都得天独厚的优质而丰富的水资源。

我们生活的土地由基岩和上面覆盖的土层构成。如果说基岩是“人体的骨架”，那上面覆盖厚厚的土层就是“人体的肌肉”。基岩坚硬且不透水，而土壤颗粒之间有很大的间隙，水分可以在土层中保存、流动，这也就是我们常说的地下水。在日本电视节目里经常可以看到京都人和“邻居”滋贺县人的互怼，总会听到这样的说法，即京都人离不开滋贺，因为京都用的是滋贺县琵琶湖的水。而实际上京都的地下水并不比琵琶湖少。

根据相关部门计算，京都地下水储量约为211亿吨！而琵琶湖的储水量是多少呢？约为275亿吨。这样看来，京都的地下实际上还存在着另外一个“琵琶湖”，简直就是名副其实的地下大水盆！

那么，为什么京都的地下水好呢？这可以说是受惠于京都的地势。京都盆地地势北高南低，地下水整体流向自然也是自北向南，地下水经过长长的旅行，每经过一块砂石就会被过滤一次，经过无数次过滤的水，能不好喝吗？

另外，在宇治川的断层带处，基岩发生了很大的高差变化，由于地形的起伏变化，这里成为地下水泉涌区域，正好属于京都鼎鼎有名的“伏水”所在地伏见区！伏见区简直就是日本酒鬼的集中地，所有的酒厂几乎都集中在这里！酒鬼们有机会来日本一定不能错过这个宝藏之地！

电视剧《在京都小住》和电视电影《京都人秘密的欢愉》中都着重提到了京都的水。料理屋的老板、咖啡店的老板每天早晨都会拎着几个大空瓶去“秘密基地”取水。味噌、咖啡、“京野菜（京都特产的蔬菜）”等和京都的名水一起就变成了大自然馈赠的美味。

下面就给大家介绍两个我常去取水的“秘密基地”。

第一处，是藤森神社的“不二之水”。位于藤森神社本殿东侧的“不二之水”，是京都市伏见区的一处名水，其名字“不二”取自“没有第二处这样好喝的水”之意。

藤森神社因是端午节用菖蒲的发源地而闻名，而且供奉的是主掌胜运的神明和马，因此也是赛马相关人士常来参拜之地。藤森神社供奉神明主掌“胜运”，所以人们坚信，御神水“不二之水”也是能够带来好运的水。



藤森神社的“不二之水”

这里的水是从地下90m涌出的第三代神水。为什么说是第三代呢？因为“不二之水”也像其他名水一样，曾两次干涸，目前能够接到的水是第三次开发出来的水。如果去现场，你会发现所谓的接水处其实是一整块大石头，而水源就从这块石头的缝中涌出，给人一种“不愧是名水啊”的感觉。



从石头里流出来的京都名水

此外，在水源旁还立有神社的“水六训”，即“水尊，水美，水清，水强，水敬，水深”，从这里也能看出日本民众对神水怀有发自内心的尊敬。



立在水源旁的“水六训”

到这里来取水的大都是附近的居民，他们经常一次提着三四个矿泉水瓶来取水。也有慕名而来参拜的游客，会接一瓶御神水带回家饮用。接水处旁设置有投币箱，收到的钱会用于神水的设备维护。虽然水可以免费接取饮用，但来接水的居民大多数都会塞些零钱进去，感谢神明的赠水。另外值得一提的是，藤森神社24小时开放，所以即使是晚上也可以随时来接水。

除了“不二之水”，每到夏季紫阳花盛开时，藤森神社还会设置“花手水”。是将开得正盛的紫阳花整朵剪下，连着花茎一起泡入“御手洗”水池中，因为有充足的水分，所以这些花朵能在3、4个月内都保持盛开状态。水池上方是流动的净水，水面下是大朵大朵的紫阳花，非常漂亮，引得不少游客驻足欣赏。

（地址：612-0864 京都府京都市伏见区深草鸟居崎町609）

第二处是“铜驼水”。从二条大桥往北不远，走入一条静谧的小路，你就会看到铜驼会馆的招牌以及旁边贴着“防火用”的水龙头。这便是京都很有名气的“铜驼水”。



铜驼会馆旁的水龙头，看起来不起眼，却大有人气

和神社中的水不同，这样被安置在街道旁的水龙头看起来是过于随意了些，但其实这处水源也是正式被列入京都名水之中的，甚至京都一些有名的咖啡店和料理店也会来这里取水，用于餐饮制作，附近的居民也会提着自家的水桶来接日常饮用水。



除了附近的居民，还常有人特意开车来接水

“铜驼”这个名字来源于古代，当时日本平安京（即现在的京都）仿照中国汉朝的都制进行建造，从二条到北、中御门修建了“铜驼坊”，水源的名称便是由此而来。

如果你看过《京都人的秘密欢愉》，那对这处水源一定不陌生。这里原来是一所小学的旧址，后来又经历了铜驼小学校、中学校、美术高校（该校毕业生中比较出名的是艺术家草间弥生和漫画家小山宙哉），目前由铜驼自治联合会负责维持和管理，进行水质检查等工作。如果试着去谷歌地图上搜索“铜驼水”，你还会发现很多当地人以及来参观的游客给出的评价。有人说“我每周都会拿着空瓶来接两次水，这里的水真的很好喝”，也有人说它是“很有京都感的水”。

（地址：604-0902 京都府京都市中京区鉾田町542）

在日本综艺节目中，为了收视效果而经常制造出滋贺人与京都人互相嘲讽挖苦的场面。比如，滋贺县民总是在京都人尽显“高姿态”的时候吐槽“再这样就把他们的水停了”。不过，无论水源是否来自滋贺县的琵琶湖，京都的水都以其清冽的口感，和这座城市的悠久历史一起，成为京都人的骄傲。

标题图片：藤森神社的“不二之水”

图片：作者提供

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。