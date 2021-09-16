日本小学生的暑假作业：除了复习，更看重的是兴趣、行动与结果的体验过程

日本进阶

最为学生，长长的暑假虽然开心，但面对一堆作业，大概很多人都会愁容满面吧。日本的小学都是怎么布置暑假作业的？你会不会像作者一样被惊到呢？

4月份为新学年的开始

作为世界上为数不多的四月份开启新学年的国家，其实在很早之前同样为九月份入学的教育体制。到了明治19年，也就是1886年的时候，因为国家一年的年终决算会在三到四月份举行，所以为了配合国家的整体预算统计，以及国家发放教育经费的时期，以高等师范院校为首，将新学期的初始改到了四月份。之后慢慢扩展到其他师范院校以及小学。进入大正时期（1912年-1926年）后实现了全国上下的统一直至现在。

假期有三次

日本的学校分为三个学期，假期也有三次，分别为暑假、冬假和春假。4月到7月为第一学期。7月8月为日本学生最长的假期——暑假。

过完暑假，9月1日开学至圣诞节前后为第二学期，之后迎来的便是为期两周的冬假。日本的新年也是在冬假中度过的。

大约于1月8号前后学生进入第三学期，在春暖花开的三月下旬结束为期一年的学习任务。从三月下旬到四月分开学为春假，只有十天左右的时间。

日本小学生的暑假作业

刚刚过完的暑假，是三个假期中时长最久的，约有40天。身为学生，暑假当然离不开暑假作业，记得自己在国内上小学的时候，暑假作业无非就是语文和数学的两册习题集。然而多年前儿子在上一年级的时候，我被日本小学那些“丰富多彩”的暑假作业惊到了。

日本小学生的暑假作业主要有“习题集”、“自由研究”、“读后感”等内容，俗称三巨头。不同的学校以及地区还会有其他不同的内容，比如制作海报、书法、跳绳、帮忙做家务卡、音乐课的作业（唱歌与乐器）、暑假日记……等等。

习题集

习题集就是所在年级学习科目的汇总练习册。封皮一般都很五彩斑斓，给人一种非常夏天的感觉。

一二年级的习题集只有国语（语文）和算数，内容较少。三年级以上增加了“理科”（自然、生物和物理化学知识）和“社会”（历史、文化和地理等）两门课，所以习题集的内容也有所增加。

学校教育法中，对小学各年级的学习科目的规定是这样的：

① 一年级和二年级的所学科目为国语、算数、生活（理科和社会的统合）、音乐、美工（绘画和手工）、体育、道德（类似国内的思想品德）以及学年活动等等。

② 三、四年级之后将“生活”拆分为“理科”与“社会”两门学科，进行更具体更深化的学习。

③ 五、六年级将增加“家庭”课，内容为学习烹饪和缝纫，上课时分别需携带围裙和缝纫包。

上了四年级之后，有一个叫做年级活动的课程，与大学的课外社团活动相近，但在授课时间内进行，而且一个月仅有一次。学生们在新学年伊始，就要从电脑、篮球、游戏、科学、舞蹈、雕塑、羽毛球、料理、手工等（不同学校，内容有些许不同）各种小组中选择自己喜爱的科目，直至一学年的结束。

言归正传，不得不说习题集是家长们的最爱，因为可以很直观地做学习计划。尽管是需要家长批阅的，但因为有附录答案，所以并没感觉负担过大。况且低学年的题都比较简单，可以直接暗算以及肉眼判断。

但到了中高年级，难度有所增加，知识范围也变得广博。遇到孩子不懂的，还需要跟其一起推理演算和求证的。但就我个人而言，在批阅“理科”与“社会”作业的同时，甚至觉得给自己也丰富了很多基础知识。

读后感

学校只规定了稿纸的格式（二年级开始使用稿纸），学生需自行选择一本感兴趣的图书，进行精读后整理出一篇读后感。



日本传统式的稿纸，400字/张

其实，让一个只上了四个月学的一年级生写一篇读后感，着实为一件让人抱头的难事。于是乎，为了能让孩子写出一篇优秀的读后感，家长们也是绞尽脑汁，各显神通。新冠之前还能去学校参观的时候，班级以及走廊的墙上都会张贴出大家的读后感。虽然说“攀比之心不可有”，但在众目睽睽下也不想自家孩子的作业太差。每位家长的那种埋在内心最深处的虚荣心也难免会出来搞点儿事情。所以有个别孩子写的读后感中，家长的“影子”稍微明显。

每年暑假前夕，各家书店最显眼的位置都会摆放着有关读后感写法的攻略以及适合写读后感的图书。有些家长甚至会吐槽“读后感分明是“留给家长的作业”。不知道是否为了阻止家长的“热心帮助”，最近的读后感作业都是让学生在家总结一个大纲，具体的文章等到第二学期在课堂完成。



推荐用来写读后感图书的网页截图。图片来自EhonNavi（绘本指南）官网

自由研究

这是一项很有意思的作业。为什么这么说呢？因为没有任何的规定和范畴。重点就在“自由”二字上。可以做手工制品，可以写旅游攻略，也可以是一项观察笔记……

人，一旦没有了被指定的圈圈框框，反而更会手足无措。尤其是像我这种没有在日本接受过义务教育的人，心情其实与一年级的学生们是一样的，摸不着头脑也不知道如何下手。婆婆知道之后把她孩子们小学时期的自由研究作品如数家珍地给我找了出来。我也很快领悟到了这项作业的重点----主题不需要有多好多特别，而是要让孩子在参与的过程中能有所启发和收获。

时值夏天，家里正好养育着花蝴蝶的虫卵与幼虫。本来打算是给孩子们看青虫如何化茧成蝶的，孩子们也是每天尽心尽力地摘来青虫的食物（花蝴蝶只在柑橘类的树叶上产卵，其幼虫也只吃柑橘类树木的叶子）。于是，我人生中第一次辅导的暑假自由研究作业，就是让儿子将这个过程连照片一起用时间轴的方式做成了观察笔记。



第二学期开学以后各年级展示自由研究的作业，图为一年级区的展示

决定完课题内容后的下一秒其实就已经后悔了。一年级的孩子，不要说让他写观察日记，能坐下来跟你讨论活动方案就已经谢天谢地了。所以我决定采取每天写一点最后再拼凑成一张海报的方法，过程虽然有些许辛苦，而且耗时也久，但能让一年级小学生每次不必集中太长的时间精力。没错，自由研究与读后感被并称为暑假作业的鬼门关。

第二学期去参观作业展示会的时候，发现这个苦其实没有白受，即使是一年级学生，每个作业的完成度之高，作业选择的角度之惟妙都让我感到折服。想必是孩子们的努力以及家长们那糟糕的胜负欲的结晶了。

有了第一年暑假的前车之鉴，同时为了将自己的“身心损耗”降到最低，之后的自由研究课题都尽量让孩子做手工制品。既能调动孩子们的积极性，也可以在短时间内完成。



拾贝归来后制作的时钟



沙漠探险归来后的沙漏（左）。三分钟的巨型沙漏，偶尔吃泡面时，很有仪式感地被搬出来



略显笨拙的涂画风铃。怕吵到邻居，一次也没有被挂在外面过



物理知识学以致用的短路迷宫。据说拿到学校之后，隔壁班的学生也都会过来体验一下

家长对暑假作业的看法

有一家名为IORE（株式会社イオレ）的公司，在今年的7月19日～27日期间，曾对 1337名小学生家长为调查对象，针对暑假作业做了调查。



最容易拖到最后才完成的暑假作业是什么？图片：PR TIMES

如调查表显示，以“绝对的优势”，读后感和自由研究“荣居”第一第二名。看来家长们的苦恼都是等同化一的。



暑假作业中，有哪些是需要家长帮助的？

在这项问题中，自由研究一项“夺冠”，其次是读后感和手工。看来家长们的负担确实不小，而且不仅限于一样作业。



觉得有必要的作业，可复数回答（左），觉得可以取消的作业，可复数回答（右）

在家长们回答“觉得有必要的作业”表格中，习题集以非常高的票数夺冠，既能养成学习习惯，又能复习所学知识，习题集在各国家长眼中都是同等重要的。

在回答“觉得可以取消的作业”表格中，读后感 、自由研究都有入围。第一位为毛笔字，第二位为制作海报。

很多家长表示暑假作业，尤其是自由研究的负担太重，是没有必要的。针对这个问题，著名的教育评论家亲野智可等先生则指出：“自由研究不关乎学习成绩，是在漫长的暑假中，能让孩子找到自己感兴趣的事情，通过自己的研究与行动来获取成就感的一个重要过程。”

对于家长的帮助，亲野先生还指出：“低学年的孩子可以给与相应的辅佐，但切忌不要把自己的想法强加于孩子身上，要学会守望。这才是自由研究作业的初衷”。

暑假已经结束，众多家长也是长长地吁了一口气。看着孩子们放学回来就会兴高采烈地讲自己的作品多么有人气，其他同学的那个作品也很棒等等。这种双向的认可与被认可，相信也是一种正面的成就感，能继续影响孩子们今后的价值观。同时，也让家长暗自反思自己对待孩子暑假作业的态度和参与度。

确实，就算是心力憔悴，家长也能享受到守望或参与乃至完成作业时的焦灼与快乐。这就是暑假作业带给孩子与家长的魔力吧。

标题图片：暑假作业习题集一例。虽然有点看不出来，但是左侧五年级的要比右侧二年级的厚很多，涵盖了四门科目

文：安宁

文/图：转载自JST客观日本