小钱能买到大宝贝？带你逛逛京都的跳蚤市场

日本进阶

众所周知，日本是个岛国，资源单一且匮乏，因此节俭和物资循环利用的观念自古以来就深深刻在日本人的骨子里，加上日本“断舍离”文化的盛行，更是推进了二手市场的兴起，比如说二手车店、旧衣店、跳蚤市场等，这也吸引了全世界的“淘宝客”来日本寻宝。

如果你第一次来京都的时候只顾着参观不计其数的寺庙和神社，那么你第二次来的时候，我会推荐你去京都的跳蚤市场逛一逛，保证你一定能在这里发现旅途中的小惊喜。

在京都，很多神社与寺庙每个月都会开设各种各样的小市场，包括早市、古董市场、手工市场等，民间的古董收藏家、艺术家纷纷在这个时候出动，出售自己的作品和藏品，除此以外还有京都市民，带着各种各样奇奇怪怪的东西就来了，从服装配饰到家具家电，应有尽有，让人每走几步都要惊叹一句：“这也有？！”。没错，这里的东西总能出乎你的意料。

因为一个月仅有一次，所以较大的会场每次都吸引着从四面八方赶来的人群，跳蚤市场绝对是一个赶早不赶晚的地方，如果到得早，没有人会空着手回去。

下面就给大家介绍几个值得一逛的跳蚤市场吧！

1. 平安跳蚤市场

相信我，这是绝对不能错过的跳蚤市场之一。

平安神宫的跳蚤市场其实并不是历史最悠久的，2019年4月才被推出，位于平安神宫巨大“鸟居”（类似牌坊的日本神社附属建筑）后笔直的参拜道上，每月10日都会聚集150家左右的店铺。

平安跳蚤市场的主办人是仲平诚，他自己经营了一家叫Soil的旧货店，出售他从世界各地搜罗来的二手物品。因为从学生时代起，仲平诚就喜欢逛北野天满宫的旧货市场，所以在有了经验和能力后，他也在平安神宫开办了平安跳蚤市场。这个市场里不仅仅有京都的古董店，由于其会场氛围特殊，且对摆摊的要求限制较少，还吸引了东京、名古屋、滋贺、冈山、大阪等地的古董商前来参加。



笔者在淘二手相机

平安跳蚤市场不仅仅有二手物品，还有许多艺术家的手工创意作品。来之前记得一定要做好预算哦，因为这个市场里越是不起眼的地方越能发现宝藏，真的太容易冲动购物了。



热闹的市集

大部分摊主都很健谈，如果日文好的话还可以问问他们某件商品背后的故事，这样一来，带回家的不仅仅是一件物品，还会伴随一个有趣的故事。也许这就是二手物品的魅力之一吧。

地址：京都府京都市左京区冈崎最胜寺町他 冈崎公园 平安神宫前广场

电话：070-1745-1503

时间：9:00-16:00

举办日期：每月10日（雨天等特殊情况可能中止）

2. 丰国神社 小玩意儿市集

位于三十三间堂附近的丰国神社不大为游客所知，其实这里每个月的8日、18日、28日都举办小玩意儿市集，三天的主题分别是古布古董市集、二手跳蚤市集、手工素材市集。



在丰国神社的小玩意儿市集上，常常能看到许多可爱的东西

之所以称之为小玩意儿市集，是因为来这里摆摊的并不是专业的古董商，他们都是普通百姓，做什么的都有，如果抱着大买特买的心情，这里可能就不适合你了。



各种各样的可爱钥匙扣

这里的规模比平安跳蚤市场要小很多，质量也参差不齐，但并不影响我有空就往这里跑，因为我曾经在这里花了1000日元（合人民币约59元）买到了一条某知名品牌的项链，这种不经意花小钱淘到大宝贝的兴奋心情，真的可以持续好几天。



1000日元选三个，随便翻翻就有大牌饰品

另外，这里的一大特色是和服相关的小物件比较多，经常能淘到便宜又好看的和服配件。



推荐住在京都的朋友们偶尔来逛逛，游客的话就不必大费周章折腾一趟啦～

地址：京都府京都市东山区大和大路正面茶屋町530

电话：075-561-3802

时间：10:00-15:00

举办日期：每月8日、18日、28日

3. 北野天满宫 天神市集

作为京都最知名并且是关西三大市集之一的天神市集，这个市场比平安跳蚤市场的规模还要大，举办的时候会有超过1000家的店铺前来摆摊售货。

天神市集是北野天满宫的古董市集，之所以有此名称，是因为祭神菅原道真(*1)的生日和忌日都是25日，所以每月25日就被定为了北野天满宫的“缘日”，市集也因此得名天神市集。每年的第一次市集（1月25日）叫“初天神”，最后一次市集（12月25日）叫“终天神”。北野天满宫本身在学生之间也非常有人气，据说有重要考试的时候，很多日本学生都会特地来这里拜一拜，求个护符，祈愿考试顺利通过。



年代久远的陶瓷摆件

从食器、陶器、和服衣饰到明治、昭和年代的日本古董，天神市集的商品种类多样且丰富，价格非常便宜还能讨价还价。除了旧货，必不可少的还有孩子们逛市集时最期待的捞金鱼等游戏，所以，天神市集也是很多京都人心里的童年记忆。



日式餐具

每月25日，北野天满宫的参拜道旁都布满了各种各样的摊位，从早到晚，热闹非凡。尤其是到了晚上，天满宫内精心设计的石灯笼和吊灯笼亮起来后，就能看到与白天完全不同的景色，令人流连忘返。

另外，这里还出售食品和小吃，所以非常适合一家人或情侣出行，逛上一整天都没有问题。

北野天满宫-天神市集

地址：京都府京都市上京区马喰町 北野天满宫社务所

电话：075-461-0005

时间：06：00-16：00

关于京都的跳蚤市场，除了这里介绍的之外，其实还有非常非常多好玩有趣的市集可以逛，我会在今后的文章中继续分享给大家。

希望在跳蚤市场，我们都可以带一个动人的故事回家。

标题图片：平安神宫跳蚤市场

图片：作者提供

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