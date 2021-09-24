小钱能买到大宝贝？带你逛逛京都的跳蚤市场

小钱能买到大宝贝？带你逛逛京都的跳蚤市场生活与旅游 日本进阶
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如果你第一次来京都的时候只顾着参观不计其数的寺庙和神社，那么你第二次来的时候，我会推荐你去京都的跳蚤市场逛一逛，保证你一定能在这里发现旅途中的小惊喜。
在京都，很多神社与寺庙每个月都会开设各种各样的小市场，包括早市、古董市场、手工市场等，民间的古董收藏家、艺术家纷纷在这个时候出动，出售自己的作品和藏品，除此以外还有京都市民，带着各种各样奇奇怪怪的东西就来了，从服装配饰到家具家电，应有尽有，让人每走几步都要惊叹一句：“这也有？！”。没错，这里的东西总能出乎你的意料。
因为一个月仅有一次，所以较大的会场每次都吸引着从四面八方赶来的人群，跳蚤市场绝对是一个赶早不赶晚的地方，如果到得早，没有人会空着手回去。
下面就给大家介绍几个值得一逛的跳蚤市场吧！
1. 平安跳蚤市场
相信我，这是绝对不能错过的跳蚤市场之一。
平安神宫的跳蚤市场其实并不是历史最悠久的，2019年4月才被推出，位于平安神宫巨大“鸟居”（类似牌坊的日本神社附属建筑）后笔直的参拜道上，每月10日都会聚集150家左右的店铺。
平安跳蚤市场的主办人是仲平诚，他自己经营了一家叫Soil的旧货店，出售他从世界各地搜罗来的二手物品。因为从学生时代起，仲平诚就喜欢逛北野天满宫的旧货市场，所以在有了经验和能力后，他也在平安神宫开办了平安跳蚤市场。这个市场里不仅仅有京都的古董店，由于其会场氛围特殊，且对摆摊的要求限制较少，还吸引了东京、名古屋、滋贺、冈山、大阪等地的古董商前来参加。
平安跳蚤市场不仅仅有二手物品，还有许多艺术家的手工创意作品。来之前记得一定要做好预算哦，因为这个市场里越是不起眼的地方越能发现宝藏，真的太容易冲动购物了。
大部分摊主都很健谈，如果日文好的话还可以问问他们某件商品背后的故事，这样一来，带回家的不仅仅是一件物品，还会伴随一个有趣的故事。也许这就是二手物品的魅力之一吧。
- 地址：京都府京都市左京区冈崎最胜寺町他 冈崎公园 平安神宫前广场
- 电话：070-1745-1503
- 时间：9:00-16:00
- 举办日期：每月10日（雨天等特殊情况可能中止）
2. 丰国神社 小玩意儿市集
位于三十三间堂附近的丰国神社不大为游客所知，其实这里每个月的8日、18日、28日都举办小玩意儿市集，三天的主题分别是古布古董市集、二手跳蚤市集、手工素材市集。
之所以称之为小玩意儿市集，是因为来这里摆摊的并不是专业的古董商，他们都是普通百姓，做什么的都有，如果抱着大买特买的心情，这里可能就不适合你了。
这里的规模比平安跳蚤市场要小很多，质量也参差不齐，但并不影响我有空就往这里跑，因为我曾经在这里花了1000日元（合人民币约59元）买到了一条某知名品牌的项链，这种不经意花小钱淘到大宝贝的兴奋心情，真的可以持续好几天。
另外，这里的一大特色是和服相关的小物件比较多，经常能淘到便宜又好看的和服配件。
- 地址：京都府京都市东山区大和大路正面茶屋町530
- 电话：075-561-3802
- 时间：10:00-15:00
- 举办日期：每月8日、18日、28日
3. 北野天满宫 天神市集
作为京都最知名并且是关西三大市集之一的天神市集，这个市场比平安跳蚤市场的规模还要大，举办的时候会有超过1000家的店铺前来摆摊售货。
天神市集是北野天满宫的古董市集，之所以有此名称，是因为祭神菅原道真(*1)的生日和忌日都是25日，所以每月25日就被定为了北野天满宫的“缘日”，市集也因此得名天神市集。每年的第一次市集（1月25日）叫“初天神”，最后一次市集（12月25日）叫“终天神”。北野天满宫本身在学生之间也非常有人气，据说有重要考试的时候，很多日本学生都会特地来这里拜一拜，求个护符，祈愿考试顺利通过。
从食器、陶器、和服衣饰到明治、昭和年代的日本古董，天神市集的商品种类多样且丰富，价格非常便宜还能讨价还价。除了旧货，必不可少的还有孩子们逛市集时最期待的捞金鱼等游戏，所以，天神市集也是很多京都人心里的童年记忆。
每月25日，北野天满宫的参拜道旁都布满了各种各样的摊位，从早到晚，热闹非凡。尤其是到了晚上，天满宫内精心设计的石灯笼和吊灯笼亮起来后，就能看到与白天完全不同的景色，令人流连忘返。
另外，这里还出售食品和小吃，所以非常适合一家人或情侣出行，逛上一整天都没有问题。
北野天满宫-天神市集
- 地址：京都府京都市上京区马喰町 北野天满宫社务所
- 电话：075-461-0005
- 时间：06：00-16：00
关于京都的跳蚤市场，除了这里介绍的之外，其实还有非常非常多好玩有趣的市集可以逛，我会在今后的文章中继续分享给大家。
希望在跳蚤市场，我们都可以带一个动人的故事回家。
标题图片：平安神宫跳蚤市场
图片：作者提供
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(*1) ^ 日本平安时代的学者、诗人、政治家。33岁时被任为文章博士。后受人谗言、被贬到九州太宰府担任权帅，郁郁而终。传说化为怨灵，被后人尊称为“天满天神”“火雷天神”。