带你上京都旧货店“淘宝”！

日本进阶

本专栏文章中，曾向大家介绍过京都的跳蚤市场。跳蚤市场一个月一般只举办一次，时间上的限制比较多，需要赶场。那么，对于不是长期住在京都的小伙伴，想买二手好货的话要怎么办呢？

京都是三步一寺庙五步一神社的千年古都，这样的氛围让很多旧货商家都喜欢把店铺开在这里。慢慢地，京都聚集了很多有特色的二手货店铺，从服饰到家具应有尽有，没事就喜欢逛旧货店的我，几乎把京都大大小小的旧货店都逛了个遍。

大家最关心的问题，可能是哪里最好买呢？我个人的感受是：想要买时下热门的二手商品，就去城里的繁华闹市，比如说河源町或者京都站；想要捡漏，就去郊外或者拐七拐八的小巷子，能捡漏到什么程度呢？我曾经只花了约300元人民币，就买到了一只八成新的Gucci水桶包！

听完是不是很心动？那么这期文章就带着大家一起去逛逛京都的旧货店吧，强烈建议大家收藏起来哦！

1. 2nd STREET

2nd STREET是一家大型连锁旧货店，在全日本有700多家店铺。这家店可以说跟我有非常深厚的感情。刚来日本的时候，我还是个穷学生，兜里的钱都要数着花，所以旧货店是我最好的选择。那段时间，大到家具电器，小到毛巾杯子，我的日用品几乎都是在这里解决的。

也许会有人觉得，衣服包包就算了，怎么个人护理类的杯子毛巾也要买旧的呢？这里就先给大家介绍一个日语单词——“未使用中古品”，顾名思义，就是完全没有使用过的二手品，一般是从别人那里收到的礼物，例如新邻居送来的毛巾，自己一时半会儿用不上，于是，很多日本人就会把这样的礼物送到旧货店卖掉，再由旧货店出售给顾客。这些未使用品一般都包装完好，跟店里出售的新品毫无差别，但是价格只需要一半甚至更低。能以低廉的价格买到质量与新品无二的商品这点太吸引我了，学生时代买的东西很多现在都还在使用呢。

这家的特色是产品种类非常全，加上连锁经营，管理得当，物品摆放有序，消毒也做得也非常好。如果不介意的话，等大家来旅游的时候，不妨也来这家逛逛，说不定会有意想不到的收获哦！

接着来说一说女生最关心的二手包。2nd STREET因为是大型连锁旧货店，所以二手包在价格上并没有太大的优势，基本与市场价持平，所以想捡漏二手包的小伙伴可以暂时不考虑它们家开在闹市去的店铺，郊外的店铺，比如说在大久保、宇治等地，偶尔会有惊喜的发现。

另外值得一提的是，它家有网上店铺，实体店的东西大家在网络上也能看到，所以可以先看一眼网上店铺，有觉得特别合适的再去实体店铺摸一摸，每个季度都会有20%的折扣优惠，一定别错过啦～

地址：京都府京都市中京区新京极通四条上ru中之町538番地1 京极东宝bldg.2F（四条河原町店）

2. Kanful

这家店铺就在2nd STREET四条河原町店的附近，所以我常常这两家一起逛。Kanful在我心里可以说是京都10大宝藏店铺之一，因为我曾经在这里跟朋友一起买到了一条2000日元的18k金项链，以及一个1000元人民币的八成新Gucci腋下包。



只花了1000元人民币的Gucci腋下包

Kanful在日本一共有两家店铺，一家在东京，另外一家就在京都。店铺面积不大，在一栋小民房里，一楼是女装区，二楼是男装区。

每次来Kanful我最先都冲去卖包区，虽然柜子不大，但是在这里捡到价格便宜、成色又新的包包的几率非常大，除了包包以外还会有一些奢侈品牌的首饰，也常常能看到仿古饰品，插句题外话：七八十年代的设计真的太吸引我了！这也是我喜欢逛旧货店的原因之一。



展柜1



展柜2



展柜3

Kanful的店铺分类做得也非常好，让你感觉自己是在逛一家小服装店而不是旧货店（有些旧货店会让人觉得是在菜市场买菜），店员根据品牌、颜色、年代把衣服进行了分类，看着标签就一目了然了，衣服的数量也恰到好处，可以让人一件一件慢慢看。



女士服装



店铺的一楼

Kanful另外一个值得一看的就是特惠区，打折狠的时候有三折甚至一折，算下来几乎是不要钱了。



170元人民币的CHANEL拖鞋

地址：京都府京都市中京区裏寺町四条上ru裏寺町607-1

3. Kindal

这同样是一家连锁店，日本全国有42家，东京最多，京都目前有3家，我比较常去的是四条店。



Kindal四条店

四条店很大，一共有三层，分别是女装、男装、奢侈品包包及首饰。服饰方面相对于Kanful和2nd STREET来说，Kindal的品牌更高级一些，比如说MARNI、Acne Studios、KENZO、Theory、COMME des GARÇONS、ISSEY MIYAKE等，衣服的磨损程度也较小，价格当然也贵，价格一般在7000日元以上。当然，如果衣物有轻微污渍，哪怕只是肉眼不仔细看完全看不出的那种，价格也会大幅下降，有兴趣的话可以来逛逛看。



女装区1



女装区2



女装区3



女装区全貌

Kindal另一个值得逛买的是鞋子，很多几乎全新的品牌鞋子居然卖到原价的0.5折，很遗憾的是这里的鞋子号码偏小，几乎找不到大于35码的。



只要240元人民币的Tod’s



码数都在35左右

二楼店铺的收银台附近陈列着一柜子品牌包包，不过价格跟市场价差不多，没有太大的优惠。



包包区1



包包区2



CHANEL首饰

地址：京都府京都市中京区圆福寺前町282

好啦，本期旧货店精选了京都3家店铺，希望等疫情结束后，大家可以来逛一逛，和我一起感受在旧货店淘宝的快乐！

标题图片：Kanful店铺外观

图片：作者提供

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