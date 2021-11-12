真子公主的“美好”姻缘

日本进阶

持续了近4年的真子公主结婚大戏，最终以两人结婚以及共赴美国而落幕。然而，不知道为什么，我身边似乎没有人认为，两人今后会白头偕老美满幸福。

10月26日，一场备受全日本关注的记者招待会“世纪的会见”在日本首都东京举行。这场招待会的主角既不是在总选举之前发表政治见解的政治家，也不是发布新作的顶级明星，而是一对在今年迎来“而立之年”的年轻情侣——小室圭和真子公主。他们在这一天携手迈进了婚姻的殿堂。

真子公主是日本现任德仁天皇的弟弟秋筱宫殿下的长女。在就读于东京的国际基督教大学期间，真子公主和一位同年级的男同学坠入了爱河。这个人就是小室圭。毕业之后，两人的恋情逐渐升温。2017年9月3日，两人举行了订婚发布会。会上，真子公主表示，对于她而言，小室圭是像太阳一般的存在。小室圭也表示，公主对于他而言是像月亮一般的存在。两人的美好姻缘，得到了日本全体国民的诚挚祝福。

然而，2017年年底，一本名为《周刊女性》的杂志发表了一篇题为《真子公主的“准婆婆”身陷400万日元债务纠纷》的报道，一时引起了轩然大波。该文章称，小室圭的父亲于本世纪初离世，她的母亲佳代于2010年与一名男子订婚。从那时起，佳代就开始向她的“未婚夫”借钱，用于支付儿子小室圭在国际基督教大学的入学费和第一年的学费、大学三年级时赴美国短期留学的费用，以及参加播音员培训课程的学费等等。再加上自己的生活费用，佳代前前后后一共借了400多万日元 (约合人民币23万元)。后来，两人解除了婚约。但是，不管对方怎么催促，小室圭的母亲都没有归还一分钱。

我曾见过小室圭母亲的“前未婚夫”，他向我抱怨说：“尽管我是她的未婚夫，但我连她的手都没有牵过。每次见面，她都要向我借钱。最后，我终于意识到，她的目标并不是我这个人，而是我的钱。这样的人竟然能够和皇室结为儿女亲家，真是天大的吃惊。”

日本宪法第1条明确规定：天皇是日本国民统一的象征。而皇室成员是准于天皇的存在。迄今为止，日本皇室从未曝出过任何的丑闻。所以，小室圭母亲的事情彻底激怒了秋筱宫夫妇，两人宣布将这桩婚事“无期延期”。在此期间，小室圭前往美国，在位于纽约市的福特汉姆大学法学院留学。

然而，这一切并没有改变真子公主对小室圭的爱情。真子公主坚称“一定要和他（小室圭）结婚”，甚至听说还断绝了与父母的关系。很显然，这种状态完全不符合“日本国民统一的象征”。而且，日本宪法第24条明确规定：婚姻仅依两性自愿结合成立。小室圭和真子公主既然已经情投意合，秋筱宫夫妇如果强加干涉的话，就违反了宪法。

于是，秋筱宫夫妇只好向小室圭和真子公主“妥协”。秋筱宫夫妇同意两人的婚事。但是，小室圭必须做出一个让日本国民能够接受的解释，圆满解决其母亲与其前未婚夫之间的纠纷。

今年4月8日，小室圭通过代理律师发表了一份长达28页的文书。大致内容是，产生纠纷的400万日元已经严重影响了小室圭的名誉，故不予支付。

文书发布后，小室圭再次成为了“日本国民的敌人”。于是，过了4天，小室圭的代理律师公开表示，希望以向对方（小室圭母亲的前未婚夫）支付解决金的形式来解决这个问题。

对此，《周刊文春》开展了一场社会舆论调查。调查结果显示，仅有6.7%的人“接受小室的态度”，80.9%的人坚决表示“无法接受”。对于这件事，我本人并不关心，但我身边的人，无论男女老少好像都愤怒到了极点，就好像这件事发生在自己的亲人身上一样。

今年5月下旬，小室圭从福特汉姆大学法学院毕业。据悉，他已于7月27日、28日参加了纽约州的律师资格考试。考试结果将于今年12月公布。目前，他在当地法律事务所就职。

9月27日，小室圭临时回到日本，径直前往母亲在横滨的住所。受新冠肺炎疫情的影响，按照日本的规定，从海外入境的人须自行在家隔离两周。

10月1日，皇室医务主管永井良三和NTT东日本关东医院的秋山刚医生在紧急记者会上称：“由于婚事迟迟未能如愿，未婚夫及其家人遭到诽谤和中伤，真子公主在经历了长时间的反复煎熬之后，已经患上了严重的PTSD（创伤后应激障碍）。大婚之后，如果诽谤和中伤能够消散，真子公主的病情将会随之好转。”

记者会结束之后，日本国民分成了两派，一派认为“真子公主真可怜”，另一派则认为“真子公主原本就打算嫁给了一个奇怪的男人”。

10月17日，真子公主参加了在皇居举行的宫中祭祀，完成了最后的“公务”。第二天，她见到了此前前往美国深造，长达3年未曾见面的小室圭。然后，两人一起和秋筱宫夫妇畅谈了婚事。

10月26日，真子小姐提交了与小室圭的结婚申请，同时正式脱离皇室。如本文开篇所述，这一天，两人举行了“最后的记者招待会”。

据说，包括“结婚典礼”，两人没有举行任何与皇室有关的结婚仪式。对于女性皇室成员因结婚而离开皇室时，日本国库支付的1.5亿日元（约合人民币850万元）“一次性金”，真子公主也表示放弃。不举行皇室婚礼、拒绝接受“嫁妆”，这在日本皇室的历史上前所未闻的事情。

总而言之，真子公主就是要放弃自己生活了30年的“皇室世界”，和心爱的小室圭一起远赴美国纽约，开启全新的生活。

有人把小室圭和真子公主称为“日本的亨利王子和梅根王妃”。因为亨利王子夫妇也和英国王室“闹掰了”，最后两人一起移居到了美国。

但是，小室圭和真子公主与亨利王子夫妇有两个截然不同的地方。其一，小室圭在纽约还没有成为真正的律师，生活很不稳定。其二，小室圭的母亲身上还有或多或少的“麻烦”。

不管怎样，持续了近4年的真子公主结婚大戏，最终以两人结婚以及共赴美国而落幕。然而，不知道为什么，我身边似乎没有人认为，两人今后会白头偕老美满幸福。

撰文：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

标题图片：真子公主与小室圭在记者招待会上 （IC Photo）

转载自经济观察网