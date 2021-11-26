日本儿童的“七五三”，从贵族普及到民间的传统习俗

日本进阶

每到11月的休假日，在日本各地大小神社能看到很多身着传统和式盛装的儿童和他们的家人前来参拜，这是日本自古以来为年满3岁、5岁和7岁孩子祈福的传统习俗，被称之为“七五三”。

“七五三”是笔者最早记住但却一直没有理解的日语单词。那是我刚来日本不久的事情，当时就读的日语学校为了让外国学生了解日本文化，组织我们参观“日展” (日本每年一次的规模最大的全国性美术工艺作品展览)。展览大厅里的一幅巨大水彩画十分醒目，一位老奶奶牵着小孙女，她们都身着和服。奶奶的和服如一幅淡雅的山水画，祥和的脸上印刻着岁月的痕迹；小女孩的和服和头饰鲜艳华丽，稚嫩无邪的脸上写满了欢喜。作品的名字就是“七五三”。

那幅画和作品名让我记忆深刻，但是在后来的生活中却很少看到画作中那种身着漂亮和服的女孩，也一直不太明白作品名称“七五三”的意思。真正解开多年的谜团是在了解了“七五三”的传统习俗之后。



“七五三”时节，全家人带孩子参拜神社



前往神宫大殿行礼参拜

“七五三”是为孩子的祈愿仪式

1100年前的平安时代开始，高官贵族的家庭要给满3岁的孩子举行“蓄发”仪式，也就是孩子在3岁以后就不再剃头，男孩还有“袴仪”。到了300多年前的江户时代，还确立了满五岁男孩的“袴仪”和满7岁女孩的“腰带仪”的固定习俗。袴是江户时代武士在公众场合中穿着的服装，第一次身着袴装的仪式标志着男孩以男性身份正式被社会接纳；女孩第一次身穿与成年女性相同的和服，使用腰带的和服意味着小姑娘以女性身份成为社会中的一员。

到了明治时代，这三种仪式被统称为“七五三”，江户时代只有武士和富商家庭才有的“七五三”也渐渐普及到了民间。在医疗不发达的时代，幼儿的死亡率非常高，因而有了“七岁之前是神明的孩子”之说。从3岁左右开始语言沟通到7岁左右换乳牙，这期间的孩子特别容易生病，所以“七五三”也就成了在神明前祈求孩子健康成长的仪式。

现在，七岁前的儿童健康已经无需担忧，而“七五三”的习俗却一直延续在人们的生活中，可以说“七五三”是家长表达感谢和祝福的形式。



七五三参拜神社的孩子们。左图，三岁男孩和七岁女孩；右图，五岁男孩和三岁女孩（右图提供：SNOW*IN）

七五三的参拜地点可以是居家附近的神社，也可以是远处的寺院、神宫，这些设施都是免费开放的。人们在以11月15日为中心的前后2周，即10月下旬至11月期间带着孩子参拜神社。以往参拜的孩子们都要穿上崭新的和服，而现在并不都沿袭旧俗，男孩穿西装，女孩穿裙装的情形也很普遍。知名神社在此期间由神职人员主持祈祷仪式，让孩子接受更为庄重正式的祈祷，当然这是要收费的。



在神宫大殿前行礼参拜



参拜结束和正排队等候的人们

“七五三”摄影推动了传统习俗的渗透

如果不参加特别祈祷仪式的话，七五三参拜其实不用太多开销，但是大多数家长会为这一天支付一笔不小的费用，它主要是用在租借服装和影楼拍照。对此，笔者采访了一家一条龙服务机构，与负责人进行了下面的对话：

Q1：给孩子穿上特别的服装拍照是祝贺七五三时必须的吗？

日本有穿和服参加七五三祈福的习俗。虽然拍照并不是必须的，但自古以来，很多家庭都会把这一天的形象留在照片中，现在的服务形式与这个习俗有关。

Q2：与成人礼拍照习俗相比，家长对七五三的重视程度有没有差异？

（注：几乎绝大部分家庭都会为参加成人礼的孩子的服饰和摄影支付大笔费用）

我们的业务是以拍摄七五三照片为主，我们感觉很多家长对七五三和成人礼的重视程度是同等的。

Q3：从影楼的角度来看，现在的客人的愿望有那些特点？

因为人们平时是西式服装，穿和服的机会越来越少，但不少人还是希望能把身着和服的身姿用照片保留下来。在这个前提下，过去人们主要是全家照和孩子的单人照的形式，而现在人们更追求与众不同的个性化。一旦有穿和服的机会，很多人希望能留下身着和服的各种姿势的照片。

Q4：你们在提供服务时会有哪些特别留意的事情？

我们不只是单纯地拍完照片，在服务中会认真倾听客人的愿望，努力让拍摄过程成为客人们的快乐回忆。我们既要拍摄传统的和式风格，还会在摄影过程中向客人建议西洋背景或和西式花的发饰等让照片风格既保持了传统形式，又有西洋风格的创新。



和式洋式相结合的摄影 （提供：SNOW*IN）

“七五三”习俗显示出人们生活的富裕和从容，实际上并不是每一个家庭都会给孩子过“七五三”。这个习俗早期从贵族传到民间，从贵族家庭走进普通家庭，但局限于有条件给孩子穿上华丽服装富裕阶层；七五三参拜之后去照相馆拍张留念照也成为七五三仪式的一部分。随着人们生活方式的变化，日常穿和服的人已属罕见，于是就有了成人和孩子租借和服出席七五三活动的需求。市场上不仅有了出租各式和服的商家，还有专门以儿童为对象租借和服、穿戴化妆和摄影一条龙的综合服务。这种出租服务使普通家庭对富裕阶层七五三形式的憧憬成为可能，相配套的七五三摄影也随之成为大众化商品。与婚礼习俗、成人礼习俗的发展过程一样，可以说，七五三的商品开发和促销活动促进了七五三习俗在人们生活中的渗透。

“七五三”这天

家有3、5、7岁孩子的母亲们一般提前几个月预约影楼或租借和服以避免晚了排不上合适的日子或选不上心仪的服装，从10月到12月也是摄影楼格外繁忙的时期。

当天的服务从给孩子穿衣化妆开始。据工作人员介绍，对于3岁的孩子来说，第一次被陌生人穿衣服、梳头、化妆和摄影的过程会有些紧张，给孩子服务的大姐姐们也有一套让孩子放松的办法，但还是有孩子因为紧张和不习惯而拒绝配合的情形。比如家长希望给孩子梳出与和服相配的发式造型，而孩子因为不习惯头发被扎起而会用手拆掉。面部化妆是服务的一部分，而有些孩子不习惯脸上被涂抹而产生抗拒。



坐在化妆台上的三岁女孩

一位小女孩在大姐姐的赞扬中乖巧地配合穿和服并坐上梳妆台，当看到大姐姐拿着化妆板往她脸上涂胭脂抹口红时，小女孩终于忍不住长时间的克制大声哭起来：“我不要涂色笔！”原来她看到这个姐姐拿着各种颜色的化妆板，感觉是用涂色笔往自己脸上画画。毕竟只有3岁，这种形式对孩子们来说或许有点多余。

化妆完毕，孩子和家长被引入摄影间，全家福的摄影之后，给孩子拍些不同场景的单人照。摄影结束后，家长带着孩子去神社参拜，沿路都是类似盛装的同龄孩子，似乎这时孩子们才意识到自己是今天的主角。



工作人员的服务现场

11月期间，神社的参拜路上总能看到穿着漂亮的孩子和家长，或是和服或是洋装。虽然主角是孩子，不少母亲和祖母都特意穿上和服，全家人都以比较正式的着装陪同孩子参拜神社。每年元旦参拜是神社最壮观的场面，而在七五三时节，参拜者的服装上更为讲究和精致。笔者30多年前在日展上看到的那幅画的情景原来在这里比比皆是。



神宫界内

孩子被教导在鸟居前鞠躬，在手水舍学着洗手和漱口，在参拜处被教着投入硬币后行礼……。因为这是为孩子的仪式，家长们会特别教导孩子在神社的行为多一些崇敬和虔诚；对很多孩子来说，或许这一天也是他们人生中第一次正儿八经地接近和敬拜神明的经历。



家长在手水舍教孩子洗手和漱口



在大殿前让孩子自己投币，模仿大人行礼



七岁女孩学做抽签测运的全套过程

大多数人长大之后也许都不记得小时候的这段场景，但是七五三的经历将是他们今后人生中与神社交集的最早体验；七五三照片也记录了他们幸福的幼年和童年，留下了父母的慈爱和对他们未来的祝福。

标题图片：接受七五三祈祷的家庭。左图，进入祈祷大厅就位；中图，在神坛前全家留影；右图，接受宫司的祈福（提供：SNOW*IN）

文/图（除标注外）：欧陽蔚怡【社团法人 异文化理解研究会】法人代表

转载自JST客观日本